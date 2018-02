Ucraina, mutare militară decisivă împotriva Rusiei

Preşedintele ucrainean Petro Poroşenko a semnat marţi o lege care permite utilizarea forţei militare împotriva Rusiei, relatează dpa, citată de Agerpres.





Legea are drept scop reintegrarea celor două regiuni separatiste Doneţk şi Lugansk, din estul ţării, scrie Petro Poroşenko într-o postare pe Twitter.



O bună parte din cele două regiuni, situate la graniţa cu Rusia, se află astăzi sub controlul rebelilor proruşi.



Această legea permite armatei ucrainene să „folosească forţa'' pentru a „descuraja agresiunea armată a Federaţiei Ruse în regiunile Doneţk şi Lugansk'', conform textului final de pe site-ul parlamentului ucrainean.



Ministerul de Externe al Rusiei a calificat luna trecută această lege drept o „pregătire pentru un nou război''.



Separatiştii şi armata ucraineană se confruntă de patru ani în Donbas. Peste 10.000 de persoane şi-au pierdut viaţa în acest conflict care a început în primăvara anului 2014, după mişcarea de contestare fără precedent care a adus forţele prooccidentale la putere la Kiev.



Cancelarul german Angela Merkel a avut marţi o discuţie telefonică cu preşedintele ucrainean Petro Poroşenko cu privire la perspectiva instalării unei misiuni de menţinere a păcii sub egida ONU în Donbas.



Cu această ocazie, cei doi oficiali au discutat, de asemenea, despre o încetare a focului şi un eventual schimb de prizonieri între separatişti şi forţele guvernamentale, potrivit purtătorului de cuvânt al Angelei Merkel, Steffen Seibert.