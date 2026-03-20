„StravaLeaks”. Locația în timp real a portavionului Charles de Gaulle a fost dezvăluită de un marinar care a ieșit la alergat pe punte

Portavionul nuclear Charles de Gaulle. Foto: Profimedia Images

Un ofițer francez a dezvăluit locația portavionului Charles de Gaulle desfășurat în Marea Mediterană, după ce a înregistrat public o cursă de alergare pe aplicația sportivă Strava, potrivit BBC.

Publicația franceză Le Monde a relatat pentru prima dată că ofițerul, cunoscut sub numele de Arthur, a înregistrat o alergare de 35 de minute pe aplicație în timp ce se antrena pe puntea portavionului Charles de Gaulle, pe 13 martie.

El a folosit un ceas inteligent pentru a-și înregistra alergarea și a încărca activitatea în aplicație, a precizat ziarul, creând o hartă care arăta locația sa.

Nava este piesa principală a unui grup de atac al portavioanelor desfășurat recent în estul Mediteranei de către francezi, a declarat Ministerul Forțelor Armate, în contextul în care tensiunile din regiune continuă din cauza războiului cu Iranul.

Într-o declarație adresată agenției de știri AFP, forțele armate franceze au declarat că incidentul raportat „nu a respectat instrucțiunile actuale” și că vor fi luate măsuri adecvate dacă raportul este adevărat.

Le Monde a transmis că amplasarea navei era la nord-vest de Cipru, la aproximativ 100 de kilometri de coasta Turciei, iar imaginile din satelit surprind portavionul și escorta sa.

Ministerul a declarat că grupul condus de portavion a fost desfășurat „pentru a proteja cetățenii francezi, a apăra interesele Franței în regiune și a-i sprijini pe partenerii și aliații săi”.

La bordul navei se află 20 de avioane de vânătoare, două aeronave de supraveghere și trei elicoptere. Desfășurarea face parte din consolidarea recentă a prezenței militare a Franței în Orientul Mijlociu, pe care președintele francez Emmanuel Macron a descris-o drept strict „defensivă”.

Nu este prima dată când o activitate din aplicație a expus detalii sensibile.

Le Monde a relatat anterior că acțiunile făcute de gărzile de corp ale lui Macron i-au pus în pericol locația în mai multe rânduri, în timp ce agenții Serviciilor Secrete care îl însoțeau pe președintele american de atunci, Joe Biden, și-au împărtășit, de asemenea, locația în aplicație în 2024.

Un raport similar din acel an spunea că aplicația arăta gărzi de corp ale președintelui rus Vladimir Putin la proprietăți luxoase pe care Kremlinul neagă că le deține.

O altă funcție a aplicației, „harta termică”, a fost criticată anterior pentru că a distribuit locația rutelor de exerciții ale personalului din bazele militare din întreaga lume.

Hărțile termice vizualizează toată activitatea publică înregistrată a tuturor utilizatorilor din întreaga lume - permițându-le să mărească imaginea și să exploreze diferite părți ale lumii.

Strava, cu sediul în San Francisco, folosește GPS-ul unui telefon mobil sau al unui dispozitiv de fitness pentru a urmări activitatea fizică. Conform site-ului său web, are peste 195 de milioane de utilizatori în peste 185 de țări.

Top Citite
Russian Navy Drill in Black Sea - 18 Feb 2022
1
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja...
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
2
Rusia avertizează orice țară care se alătură coaliţiei propuse de SUA pentru escortarea...
beirut
3
Război în Orientul Mijlociu, ziua 20. Trump susține că nu ia în considerare desfășurarea...
explozii in ucraina
4
Serviciile secrete americane arată că Rusia crede că poate câștiga în Ucraina, dar și că...
olguta vasilescu la o conferinta de presa a psd
5
Olguța Vasilescu ceartă pensionarii pentru că nu au votat cu PSD: „Vezi ce votezi că...
Te-ar putea interesa și:
masura-nato
NATO a relocat trupele misiunii consultative din Irak în Europa, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu
Israel-U.S. Joint Strike Hits Iranian Oil Depot Tanks
Paradoxul conflictului modern. Războiul lui Trump în Iran costă deja mai mult decât prima fază a invaziei lui Bush în Irak
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Putin s-a oferit să înceteze schimbul de informații cu Iranul, dacă SUA nu ar mai sprijini Ucraina. Ce răspuns au dat americanii
The guided-missile submarine USS Georgia transits the Strait of Hormuz
Fantoma anului 1988. Misiunea riscantă a lui Trump pentru Strâmtoarea Ormuz și riscul repetării unui incident de acum patru decenii
Vaccinarea antigripală pentru sezonul 2025-2026. Foto Getty Images
Franța raportează un deces cauzat de meningită. Care este legătura cu focarul din Marea Britanie
Recomandările redacţiei
Donald Trump
Trump are în vedere un proiect imobiliar în Transilvania. Proiectul...
bolojan carburanti
Ilie Bolojan, discuții cu Alexandru Nazare și Bogdan Ivan pentru...
Lukoil
Lukoil a înregistrat pierderi pentru prima dată în cei 30 de ani de...
george lazar pnl neamt
Fostul lider liberal George Lazăr a fost condamnat. Dosarul scoate la...
Ultimele știri
Un nou pas al Rusiei către „internetul suveran”: Instrumentele IA străine, ca ChatGPT şi Gemini, ar putea fi interzise
Mister nedezlegat de poliţiştii germani, după ce un trecător a găsit 35 de dinţi umani pe un trotuar din orașul Giessen
Cazul ucrainenilor reținuți în Ungaria: injecție forțată pentru a-l obliga pe unul dintre bărbați să vorbească (surse The Guardian)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ultimele imagini cu Chuck Norris în viață. Cum s-a filmat în urmă cu o săptămână, chiar de ziua lui și ce...
Cancan
Dani Mocanu și Nando, aduși în cătușe la București! Primele imagini cu manelistul și fratele lui, de pe...
Fanatik.ro
Cele trei mari slăbiciuni arătate de armata SUA în războiul din Iran. Expert militar: „China urmăreşte...
editiadedimineata.ro
Slovenia investighează interferența firmei israeliane Black Cube în alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Șoc în fotbalul turc înainte de meciul cu România! Atacantul de 21 ani a murit într-un atac armat!
Adevărul
Destinația surpriză unde poți face o vacanță de o săptămână cu mai puțin de 300 de euro: atrage tot mai mulți...
Playtech
Grecia și Cipru cer activarea articolului 42.7. Ce înseamnă echivalentul articolului 5 din NATO
Digi FM
Cum faci cea mai bună iahnie de fasole de post. Ingredientele banale care îi dau o savoare incredibilă
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO Iranul a lăsat ”mască” toată planeta
Pro FM
Analia Selis, mărturisiri sfâșietoare la șapte ani de la divorțul de Răzvan Suma: „A fost cel mai negru...
Film Now
Chuck Norris a murit la 86 de ani. Legenda filmelor de acțiune s-a stins în Hawaii
Adevarul
Contul unei firme din Iași, golit în două ore. Sume mari de bani au dispărut printr-un jaf digital orchestrat...
Newsweek
Știrile săptămânii despre pensii: Bolojan crește vârsta de pensionare. Pensionarii iau bani în plus în aprilie
Digi FM
Vremea de Florii și Paște 2026: Prognoza oficială ANM pentru prima parte a lunii aprilie
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ora de vară 2026. Când se dau ceasurile înainte și care sunt țările care nu țin cont de această practică
Digi Animal World
GALERIE FOTO IMPRESIONANTĂ | Liniștea care schimbă: ”70% din timpul meu este în natură”
Film Now
Cine este soția lui Chuck Norris, femeia pentru care starul filmelor de acțiune a renunțat la carieră
UTV
Alexandra Stan a anunțat că va deveni mamă de fetiță, artista a făcut dezvăluirea într-un mod emoționant