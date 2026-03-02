Live TV

Exclusiv Medicul lui Netanyahu, explicații după ce Iranul a susținut că biroul premierului israelian ar fi fost lovit: „Totul e o minciună”

Data publicării:
Premierul israelian Benjamin Netanyahu.
Premierul israelian Benjamin Netanyahu. Foto: Profimedia Images
„Oamenii sunt foarte fericiți, într-un fel”

Medicul premierului israelian Benjamin Netanyahu, Herman Berkovits, a vorbit luni, în direct la Digi24, după ce Iranul a susținut că biroul prim-ministrului ar fi fost lovit. Acesta a spus că „totul este o minciună” și a dat asigurări că Netanyahu „este sănătos, absolut, nu are nimic”. Despre atmosfera din Israel, el a afimat că „situația este tensionată”, dar starea de spirit „este foarte bună”.

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice a declarat luni că a vizat biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu din Tel Aviv, precum și centrele de securitate și militare din Haifa și a lansat un atac asupra Ierusalimului de Est, informează NDTV. „Biroul criminalului prim-ministru al regimului sionist și sediul comandantului forțelor aeriene ale regimului au fost ținte ale atacului”, a declarat Garda într-un comunicat difuzat de agenția de știri Fars.

Întrebat care ar fi starea premierului israelian în contextul acestei declarații, Berkovits a declarat că „totul este o minciună”: „Tot ce se întâmplă cu Netanyahu, eu sunt prima persoană din Israel care trebuie să fie informată. Astăzi n-am primit nicio informație că este atacat”.

„Pot să vă spun cu siguranță, este sănătos absolut, nu are nimic”. a precizat el.

„Acești oameni, acești teroriști aruncă rachete și nu aruncă rachete special spre Netanyahu, ei aruncă rachetele acestea spre populația civilă. Până acum, toți care sunt morți și răniți, toți sunt civili, sunt copiii, femei și sunt bărbați civili, absolut niciun soldat sau un conducător de-al nostru n-a fost atins de aceste rachete”, a afirmat medicul.

Berkovits a declarat că în această dimineața „au fost două alarme în Ierusalin” dar că el este la clinica sa și lucrează.

„Oamenii sunt foarte fericiți, într-un fel”

Întrebat despre atmosfera din Israel din aceste zile, dar și despre care este starea de spirit a premierului Netanyahu, acesta a spus: 

„Situația din Israel este tensionată din cauza escaladării acestui conflict nu numai cu Iranul, dar și cu aliații regionali. Iranul a continuat să lanseze aceste rachete balistice, deși sistemul nostru de apărare le interceptează pe majoratea. (...) Armata noastră a lansat o campanie foarte ofensivă împotrivita Hezbollah”.

Acesta a mai precizat și că „se vorbește chiar și de o invazie terestră de-a noastră în Liban și totul vreau să vă spun că este coordonat cu America”. 

„Noi trăim în tensiune, dar vreau să spun că oamenii sunt foarte fericiți într-un fel. Este foarte curios că vă spun că avem război și suntem fericiți”, a mai adăugat Berkovits. 

„Starea de spirit este foarte bună, lumea este obișnuită într-un fel. Deja țara noastră a primit atâtea rachete în acești ani și toată lumea este obișnuită să fugă și să aibă fiecare grijă de familia lui”, a spus medicul.

El a mai afirmat: „Lumea este bine, se duce la muncă sau în alte părți, rămâne în case. Nu sunt școli, aeroportul este închis, univesitățile sunt închise, însă totul este luat cu mult optimist”.

