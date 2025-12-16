Atacul lui Donald Trump asupra UE a provocat diviziuni în cadrul executivului blocului și a creat tensiuni între liderii naționali, amenințând să paralizeze răspunsul Europei din cauza temerilor că opoziția față de SUA va afecta Ucraina, scrie Financial Times. Trump a criticat liderii UE, calificându-i drept „slabi”, și a emis o strategie de securitate care solicita „cultivarea rezistenței” pe continent, reflectând disprețul față de instituțiile europene pe care oficialii săi le consideră „dăunătoare” intereselor SUA și hotărâte să comită „sinucidere civilizațională”.

Atacul coordonat asupra UE din această lună, care s-a bazat și pe criticile de lungă durată la adresa reglementărilor digitale, a legilor privind sustenabilitatea și a abordării migrației din cadrul blocului, a provocat un șoc generalizat în cadrul Comisiei Europene și dezacorduri cu privire la modul de răspuns, potrivit oficialilor consultați de sursa citată.

Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a fost îndemnată să nu riposteze în apărarea Europei, au spus sursele, în încercarea de a stinge conflictul și de a menține angajamentul SUA în procesul de pace din Ucraina.

Alți înalți oficiali ai UE au fost indignați de faptul că atacul administrației Trump a fost întâmpinat cu tăcere.

Această reacție slabă i-a determinat pe unii lideri naționali să sugereze ca Bruxelles-ul să fie ocolit ca intermediar către Trump, contestând abordarea unitară anterioară, care prevedea ca UE să negocieze cu Washingtonul ca un bloc puternic format din 27 de state.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat joi că, dacă Trump „nu poate relaționa” cu instituțiile UE, așa cum pare „destul de evident”, atunci „cel puțin există state membre individuale, inclusiv Germania în primul rând, desigur, cu care o astfel de cooperare poate continua”.

Alți oficiali naționali discutau, de asemenea, despre cum să ocolească Comisia și să discute cu președintele SUA despre problemele europene în mod bilateral, a declarat un lider al UE pentru Financial Times.

În ciuda intensității criticilor aduse de Trump, negocierile de pace în curs din Ucraina au complicat răspunsul, având în vedere că soarta Kievului depinde în mare măsură de menținerea unei relații de lucru cu SUA. Acest lucru a obligat UE să creadă că trebuie să absoarbă criticile, mai degrabă decât să riposteze, de dragul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

„Nu putem să-i spunem lui Zelenski: «Uite, te-am susținut până acum, dar acum avem lucruri mai importante pe care să ne concentrăm, cum ar fi regulile de sustenabilitate și amenzile pentru rețelele sociale»”, a declarat una dintre sursele FT.

Publicația mai scrie că, potrivit unor surse, Zelenski și secretarul general al NATO, Mark Rutte, i-au cerut săptămâna trecută lui von der Leyen să nu-l critice pe Trump ca răspuns la atacurile sale.

„Vara ne-am spus că negociem trei acorduri diferite cu SUA”, a declarat liderul UE, referindu-se la un acord comercial UE-SUA, un nou angajament de cheltuieli al NATO și o linie de aprovizionare militară pentru Ucraina. „Dar ne-am amăgit singuri. A fost întotdeauna o singură negociere: menținerea SUA în Europa.”

„Acum acest lucru este foarte clar, dar la fel este și lipsa unui răspuns clar”, a adăugat sursa FT.

Administrația Trump se opune, de asemenea, unei propuneri de utilizare a activelor înghețate ale statului rus pentru a finanța un împrumut către Ucraina, ceea ce a complicat eforturile UE de a ajunge la un acord asupra propunerii. Liderii pro-Trump din Ungaria, Slovacia și Republica Cehă s-au declarat împotriva împrumutului, în timp ce Italia, Bulgaria și Malta s-au alăturat Belgiei în solicitarea adresată Comisiei de a găsi „opțiuni alternative”.

Nathalie Tocci, directoarea Institutului pentru Afaceri Internaționale din Roma, a declarat că rezervele aparente ale Romei cu privire la utilizarea activelor înghețate reflectă îngrijorarea prim-ministrului Giorgia Meloni cu privire la antagonizarea lui Trump, care a clarificat că are alte idei cu privire la modul în care ar trebui utilizate fondurile.

„Ei vor să semnaleze sprijinul pentru Trump și planul lui Trump, care se referă în mod foarte explicit la o utilizare alternativă a acestor active”, a spus Tocci. „Întrebarea este dacă sprijinul Italiei pentru Belgia face ca Belgia să fie mai intransigentă sau nu.”

Kaja Kallas, șefa diplomației UE, a recunoscut luni că discuțiile privind împrumutul – care trebuie convenit până vineri pentru a menține solvabilitatea Ucrainei până în 2026 – sunt „din ce în ce mai dificile”.

Unii oficiali au comparat abordarea UE cu strategia sa în negocierile comerciale cu administrația Trump din această vară. Lovită de tarife mari și amenințată cu altele, UE a ales să nu riposteze și, în schimb, a convenit asupra unui acord care impune taxe de 15% asupra importurilor sale și care a fost analizat pe larg de experți ca o măsură de conciliere pro-americană.

„Textul referitor la Europa din strategia de securitate națională este scandalos. Acesta subminează 80 de ani de politică bipartizană”, a declarat Anthony Gardner, fost ambasador al SUA la UE. „Administrația Trump a declarat război UE. Era clar de ceva timp, dar acum este politica oficială. Prietenii noștri sunt acum dușmanii noștri.”

„Acordul comercial dezechilibrat al UE cu SUA se dovedește acum a fi fost bazat pe speranțe naive de a cumpăra angajamentul SUA față de Europa și Ucraina”, a adăugat el.

Atacul președintelui SUA și accentul crescut pe menținerea angajamentului său față de Ucraina au complicat în mod special gestionarea de către Bruxelles a reglementărilor sale în domeniul tehnologiei, care era deja un teren minat din punct de vedere geopolitic pentru autoritățile de reglementare ale Comisiei.

Comisia a subliniat în repetate rânduri că reglementările sale în domeniul tehnologiei, care vizează deschiderea piețelor și stabilirea unui cadru de reglementare pentru giganții din Silicon Valley, nu sunt negociabile și sunt aplicate în mod obiectiv. Însă, în ultimul an, a întâmpinat dificultăți în aplicarea acestora, în parte din cauza îngrijorărilor cu privire la reacția lui Trump și a aliaților săi din Silicon Valley.

Comisia a deschis anchete privind poziția dominantă a Amazon și Microsoft în sectorul cloud, a lansat investigații privind modelele de inteligență artificială ale Google și WhatsApp (Meta) și, săptămâna trecută, a aplicat o amendă de 120 de milioane de euro companiei X a lui Elon Musk pentru încălcarea normelor de transparență digitală.

Însă aceste decizii au fost atent echilibrate pentru a evita să atragă mânia lui Trump, noile decizii împotriva companiilor americane de tehnologie coincidând adesea cu închiderea unui alt caz.

Oficialii implicați în anchete au declarat că a fost dificil să se găsească un echilibru, deoarece Parlamentul European și alte instituții au exercitat o presiune constantă pentru a aplica fără compromisuri regulamentul digital.

„Nu vom accepta niciun fel de subordonare în ceea ce privește modul în care ne îndeplinim rolurile”, a declarat, la 9 decembrie, Teresa Ribera, vicepreședinta lui von der Leyen și șefa comisiei pentru concurență.

Oficialii au declarat că nu se așteaptă ca retorica lui Ribera să fie pe deplin susținută de acțiunile comisiei, cel puțin atâta timp cât există încă convingerea că SUA pot fi îndreptate către un acord de pace echitabil în Ucraina.

„Cred că sunt slabi”, a spus Trump despre liderii europeni. „Dar cred și că vor să fie atât de corecți din punct de vedere politic.” „Cred că nu știu ce să facă”, a declarat el pentru Politico. „Europa nu știe ce să facă.”

