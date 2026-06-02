Ucraina a recuperat mai mult teritoriu decât a ocupat Rusia în luna mai, pentru prima dată din 2023

Kievul începe să creeze condiții pentru a schimba situația în favoarea sa pe câmpul de luptă Rusia nu a reușit să câștige „niciun impuls real” în ofensiva sa de primăvară

Ucraina a câștigat mai mult teritoriu decât a ocupat Rusia în aceeași perioadă din luna mai, împingând avansurile totale ale Rusiei în negativ pentru prima dată din 2023, a raportat grupul ucrainean de monitorizare DeepState, pe 1 iunie, relatează The Kyiv Independent.

Acest lucru se întâmplă - în ciuda faptului că harta publicată arată un avans rusesc de 14 kilometri pătrați în luna mai - din cauza întârzierii recunoașterii publice a avansurilor armatei ucrainene, pe fondul preocupărilor legate de securitate, potrivit DeepState.

„Conform hărții noastre, în luna mai, inamicul a ocupat doar 14 kilometri pătrați din teritoriul ucrainean”, a postat DeepState pe Telegram, adăugând că „din motive de securitate, arătăm avansul Forțelor de Apărare ale Ucrainei cu o întârziere”.

Din cauza acestei întârzieri în actualizarea hărții lor, DeepState a susținut că „aceasta este prima lună din ultimii ani după «Contraofensiva din 2023» când creșterea teritoriului ocupat pentru ruși a devenit negativă”.

„De obicei, Rusia avansează mai rapid la sfârșitul primăverii și toamna, dar acum nu observăm o creștere a ratei de avans”, a declarat Rob Lee, cercetător senior la Institutul de Cercetare a Politicii Externe și expert în operațiunile desfășurate de armata rusă, pentru Kyiv Independent.

„Este important, deoarece anotimpurile s-au schimbat deja, iar avansurile rusești nu au crescut”.

DeepState a declarat în aceeași postare pe Telegram că înfrângerile suferite de Rusia au avut loc în ciuda unei creșteri semnificative a acțiunilor de asalt rusești, care au crescut cu 37,5% în luna mai.

Kievul începe să creeze condiții pentru a schimba situația în favoarea sa pe câmpul de luptă

Având în vedere că majoritatea soldaților de ruși care participă la ofensivă sunt uciși sau grav răniți în timpul atacurilor, este probabil ca și numărul victimelor în armata rusă să fi crescut.

Kievul începe încet să creeze condiții pentru a schimba situația în favoarea sa, lansând contraatacuri în ultima jumătate de an și perfecționându-și capacitățile de atac în interiorul Rusiei.

Cu toate acestea, monitorizarea câștigurilor de pe front a devenit o provocare imensă atât pentru guvern, cât și pentru observatorii independenți, estimările privind teritoriile eliberate și ocupate variind în funcție de surse.

Raportul DeepState contrazice afirmațiile anterioare făcute de șeful armatei, Oleksandr Sîrski, care a susținut că Ucraina a eliberat mai multe teritorii în februarie decât ocupase Rusia în aceeași perioadă.

Afirmația lui Sîrski a venit în contextul în care Ucraina a lansat un contraatac surpriză la granița regiunilor Zaporojie și Dnipropetrovsk din sud-est, la sfârșitul lunii ianuarie. Unitățile ucrainene care luptă acolo au declarat pentru Kyiv Independent că au reușit să avanseze mai mult în primele săptămâni ale operațiunii, atunci când au luat prin surprindere armata rusă. Însă, progresul în lunile ulterioare a devenit mult mai dificil, deoarece Rusia a întărit zona cu unități de drone mai eficiente.

Cu „zona gri” - apropiată de linia frontului, pe care niciuna dintre părți nu o controlează - în continuă extindere sau micșorare, urmărirea avansurilor și a pierderilor teritoriale a devenit mai dificilă ca niciodată în faza actuală a războiului, dominată de drone. Infiltrările din ambele părți sunt constante, ascunzând granițele reale ale liniei frontului.

Rusia nu a reușit să câștige „niciun impuls real” în ofensiva sa de primăvară

Rusia nu a reușit să câștige „niciun impuls real” în ofensiva sa de primăvară, și nu a reușit să captureze suprafețe similare de teritoriu în ultimele luni comparativ cu cele ocupate în aceeași perioadă din anii precedenți, a declarat generalul-maior în rezervă al armatei australiene, Mick Ryan.

El a subliniat însă că a doua jumătate a anului, în special lunile de toamnă, va arăta cât de mult și-a îmbunătățit Ucraina eficiența militară în 2026, deoarece această perioadă tinde să fie martora celor mai aprige lupte.

„Aș spune că există o licărire, că ar putea veni un punct de cotitură, deoarece cele mai mortale părți ale anului în războiul terestru sunt, în general, în a doua jumătate a anului, nu în prima jumătate”, a declarat Ryan pentru Kyiv Independent luna trecută.

Înfrângerile Rusiei din luna mai vin în contextul în care Ucraina a lansat un efort concertat pentru a tăia liniile de aprovizionare rusești. În campania „Logistical Lockdown” a Ucrainei, sute de camioane de aprovizionare rusești au fost vizate și distruse de unități care folosesc arsenalul tot mai mare de drone cu rază medie de acțiune al Kievului.

„Dinamica arată că Ucraina a încetinit semnificativ avansul inamicului și recapătă treptat inițiativa”, a declarat ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, jurnaliștilor, la o conferință de presă din mai.

„În același timp, intensificăm operațiunile active și eliberăm teritorii”, a subliniat acesta.

Editor : Liviu Cojan

