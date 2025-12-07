Live TV

Dirijabil Kelluu
Dirijabil Kelluu. Foto: Kelluu via Business Insider
În mai puțin de 10 secunde, dirijabilele argintii ale Kelluu se pot înălța de la sol până deasupra liniei copacilor din estul Finlandei. Dirijabilele cu gaz au fost inventate pentru prima dată în secolul al XIX-lea, dar startup-ul scandinav pariază pe o versiune modernă a vechiului concept pentru a ajuta Occidentul să-și apere teritoriul, potrivit Business Insider.

Kelluu, o companie finlandeză situată la aproximativ 80 de kilometri de granița cu Rusia, lansează dirijabile mici, cu elice, umplute cu hidrogen, despre care crede că pot umple o lacună în supravegherea câmpurilor de luptă și a frontierelor.

Startup-ul are deja succes în relațiile cu NATO, fiind primul care a încheiat un acord cu o națiune occidentală prin intermediul unui nou program pentru inovatori, derulat de alianță.

Armata sau agențiile de aplicare a legii ar putea echipa o flotă de astfel de aeronave pilotate de la distanță cu camere și senzori, rotindu-le pentru a monitoriza regiunile non-stop. Kelluu a spus că aeronavele sale pot fi automatizate, ceea ce înseamnă că un operator uman trebuie doar să stabilească o destinație țintă.

Dirijabilele nu vor supraviețui ușor pe o linie de front imediată, dar pot supraveghea zonele adiacente sau zonele din apropierea luptelor pentru perioade lungi de timp.

Dronele mici pot zbura de obicei doar câteva ore, în timp ce avioanele spion sunt adesea scumpe, rare și necesită un echipaj la bord. Sateliții trebuie să aștepte să treacă peste o anumită regiune pentru a aduna informații.

Niko Kuikka, șeful departamentului de inginerie al startup-ului, a declarat pentru Business Insider la atelierul Kelluu din Finlanda că aeronavele sale pot zbura o jumătate de zi.

„Clienților noștri nu le pasă atât de mult cu ce zburăm, dar ne plătesc să stăm în aer timp de 12 ore. Aceasta este specialitatea noastră”, a explicat Kuikka.

Aproximativ la fel de lungi ca un autobuz și late de doi metri și jumătate, dirijabilele Kelluu sunt minuscule în comparație cu zeppelinele din Primul Război Mondial. Nava transportă combustibil, o elice și un computer de bord și poate fi configurată să transporte o sarcină utilă suplimentară de până la 5,5 kg pentru alte echipamente, cum ar fi senzorii. Altitudinea poate permite camerelor de înaltă definiție sau radarelor să supravegheze o zonă mai largă.

Kuikka a spus că o dimensiune mai mică poate fi un avantaj pentru dirijabilele Kelluu, care sunt proiectate să zboare cu viteze maxime de 53 km/h.

Sunt mai ieftine și mai ușor de fabricat în masă, așa că un client nu ar trebui să-și facă griji că pierderea câtorva aparate ar putea scoate din uz o întreagă flotă, a afirmat el.

Kelluu a refuzat să dezvăluie prețurile, dar a spus că dirijabilele sale sunt menite să fie low-cost.

„A avea un aparat vulnerabil în aer care costă o sumă imensă de bani nu ar avea sens”, a spus Kuikka.

„Interferență liberă” din partea Rusiei

La atelierul Kelluu, angajații efectuează asamblarea finală a dirijabilului și îl umplu cu hidrogen, un gaz mai ușor decât aerul, care servește atât la ridicarea cadrului, cât și la alimentarea elicei.

O echipă de aproximativ 10 ingineri informaticieni ajustează software-ul intern și o interfață cu utilizatorul pentru monitorizarea dirijabilelor.

Echipa principală are sediul în Joensuu, un oraș mic cu 78.000 de locuitori, situat la vest de Karelia rusă.

Această locație este un avantaj cheie pentru compania de dirijabile, a spus Kuikka.

Pentru că Joensuu este atât de aproape de graniță, trebuie să facă față bruiajelor frecvente atât din Rusia, cât și din Finlanda sau, așa cum le numesc Kuikka și echipa sa: „interferență liberă”.

În timp ce alte firme ar putea fi nevoite să plătească pentru teste, dirijabilele Kelluu trebuie să fie rezistente la războiul electronic pentru a funcționa, a explicat el.

„Primim tot felul de bruiaje și falsificare de semnale atât de cealaltă parte a graniței, cât și de această parte a graniței, așa că ne-am dovedit a fi destul de rezistenți la acest tip de negare GSS”, a spus el.

Kelluu se află, de asemenea, la aproximativ 550 de kilometri sud de Cercul Arctic, așa că echipa sa a trebuit să-și construiască dirijabilele pentru a rezista vânturilor geroase și temperaturilor care au scăzut în ianuarie la -8°C.

Prin urmare, startup-ul își poziționează dirijabilul ca un mijloc deosebit de util de monitorizare a viitoarelor baze sau teritorii arctice. Teoria spune că, cu cât flota sa poate rămâne mai mult timp în aer în condiții dificile, cu atât sunt necesari mai puțini oameni la sol pentru a întreține și opera dirijabilele.

„Sperăm să avem în curând o resursă care poate derula misiuni de mai multe zile, astfel că ar fi nevoie de și mai puține persoane care să lucreze acolo”, a completat Kuikka.

Atragerea atenției NATO

Joensuu se baza cândva în mare măsură pe turismul rusesc, un flux de venituri epuizat în 2022, după invazia la scară largă a Ucrainei, determinând Finlanda să înceteze emiterea de vize turistice pentru ruși. În anul următor, autoritățile finlandeze au închis granița terestră a țării cu Rusia, lungă de 1.340 de kilometri.

Helsinki, la fel ca o mare parte din NATO european, se confruntă acum cu problema modului de a-și proteja granițele estice. Guvernul finlandez își exprimă deja îngrijorarea cu privire la imigrația ilegală, pe care, spune țara, Moscova o orchestrează intenționat ca o tactică de război hibrid.

Kelluu a fost fondată în 2018, cu mult înainte ca aceste probleme să stârnească îngrijorarea publică. A început prin construirea de aparate de zbor pentru uz civil, cum ar fi monitorizarea liniilor electrice.

Acum, războiul o transformă într-o stea în ascensiune în industria de apărare a Europei.

Kelluu a fost una dintre cele 14 firme selectate de Acceleratorul de Inovație în Apărare pentru Atlanticul de Nord al NATO, sau DIANA, pentru a intra în a doua fază a programului 2025 al alianței.

Programul de accelerare încearcă să conecteze aliații cu startup-uri și contractori din domeniul apărării, îndemnând guvernele să adopte noi tehnologii în forțele lor armate în termen de doi ani. Aproximativ 2.600 de companii au depus inițial propuneri către DIANA în acest an.

După mai multe prezentări, Kelluu a fost prima companie din cadrul programului care a încheiat un acord cu o țară aliată în cadrul unui nou „Serviciu de Adoptare Rapidă” pentru a efectua studii naționale, a declarat un purtător de cuvânt al programului pentru Business Insider.

Nici NATO, nici Kelluu nu au numit statul membru, dar Fabrizio Berizzi, manager la DIANA, a lăudat dirijabilele Kelluu ca fiind „foarte versatile în ceea ce privește manevrabilitatea și rezistența” și utile pentru supravegherea 24/7.

Construirea a mii de aparate de zbor

Kuikka a spus că principala caracteristică a dirijabilelor Kelluu este că structura lor permite umplerea în siguranță cu hidrogen, care este inflamabil și mai periculos decât heliul, dar oferă o portanță mai bună; de asemenea, este mai ieftin decât heliul.

Aceste aeronave sunt construite cu o structură semirigidă, ceea ce înseamnă că au o anumită integritate structurală, dar își derivă în principal forma de la gazul din interior. Zeppelinele, în schimb, aveau structuri complet rigide, în timp ce alte aeronave, precum dirijabilul Goodyear de 21 de milioane de dolari, s-ar prăbuși dacă ar fi dezumflate.

Janne Hietala, CEO-ul Kelluu, a declarat că tehnologia mai ușoară decât aerul este adesea trecută cu vederea în industria apărării, mai ales din cauza dezastrelor precum cea a navei Hindenburg care îi afectează istoria.

Evaluatorii NATO au fost surprinși, a spus el, când au evaluat dirijabilele companiei în timpul testelor, care au inclus prezentări navale în Atlantic.

„Nimeni nu ne-a crezut”, a spus Hietala. „Când s-au uitat la specificații, au zis: «Ei bine, vântul o să-l ia». Dar când l-am lansat efectiv, au zis: «Oh, chiar funcționează și are sens».”

Kelluu deține acum o mică flotă activă de puțin sub 20 de aparate, dar Hietala a declarat că se concentrează în viitorul apropiat pe creșterea capacității de producție în masă.

„Intenția noastră în Europa este să fabricăm peste 500 pentru lumea occidentală și ne așteptăm să avem în cele din urmă 3.500”, a adăugat Hietala.

