Războiul deschis de SUA și Israel împotriva Iranului este abia în a trei zi și a devenit deja unul regional, după decizia teheranului de a ataca statele arabe care sunt aliați ai SUA, precum și vecinii Iranului de peste Golful Persic, scrie jurnalistul Jeremy Bowen într-o analiză BBC InDepth, în care arată că este mult prea devreme pentru a avea vreo idee despre când sau cum se va termina conflictul, dar prezintă câteva dintre modalitățile prin care beligeranții ar dori să se termine.

Definiția lui Trump pentru victorie

Președintele Trump, ca întotdeauna, a radiat încredere în puterea americană de când a anunțat începerea războiului într-un mesaj video filmat la reședința sa Mar-a-Lago din Florida. Alți președinți ar fi ales probabil un discurs solemn din spatele biroului Resolute din Biroul Oval.

Trump purta o cămașă cu guler deschis și o șapcă albă de baseball trasă peste ochi. El a parcurs o lungă listă de acuzații, susținând că Iranul a reprezentat o amenințare iminentă pentru SUA încă de la Revoluția Islamică din 1979.

Captură video Truth Social

Trump își poate schimba oricând părerea, dar în acel discurs, el oferă o definiție a concepției sale despre victorie. Aceasta se rezumă la o listă de verificare:

„Vom distruge rachetele lor și vom rasa industria lor de rachete. Va fi complet distrusă, din nou. Vom anihila marina lor. Vom asigura că teroriștii din regiune nu vor mai putea destabiliza regiunea sau lumea, nu vor mai putea ataca forțele noastre și nu vor mai putea folosi dispozitivele explozive improvizate sau bombele de margine de drum, așa cum sunt uneori numite, pentru a răni grav și a ucide mii și mii de oameni, inclusiv mulți americani.”

Trump a afirmat că Iranul dezvoltă rachete care ar putea ajunge în SUA, o declarație care nu este susținută de evaluările serviciilor de informații americane. El a afirmat, de asemenea, că Iranul era aproape de a dezvolta o armă nucleară, contrazicând propria sa declarație din vara trecută, potrivit căreia SUA „distrusese” instalațiile nucleare ale Iranului.

Trump crede că SUA, împreună cu Israelul, pot paraliza regimul de la Teheran. Dacă acesta nu capitulează, el consideră că va fi atât de zdrobit încât poporul iranian va avea cea mai bună șansă din ultimele generații de a ieși în stradă pentru a prelua puterea:

„Când vom termina, preluați controlul asupra guvernului vostru. Va fi al vostru. Aceasta va fi probabil singura voastră șansă de generații întregi. De mulți ani, ați cerut ajutorul Americii, dar nu l-ați primit niciodată. Niciun președinte nu a fost dispus să facă ceea ce sunt dispus să fac eu în această seară. Acum aveți un președinte care vă oferă ceea ce doriți. Așadar, să vedem cum veți reacționa.”

Transferul responsabilității pentru schimbarea regimului către poporul iranian, chiar dacă îi încurajează direct să acționeze, îi oferă o potențială ieșire la o dată ulterioară, dacă regimul supraviețuiește. Dar poate fi văzută și ca o responsabilitate morală a SUA de a duce lucrurile la bun sfârșit, deși rămâne o întrebare deschisă cât de mult ar influența acest lucru un președinte care crede că întotdeauna se poate ajunge la o înțelegere.

Nu există precedent pentru schimbarea unui regim sau câștigarea unui război împotriva unui adversar bine înarmat doar prin utilizarea puterii aeriene. În 2003, SUA și aliații săi, inclusiv Marea Britanie, au trimis forțe terestre importante în Irak pentru a-l înlătura pe Saddam Hussein. În 2011, colonelul Muammar Gaddafi din Libia a fost înlăturat de forțele rebele înarmate de NATO și țările din Golf și protejate de forțele lor aeriene. Trump speră că poporul iranian poate face singur această treabă.

Planul lui Trump este un pariu riscant. Șansele ca bombardamentele să determine singure schimbarea regimului sunt foarte mici.

Ar putea avea loc o lovitură de stat pro-occidentală internă? Nu este imposibil, dar este foarte puțin probabil, având în vedere situația din a treia zi de război.

Este mai probabil ca cei care conduc acum regimul să se baricadeze, să lanseze mai multe rachete, alimentați de ideologie și de convingerea că pot suporta mai multă durere decât SUA, Israelul sau statele arabe din Golf. Cea mai mare parte a suferinței va fi resimțită de poporul iranian, care suferă de mult timp. Dar acesta nu are niciun cuvânt de spus în această chestiune.

Calculul lui Netanyahu

La fel ca Donald Trump, Benjamin Netanyahu a făcut și el declarații prin care îi încurajează pe iranieni să ia lucrurile în propriile mâini. Dar dacă aceștia nu pot învinge forțele de securitate nemiloase ale regimului, prioritatea lui Netanyahu este să distrugă capacitatea militară a Iranului și abilitatea acestuia de a reconstrui miliții în regiune care ar putea amenința Israelul.

De zeci de ani, Benjamin Netanyahu consideră Iranul drept cel mai periculos dușman al Israelului. El crede că conducătorii Republicii Islamice vor să construiască o armă nucleară pentru a distruge statul evreu.

Duminică, în a doua zi de război, el a stat pe un acoperiș din Tel Aviv, probabil clădirea ministerului apărării din centrul orașului, și a declarat cum vede el sfârșitul războiului.

Benjamin Netanyahu Foto: Profimedia

El a spus că Israelul și America împreună vor fi capabile „să realizeze ceea ce sper să realizez de 40 de ani – să zdrobească complet regimul terorii”.

El a spus că este o promisiune pe care se va asigura că o va transforma în realitate.

Războaiele au întotdeauna o dimensiune politică internă. La fel ca Trump, Netanyahu se confruntă cu alegeri la sfârșitul acestui an. Spre deosebire de Trump, propria sa funcție este în joc. Mulți israelieni îl învinuiesc pe Netanyahu pentru greșelile de securitate care au dat Hamasului ocazia să atace pe 7 octombrie 2023. El va face un pas uriaș către iertarea electorală dacă va putea spune că a condus Israelul la o victorie decisivă asupra Iranului. Ar putea chiar să devină de neînvins.

Victorie prin supraviețuire

Uciderea liderului suprem și a consilierilor săi militari de vârf a fost o lovitură dură pentru regimul de la teheran. Dar asta nu înseamnă neapărat că acesta se va prăbuși.

Ayatollahul Ruhollah Khomeini și ceilalți fondatori ai regimului teocratic au conceput acum aproape 50 de ani instituțiile sale pentru a supraviețui războaielor și asasinatelor. Nu este un spectacol al unui singur om. Statele sirian și libian sub Assad și Gaddafi au fost construite în jurul familiilor conducătoare. Când familiile au fost înlăturate – Gaddafi a fost ucis și Bashar al-Assad a fugit – regimurile s-au prăbușit.

Regimul iranian este un sistem de stat, bazat pe o rețea complexă și densă de instituții politice și religioase cu responsabilități care se suprapun. Este conceput pentru a supraviețui războaielor și asasinatelor.

Asta nu înseamnă că va supraviețui. Sistemul Republicii Islamice se confruntă cu cea mai dură încercare. Dar s-a pregătit pentru acest moment.

Definiția regimului pentru victorie este supraviețuirea. Pentru a atinge acest obiectiv, se înconjoară de un nivel formidabil de protecție.

Are un aparat puternic și nemilos de securitate, represiune și coerciție. În ianuarie, oamenii săi au ieșit în stradă, urmând ordinele de a ucide mii de protestatari. Până în prezent, nu există niciun semn că forțele armate ale regimului se topesc, așa cum s-a întâmplat cu Assad după ce a fugit la Moscova în decembrie 2024.

Pe lângă forțele armate convenționale și poliția bine înarmată, există și Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice, cu un mandat explicit de a proteja regimul în țară și în străinătate. Acesta există pentru a fi forța din spatele velayat-e faqih, paznicii juristului. Aceasta este doctrina cheie a revoluției islamice din Iran, care justifică domnia liderilor religioși șiiți.

Se crede că IRGC are 190.000 de membri în serviciul activ și până la 600.000 de rezerviști. În afară de doctrina religioasă, acesta controlează și o mare parte a economiei. Liderii săi au motive financiare și ideologice pentru a rămâne loiali.

IRGC este susținut de Basij, o forță paramilitară voluntară. Cei aproximativ 450.000 de membri ai săi sunt cunoscuți pentru loialitatea față de regim și pentru violență.

Jurnalistul BBC relatează cum i-a văzut în acțiune la Teheran, ca prima linie de apărare a regimului în timpul protestelor care au urmat alegerilor contestate din 2009, amenințând și bătând protestatarii pe străzi cu bastoane și bastoane de cauciuc. În spatele lor se aflau polițiști și membri ai IRGC înarmați până în dinți. Basij avea și echipe mobile pe motociclete care alergau prin oraș pentru a face față izbucnirilor de nemulțumire.

Donald Trump i-a amenințat pe membrii IRGC și Basij cu moartea sigură – a spus că „nu va fi plăcut” – dacă nu depun armele. Este puțin probabil ca amenințările sale să schimbe opinia multora dintre oamenii înarmați ai regimului.

Republica Islamică și islamul șiit sunt impregnate de ideea martiriului. După ore întregi de declarații oficiale duminică că liderul suprem era teafăr și nevătămat, prezentatorul de știri plângând la televiziunea de stat a anunțat moartea lui Khamenei, spunând că acesta a băut din paharul dulce al martiriului.

Unii analiști serioși ai Iranului bănuiesc că ayatollahul a continuat să țină o întâlnire la reședința sa din Teheran cu consilierii săi superiori, în timp ce restul lumii credea că un atac era iminent, deoarece el căuta martiriul.

Regimul are un nucleu de civili loiali. Mii de oameni au ieșit pe străzile din Teheran după uciderea liderului suprem, în prima din cele 40 de zile de doliu. S-au adunat în piețele publice aprinzând lumânări și torțe ale telefoanelor mobile, în ciuda norilor de fum care se ridicau din atacurile aeriene ale SUA și Israelului.

Precedente negative

Americanii cred că, de data aceasta, puterea lor brută – împreună cu cea a Israelului – poate impune schimbarea regimului unui inamic fără a provoca un dezastru.

Precedentele nu sunt bune. Înlăturarea lui Saddam Hussein din Irak în 2003 a dus la o catastrofă – ani lungi de război care au incubat mișcări extremiste jihadiste care încă există.

Libia, o țară cu suficiente resurse petroliere pentru a oferi populației sale reduse un nivel de trai occidental, este distrusă și sărăcită, un stat eșuat la 15 ani după ce Gaddafi a fost înlăturat de la putere și ucis. Țările occidentale care au sărbătorit căderea lui și au contribuit la aceasta și-au spălat practic mâinile de responsabilitate după destrămarea țării.

Iranul este o țară mare, de aproape trei ori mai mare decât Irakul, cu o populație multietnică de peste 90 de milioane de locuitori. Dacă regimul din Iran cade, scenariul de coșmar este că confuzia, haosul și vărsarea de sânge care ar putea urma ar putea rivaliza cu războaiele civile care au ucis sute de mii de oameni în Siria și Irak.

Acțiunile militare ale SUA și Israelului pulverizează capacitățile militare ale Iranului. Acest lucru schimbă ecuația în Orientul Mijlociu, chiar dacă regimul supraviețuiește.

Mulți, probabil majoritatea iranienilor, s-ar bucura dacă acesta ar cădea. Dar ar fi o provocare imensă să înlocuim un regim înlăturat cu forța cu o alternativă pașnică și coerentă.

Pariul lui Trump este că acest lucru va fi posibil, că acest război va face din Orientul Mijlociu un loc mai bun și mai sigur. Șansele ca acest lucru să se întâmple sunt reduse, conchide Jeremy Bowen.

Editor : B.E.