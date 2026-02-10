Live TV

Ucraina mută rețeaua electrică în subteran pentru a o proteja de atacurile rusești

Data actualizării: Data publicării:
Daily Life In Kyiv Amid Severe Frost And The Lack Of Heating And Water Supply, Ukraine - 11 Jan 2026
Noua realitate ucraineană. Fără curent electric, după atacurile rusești. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Ucraina mută substațiile sale electrice în subteran, pregătindu-se pentru o protecție pe termen lung împotriva atacurilor rusești asupra infrastructurii sale critice, în contextul în care Rusia încearcă să deconecteze țara de la rețeaua electrică. Până în prezent, Ucraina a securizat o stație electrică într-un buncăr subteran din beton, iar a doua este în curs de realizare, a declarat Vitalii Zaicenko, CEO al Ukrenergo, operatorul rețelei electrice de stat din Ucraina, pentru Kyiv Independent.

Dar nu este o soluție rapidă pentru criza energetică cu care se confruntă Ucraina. Proiectul este costisitor, costând zeci de milioane de dolari per substație, iar Kievul nu își poate permite să acopere singur cele aproape 100 de substații cheie ale Ukrenergo.

„Mutarea substațiilor subterane poate fi unul dintre elementele importante ale securității energetice și rezilienței în viitor. Dar va dura ani și va costa milioane de euro”, a declarat Oleksandr Harcenko, directorul general al Centrului de Cercetare a Industriei Energetice din Kiev, pentru Kyiv Independent.

Substațiile din Ucraina sunt vulnerabile la atacurile rusești. Prin distrugerea echipamentelor substațiilor, Rusia întrerupe fluxul de energie electrică de la centralele electrice către locuințe și întreprinderi, ceea ce duce la întreruperi de curent în toată țara.

Campania actuală a Moscovei a decimat instalațiile de producere a energiei din centrul, sudul și estul Ucrainei, lăsând aceste regiuni dependente de energia provenită de la centralele electrice din vestul Ucrainei. Dar fără substații funcționale, energia electrică nu poate fi transportată de la aceste centrale către zonele vulnerabile din punct de vedere energetic.

Buncărele subterane vor asigura siguranța substațiilor, a spus Zaicenko. Compania are nevoie de finanțare externă pentru a finanța proiectul, dar mai întâi trebuie să-și restructureze datoria considerabilă, care, potrivit lui Zaicenko, va fi finalizată în următoarele luni.

După aceea, Zaicenko a spus că Ukrenergo va solicita finanțare de la Banca Europeană de Investiții (BEI), care anterior a acordat 86 de milioane de euro (100 de milioane de dolari) companiei Ukrenergo pentru protecție împotriva dronelor în 2024.

BEI nu a confirmat pentru Kyiv Independent că va semna un pachet cu Ukrenergo pentru substații subterane. Însă serviciul de presă al băncii a declarat că „continuă să exploreze modalități de a sprijini în continuare eforturile de protejare a infrastructurii energetice critice a Ucrainei”.

Zaichenko a declarat că nu poate încă să vorbească public despre modul în care va fi acoperită datoria, deoarece negocierile sunt în curs. Invazia pe scară largă a Rusiei a forțat Ukrenergo să intre în incapacitate de plată, iar compania a trebuit să restructureze 825 de milioane de dolari în obligațiuni „verzi” în aprilie anul trecut.

Din 2023, Ukrenergo a condus eforturile de construire a fortificațiilor în jurul instalațiilor sale energetice. Până la sfârșitul anului trecut, compania acoperise peste jumătate din transformatoarele sale cu scuturi de beton, costând aproximativ 300 de milioane de dolari, restul urmând să fie finalizat până în vară, a raportat NV Ukraine în decembrie.

Editor : M.C

