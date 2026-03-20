„Am supraviețuit 471 de zile într-un buncăr subteran, luptând contra rușilor”. Mărturia unui ucrainean trimis pe frontul din Sloviansk

Un sergent ucrainean a povestit, într-un interviu acordat The Independent, cum a supraviețuit 471 de zile într-un buncăr subteran de pe linia frontului, în condiții extreme, fără aer suficient și la limita înfometării. Timp de 16 luni, a luptat pentru Ucraina în fața trupelor rusești, neștiind dacă va mai vedea vreodată lumina zilei.

Când Serghei Tyshchenko a ajuns în micul buncăr subteran din lut de lângă Bahmut, pe linia frontului din estul Ucrainei, Joe Biden era președinte.

Când a plecat, la conducere se afla deja un nou lider american, care lua în mare măsură partea lui Vladimir Putin. Nu numai atât, Donald Trump încerca să convingă Ucraina să renunțe la teritoriul pe care Serghei îl apărase timp de 471 de zile, scrie The Independent.

Într-o extraordinară dovadă de rezistență, Tyshchenko a petrecut mai mult de 16 luni sub pământ, la un pas de sufocare, sub bombardamentele constante ale rușilor, suferind de foame și de sete extremă.

A supraviețuit mai multor surpări ale buncărului subteran de lut - și totuși a ieșit la suprafață și continuă să servească aproape de linia frontului.

Acum, la 46 de ani, a ratat două zile de naștere și toate momentele importante din viața celor cinci copii ai săi, în timp ce, între 13 iulie 2023 și 28 octombrie 2025, el și echipa sa din ce în ce mai redusă au săpat un puț subteran pentru apă. Au folosit cu disperare saci de nisip improvizați pentru a astupa breșele din buncărul lor zi și noapte, în timp ce dronele încercau cu disperare să pătrundă în peștera lor și să-i ucidă.

„Totul este subteran. Totul a fost săpat. La intrare era un șanț, apoi o secțiune acoperită cu bușteni și camuflată cu pământ și nisip”, povestește Tyshchenko pentru The Independent, la Sloviansk. „Poziția noastră a fost săpată chiar sub un drum asfaltat. Așa că eram limitați de lățimea drumului, dar am continuat să o extindem pe lungime. Deci totul era subteran. La început, am făcut observații, cât încă era posibil să ieșim, și am menținut apărarea.”

„Nu mai era nimeni care să-i înlocuiască pe cei morți”

Perioada sa extraordinară petrecută sub pământ a început când, la începutul verii anului 2023, el și un camarad colectau rații dintr-un buncăr din apropiere, moment în care au fost zăriți de o dronă, care i-a urmărit până într-un șanț.

S-au ascuns în spatele ierbii înalte. Prietenul său și-a luat rămas bun de la el, convins că vor muri în timp ce drona se întorcea spre ei. Tyshchenko - cunoscut sub indicativul Viter, care înseamnă „vânt” - i-a spus să fugă spre buncăr. Amândoi au reușit să ajungă acolo.

Urma însă ceva mult mai grav. Menținerea liniei de front în luptele moderne cu drone a dus soldații de infanterie la noi niveluri de rezistență personală. Tyshchenko, un fost medic veterinar, este cel mai extrem caz al ceea ce a devenit o realitate dură a războiului modern.

Termeni militari precum Linia de Front a Trupelor Inamice (Flet) și Liniile de Front ale Trupelor Proprii (Flot) sunt înțeleși de generații întregi. Când războiul devine static și cele două părți se înfruntă, între ele există o zonă disputată, un „teren neutru”.

Acum nu mai există o Flot sau o Flet evidentă, ci o zonă - adesea de 15 km adâncime - în care grupuri mici de oameni de fiecare parte se mișcă prin peisajul distrus sau, mai des, pur și simplu se ascund de privirea dronelor de vânătoare-ucigaș. Luptele de modă veche sunt minime - supraviețuirea este victoria.

La început, totul a fost prea personal când o echipă de asalt rusă i-a atacat buncărul în prima săptămână a lui Tyshchenko. Un atacator a ucis trei dintre camarazii săi după ce i-a ambuscat la intrarea în buncăr.

De asemenea, l-ar fi ucis pe Tyshchenko, care se năpustise asupra lui fără armă - dar arma inamicului s-a blocat. Înainte să apuce să o repare, un alt ucrainean îl ucisese pe rus.

Câteva zile mai târziu, echipa de cinci oameni a pierdut încă un soldat, rămânând patru oameni să apere gaura de sub drum timp de mai bine de un an.

Primul semn că vor rămâne acolo atât de mult timp a fost faptul că nu au fost trimise întăriri – era prea periculos să se aducă sau să se scoată oameni.

„Punctul de cotitură a fost când băieții au murit în acel asalt și am văzut că nu mai era nimeni care să-i înlocuiască pe cei morți”, își amintește el. „Am rămas cinci, apoi patru. Mi-am dat seama că vom sta aici mult timp după acel prim asalt”.

Nu bănuia că va rămâne acolo mai mult de un an, trecând prin vară, iarnă, primăvară și apoi din nou vară.

Evacuarea cadavrelor a fost dificilă. A trăi în preajma morților ruși neîngropați care se adunaseră în jurul intrării în ascunzătoare era grotesc.

„Treceam peste ei și trebuia să aruncăm pământ peste ei ca să scăpăm de duhoarea aceea. Dar duhoarea aia nu dispare niciodată”, spune Tyshchenko, vorbind dintr-un subsol al unui spital din Sloviansk.

Ziua și noaptea erau indistincte în întunericul buncărului

Zgomotul artileriei sau al exploziilor dronelor se auzea, dar nu se simțea în siguranța betonului spitalului. Era la mai puțin de 10 km de locul în care Tyshchenko și colegii săi soldați se îngropaseră de vii în încercarea de a menține linia de apărare pe drumul către Bakhmut, situat în apropiere.

Săptămânile s-au transformat în luni. Acum, rămânând doar cinci oameni sub comanda sa, în calitate de sergent, grupul și-a săpat paturi de dimensiunea unui sicriu sub asfaltul drumului.

El spune că atacurile cu drone erau neîncetate – prea numeroase pentru a fi numărate și aveau loc zi și noapte.

O mică fereastră de observație din sacii de nisip, folosită pentru a urmări atacurile inamice, era o țintă perfectă pentru piloții ruși de drone FPV. Așa că a fost astupată.

Reaprovizionarea se făcea prin intermediul unor mici „drone bombardier” capabile să arunce maximum 10 kg de apă și alimente, ceea ce se întâmpla rar. Adesea, aveau la dispoziție doar o înghițitură de apă la fiecare schimb de patru ore.

Ziua și noaptea erau indistincte în întunericul buncărului. Plictiseala era alinată doar de ieșirile în câmp deschis pentru a recupera rațiile, un risc mortal. Sau de sprinturile până la un punct intermediar pe drumul către un buncăr mai bine aprovizionat, unde se puteau încărca bateriile, care se desfășurau noaptea, cel mult o dată la două săptămâni.

„Nu mă așteptam să fiu suficient de puternic pentru a supraviețui”

Pierderea ferestrei a însemnat o pierdere de oxigen. Respirația era greoaie, astmatică, iar dronele loveau în continuu buncărul, încercând să provoace explozii prin asfalt. Când apăreau mici breșe în buncăr, acestea erau astupate cu saci de pământ, care erau apoi aruncați în aer, împrăștiind pământul în jur și acoperind ținta, explică Tyshchenko.

Au înregistrat mesaje pentru familiile lor pe stick-uri de memorie, pe care le schimbau cu baterii descărcate în timpul incursiunilor nocturne pentru aprovizionare, iar apoi le trimiteau acasă prin conexiunea Starlink.

Cei dragi le-au trimis mesaje înapoi. „Sprijinul copiilor m-a ajutat; mi-a dat putere, pentru că mă gândeam că, dacă mor, nu vreau să-i las singuri. Mi-a dat putere să merg mai departe. Nu mă așteptam să fiu suficient de puternic pentru a supraviețui.”

Lipsa apei a însemnat că echipa și-a săpat propria fântână, subterană. Ascunderea pământului rezultat din săpături a însemnat momente periculoase, în care mizeria se împrăștia în jurul buncărului - dar nu aveau de ales - altfel ar fi murit de sete.

Comandamentul său ucrainean nu a înțeles niciodată gravitatea situației în care se aflau - nu în ultimul rând pentru că asfaltul de deasupra lor părea intact, chiar și atunci când exploziile provocau prăbușirea unor părți ale buncărului, iar echipa rămânea cu comoții cerebrale, cu tinitus și era nevoită să-și sape din nou adăpostul.

Familia lui a făcut presiuni pentru a-l scoate de acolo, iar odată cu schimbarea comandantului său, s-a schimbat și atitudinea față de buncăr.

A primit ordin să se pregătească de plecare, dar prima încercare a fost abandonată din cauza atacurilor aeriene rusești cu drone. A trebuit să aștepte trei săptămâni pentru următoarea încercare.

Fiecare avea sarcinile sale: Mishka gătea, Briks se ocupa de bateriile externe, iar Kruger săpa și se ocupa de sacii de nisip. Deoarece eram acolo de cel mai mult timp și cunoșteam zona, îmi făceam griji cu privire la modul în care vor găsi proviziile, deoarece acestea nu se aflau întotdeauna în același loc.

Deoarece nu puteau să se plimbe, nu cunoșteau reperele.

Eram îngrijorat și de diversele dispozitive explozive improvizate pe care noi și inamicul le-am amplasat. Voiam să mă asigur că știu totul înainte să plec. Pentru că au intrat în poziție noaptea și nu cunoșteau împrejurimile. În mod ironic, întârzierea cauzată de prima încercare eșuată mi-a oferit acele trei săptămâni în plus pentru a-i iniția în meserie și a mă asigura că sunt pregătiți. Pentru că, la început, eram îngrijorat: cum se va desfășura prima operațiune de aprovizionare fără mine? Dar întârzierea mi-a dat timp să le explic totul

Fuga sa spre libertate a avut o lungime de doar 3 kilometri și a fost facilitată de vremea nefavorabilă, care a ținut la distanță dronele rusești. Dar mușchii lui erau atât de atrofiați, iar corpul său atât de neobișnuit cu aerul curat și oxigenul, încât se simțea amețit și slăbit.

Distins cu cea mai înaltă distincție națională pentru curaj, „Erou al Ucrainei”, el intenționează să deschidă o clinică veterinară când războiul se va termina.

Briks a plecat împreună cu el, iar Misha a venit la scurt timp după aceea. Kruger este încă acolo, în tranșee, pe linia frontului.

Editor : C.A.