Grupul european de rachete MBDA a semnat un memorandum de înțelegere cu biroul de proiectare ucrainean „Luch” privind extinderea cooperării în domeniul sistemelor de atac cu rază lungă de acțiune. MBDA este considerat cel mai mare producător european de armament de rachetă. Printre cele mai cunoscute dezvoltări ale sale se numără rachetele de croazieră Storm Shadow/SCALP.

Acestea sunt utilizate intens de Ucraina pentru a lovi obiective militare rusești. Acordul prevede dezvoltarea rachetei de croazieră ucrainene „Neptun” în vederea creării, pe baza acesteia, a unui sistem de atac cu rază lungă de acțiune, denumit „Neptun-2”.

„În calitate de lider european în domeniul sistemelor de rachete complexe, MBDA dispune de tehnologiile, expertiza și parteneriatele internaționale necesare pentru dezvoltarea și furnizarea către țările partenere a sistemelor de atac cu rază lungă de acțiune și a tehnologiilor de fabricație europeană. Acest lucru permite forțelor armate să apere în mod eficient valorile și libertățile noastre. Biroul de proiectare „Luch” dispune de cunoștințe, competențe și experiență practică unice în proiectarea, dezvoltarea, integrarea și producția de armamente complexe și sisteme de rachete”, se menționează în declarația MBDA.

Biroul de proiectare de stat „Luch” modernizează rachetele cu aripi ale complexului „Neptun”. Raza de acțiune a ultimelor variante ajunge la 1000 km. Generalul Serghei Krivonos a declarat anterior că dezvoltarea programului rachetei cu aripi „Neptun” a costat aproximativ 36 de milioane de dolari. Deocamdată, nu sunt dezvăluite detalii despre „Neptun-2”. „De la «Neptun-2» ne putem aștepta la o îmbunătățire complexă a caracteristicilor principale. Una dintre direcțiile cheie ar putea fi creșterea eficienței în depășirea sistemelor de apărare antiaeriană ale inamicului. În acest sens, experiența MBDA în crearea rachetelor de croazieră cu vizibilitate redusă s-ar putea dovedi deosebit de importantă”, se menționează în Defense Express.

În prezent, o parte semnificativă a arsenalului de rachete al Ucrainei este constituită din armament furnizat de țările occidentale. Printre acestea se numără rachetele balistice tactice americane ATACMS, precum și rachetele de croazieră britanice Storm Shadow.

Ucraina utilizează în mod activ rachetele „Neptun” și „Storm Shadow” pentru a lovi obiective de pe teritoriul Rusiei. În luna mai, au fost lovite uzina de reparații aeronautice nr. 325 din Taganrog și aerodromul militar „Baltimore” din Voronej. În martie, forțele ucrainene au lansat un atac cu rachete asupra uzinei „Kremnii El” din Bryansk. În decembrie anul trecut, Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a confirmat atacul asupra uzinei de produse petroliere din Novoshakhtinsk, din regiunea Rostov.

În octombrie anul trecut, rachetele Storm Shadow au fost utilizate pentru a lovi uzina chimică din Bryansk. Potrivit datelor Bloomberg, Marea Britanie a furnizat Ucrainei zeci de rachete Storm Shadow în toamna anului 2024. Prima utilizare a rachetelor Storm Shadow pe teritoriul Rusiei a fost înregistrată pe 20 noiembrie, în timpul unui atac asupra unui punct de comandă din localitatea Marino, din regiunea Kursk.

Editor : A.R.