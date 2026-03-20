„StravaLeaks”. Locația în timp real a portavionului Charles de Gaulle a fost dezvăluită de un marinar care a ieșit la alergat pe punte

Un ofițer francez a dezvăluit locația portavionului Charles de Gaulle desfășurat în Marea Mediterană, după ce a înregistrat public o cursă de alergare pe aplicația sportivă Strava, potrivit BBC.

Publicația franceză Le Monde a relatat pentru prima dată că ofițerul, cunoscut sub numele de Arthur, a înregistrat o alergare de 35 de minute pe aplicație în timp ce se antrena pe puntea portavionului Charles de Gaulle, pe 13 martie.

El a folosit un ceas inteligent pentru a-și înregistra alergarea și a încărca activitatea în aplicație, a precizat ziarul, creând o hartă care arăta locația sa.

Nava este piesa principală a unui grup de atac al portavioanelor desfășurat recent în estul Mediteranei de către francezi, a declarat Ministerul Forțelor Armate, în contextul în care tensiunile din regiune continuă din cauza războiului cu Iranul.

Într-o declarație adresată agenției de știri AFP, forțele armate franceze au declarat că incidentul raportat „nu a respectat instrucțiunile actuale” și că vor fi luate măsuri adecvate dacă raportul este adevărat.

Le Monde a transmis că amplasarea navei era la nord-vest de Cipru, la aproximativ 100 de kilometri de coasta Turciei, iar imaginile din satelit surprind portavionul și escorta sa.

Ministerul a declarat că grupul condus de portavion a fost desfășurat „pentru a proteja cetățenii francezi, a apăra interesele Franței în regiune și a-i sprijini pe partenerii și aliații săi”.

La bordul navei se află 20 de avioane de vânătoare, două aeronave de supraveghere și trei elicoptere. Desfășurarea face parte din consolidarea recentă a prezenței militare a Franței în Orientul Mijlociu, pe care președintele francez Emmanuel Macron a descris-o drept strict „defensivă”.

Nu este prima dată când o activitate din aplicație a expus detalii sensibile.

Le Monde a relatat anterior că acțiunile făcute de gărzile de corp ale lui Macron i-au pus în pericol locația în mai multe rânduri, în timp ce agenții Serviciilor Secrete care îl însoțeau pe președintele american de atunci, Joe Biden, și-au împărtășit, de asemenea, locația în aplicație în 2024.

Un raport similar din acel an spunea că aplicația arăta gărzi de corp ale președintelui rus Vladimir Putin la proprietăți luxoase pe care Kremlinul neagă că le deține.

O altă funcție a aplicației, „harta termică”, a fost criticată anterior pentru că a distribuit locația rutelor de exerciții ale personalului din bazele militare din întreaga lume.

Hărțile termice vizualizează toată activitatea publică înregistrată a tuturor utilizatorilor din întreaga lume - permițându-le să mărească imaginea și să exploreze diferite părți ale lumii.

Strava, cu sediul în San Francisco, folosește GPS-ul unui telefon mobil sau al unui dispozitiv de fitness pentru a urmări activitatea fizică. Conform site-ului său web, are peste 195 de milioane de utilizatori în peste 185 de țări.

