Live TV

Aproape 200 de migranți au ajuns în Polonia după ce au folosit un tunel secret, aflat la granița cu Belarus

Data publicării:
imigranti sua
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Peste 180 de migranți au trecut în Polonia printr-un tunel ascuns într-o pădure de la granița cu Belarus, au declarat vineri grănicerii, citați de Reuters. Aproximativ 130 dintre ei au fost reținuți în Polonia după ce tunelul a fost descoperit joi, dar restul sunt încă în libertate, a declarat Garda de Frontieră Poloneză într-un comunicat.

A publicat un videoclip cu tunelul săpat prin rădăcini și pământ gol, susținut de stâlpi de lemn și tije metalice și cu o înălțime de doar 1,5 metri - insuficient pentru ca majoritatea oamenilor să poată trece fără să se aplece.

Polonia, membră a Uniunii Europene, se confruntă cu o criză a migranților la granița cu Belarus din 2021. Ea a acuzat Belarusul și aliatul Moscovei, Minsk, că complotează pentru a destabiliza Polonia, încurajând oamenii, în principal din Orientul Mijlociu și Africa, să treacă frontiera.

Belarusul și Rusia au respins în repetate rânduri aceste acuzații. Poliția de frontieră a declarat că este al patrulea tunel descoperit în regiunea vestică Podlaskie în acest an.

Polițiștii au reținut, de asemenea, un polonez de 69 de ani și un lituanian de 49 de ani care veniseră să ia migranții, a adăugat poliția.

„Intrarea ascunsă în pădure era situată la aproximativ 50 de metri (de gardul de frontieră) pe partea belarusă a frontierei, în timp ce ieșirea era situată la aproximativ 10 metri de barieră pe partea poloneză”, a declarat poliția de frontieră.

Ofițerii au folosit sisteme electronice pentru a calcula câte persoane au trecut, iar armata și poliția s-au alăturat căutării migranților dispăruți, a adăugat acesta.

Polonia a început lucrările la gardul de frontieră, de 180 kilometri, în 2022.

Citește și Avertismentul generalului american Ben Hodges: Rusia va ataca NATO dacă europenii acceptă planul de pace Trump-Putin

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
8f90f2fd-bade-45b3-84d7-9981085affab
1
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel...
Europe US Separation as a European Union United States Divorce as a couple on a broken fading bridge flying away as a divided national relationship co
2
Planul SUA de a „retrage din UE” patru țări, conținut în versiunea nepublicată a...
ID216894_INQUAM_Photos_George_Calin
3
Cum explică Lia Savonea momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul...
aer poluat in oras
4
Comisia Europeană a trimis România în fața Curții de Justiție pentru nerespectarea...
prezidiu curtea de apel bucuresi la conferinta de presa dupa ancheta recorder
5
Război total și acuzații reciproce la Curtea de Apel după ancheta Recorder. „Suntem...
Nemaiauzit! Gigi Becali împarte o sumă de bani uriașă românilor: cine sunt beneficiarii
Digi Sport
Nemaiauzit! Gigi Becali împarte o sumă de bani uriașă românilor: cine sunt beneficiarii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Wladyslaw Kosiniak-Kamysz
„E timpul ca Europa să se reînarmeze: trebuie să creăm o bancă pentru bombe”, îndeamnă ministrul polonez al Apărării
Polish Brig. Gen. Jarosław Gromadziński, 15th Mechanized Brigade commander, is interviewed by local reporters shortly after a combined live fire exercise for exercise Puma 2 with Battle Group Poland at Bemowo Piskie Training Area, Poland on June 15, 2018
Polonia și țările NATO vor lovi regiunea Kaliningrad dacă Rusia va încerca să atace - avertismentul dur al unui general polonez
Oil spill
Scurgere masivă de petrol în landul Brandenburg din Germania după ruperea unei conducte
avion
Departamentul Securităţii Interne al SUA cumpără şase avioane Boeing pentru deportările de imigranţi
donald trump
Trump, un atu în negocierile de pace privind Ucraina. Șefa diplomației britanice: „Datorită lui am ajuns la încetarea focului în Gaza”
Recomandările redacţiei
Radu Marinescu
Ministrul Justiției, despre sesizarea ajunsă la Inspecția Judiciară...
St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF)
Emisarul special al lui Putin amenință UE cu „consecințe extrem de...
paciet in pat de spital
Al doilea caz de lepră a fost confirmat la Cluj-Napoca. Ce spune...
471139673_1316647062675462_1883259664117010756_n
Instanța a respins cererea fostului șef Romsilva: Teodor Țigan...
Ultimele știri
Volodimir Zelenski a vizitat orașul Kupiansk despre care Kievul spune că l-a recucerit parțial din mâinile rușilor
Harta riscurilor pentru UE, în 2026: sabotaje, o pace în Ucraina favorabilă Rusiei și ruptura de SUA
Șeful Armatei SUA ar fi fost scos din negocierile de pace privind Ucraina de „paranoicul Hegseth”: „I s-a dat peste mână”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna intră în Fecioară pe 12 decembrie. Cele patru zodii care atrag noroc și abundență din plin în viețile lor
Cancan
Cum trăiesc nepalezii care ne aduc pizza și sushi la ușă: zeci de scutere și povești ascunse într-o vilă de...
Fanatik.ro
Fostul ginere al lui Nicolae Ceaușescu a cerut sesizarea CCR pentru redeschiderea dosarului de genocid...
editiadedimineata.ro
Ce învață elevii? Noile programe de română și istorie riscă să formeze generații fără instrumente critice
Fanatik.ro
Cum a bătut-o FCSB pe Feyenoord, o echipă de 235 milioane de euro. Raportul Wyscout al unei seri magice pe...
profimedia-1030868925
Trump l-a dat afară pe amiralul responsabil de armata SUA din America Latină. Liderul de la Casa Albă...
Playtech
Cât pierzi la pensie dacă lucrezi part-time sau cu salariul minim. Tabel explicat
Digi FM
Chris Pratt, despre împrejurarea inedită în care a cunoscut-o pe fiica lui Arnold Schwarzenegger, actuala lui...
Digi Sport
OFICIAL A doua victorie! UEFA a făcut marele anunț, după FCSB - Feyenoord 4-3
Pro FM
Bebe Rexha a cucerit plaja într-un costum de baie adânc decupat, cu imprimeu tropical: "Mă mut pe o insulă...
Film Now
Cum a reacționat Helena Bonham Carter la invitația de a apărea în documentarul despre Tim Burton. Cei doi au...
Adevarul
Întrebarea care a aprins scânteia între profesori și învățători. „Dacă citește ministrul ne pune să-i luăm și...
Newsweek
Țeapă de 500 lei la Mica Recalculare. De ce a primit pensionarul decizia cu bani în minus la pensie?
Digi FM
Judecătoarea Raluca Moroșanu, o nouă declarație după momentul viral de la conferința de la Curtea de Apel. Ea...
Digi World
Ce este lepra, cum se transmite și cât de mare este, de fapt, pericolul. Un caz de lepră a fost confirmat în...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Cum arată viața actriței Deborra-Lee Furness după divorțul de Hugh Jackman. Un apropiat a rupt tăcerea: „Nu...
UTV
Trailerul Street Fighter a apărut la The Game Awards 2025. Jason Momoa și 50 Cent fac parte din distribuție