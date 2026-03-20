Administrația Trump, în pregătiri intense pentru o posibilă intervenție a trupelor terestre în Iran (CBS)

soldați americani în timpul unui exercițiu militar în Irak
Soldați americani. Foto: Profimedia Images

Oficialii Pentagonului au făcut pregătiri detaliate pentru desfăşurarea forţelor terestre americane în Iran, au declarat pentru CBS News mai multe surse informate cu privire la discuţiile respective.

Comandanţii militari de rang înalt au înaintat cereri specifice menite să pregătească o astfel de opţiune, în timp ce preşedintele american Donald Trump analizează măsurile de urmat în conflictul condus de SUA şi Israel cu Iranul, au precizat sursele.

Liderul de la Casa Albă se gândește dacă să trimită trupe terestre în regiune, au declarat surse care au dorit să rămână anonime, deoarece nu erau autorizate să facă declarații publice. Nu era clar în ce circumstanțe ar autoriza el utilizarea trupelor terestre. 

„Nu, nu trimit trupe nicăieri”, le-a spus el jurnaliştilor în Biroul Oval joi, când a fost întrebat despre trupele terestre, dar a adăugat repede: „Dacă aş face-o, cu siguranţă nu v-aş spune.”

Oficialii de la Comandamentul Central al SUA au redirecţionat întrebările CBS News către Casa Albă şi Pentagon.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat într-un comunicat: „Este sarcina Pentagonului să facă pregătiri pentru a oferi comandantului suprem opţiuni maxime; aceasta nu înseamnă că preşedintele a luat o decizie şi, aşa cum a spus preşedintele ieri în Biroul Oval, el nu intenţionează să trimită trupe terestre nicăieri în acest moment.”

Armata a organizat, de asemenea, întâlniri pentru a se pregăti în vederea gestionării posibilei reţineri a soldaţilor iranieni şi a agenţilor paramilitari în cazul în care preşedintele decide să trimită trupe americane pe teren – inclusiv în ceea ce priveşte locul unde ar fi trimişi iranienii, au declarat două surse.

Statele Unite se pregătesc să desfăşoare unităţi ale Diviziei 82 Aeropurtate în regiunea Orientului Mijlociu. Planul implică Forţa de Reacţie Globală a Armatei şi Unitatea Expediţionară a Corpului de Marină.

Mii de puşcaşi marini sunt trimişi în prezent în Orientul Mijlociu. Trei nave de război şi aproximativ 2.200 de puşcaşi marini dintr-o unitate expediţionară au plecat din California la începutul acestei săptămâni, potrivit a doi oficiali americani. Aceasta a fost a doua unitate de puşcaşi marini trimisă de la începutul războiului şi ar putea dura câteva săptămâni până când va ajunge la destinaţie. Prima a fost trimisă din Pacific şi încă se îndreaptă spre regiune.

Aceste mişcări subliniază efortul Pentagonului de a extinde opţiunile militare disponibile preşedintelui, chiar dacă oficialii administraţiei refuză public să discute despre potenţialele măsuri viitoare.

Trump plănuiește ocuparea insulei Kharg pentru a forța Iranul în privința Strâmtorii Ormuz (Axios)

Cine câştigă dacă se încheie acum războiul din Iran. „Există un învins clar” (Reuters)

