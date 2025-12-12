Aproape 200 de migranți au ajuns în Polonia după ce au folosit un tunel secret, aflat la granița cu Belarus

Peste 180 de migranți au trecut în Polonia printr-un tunel ascuns într-o pădure de la granița cu Belarus, au declarat vineri grănicerii, citați de Reuters. Aproximativ 130 dintre ei au fost reținuți în Polonia după ce tunelul a fost descoperit joi, dar restul sunt încă în libertate, a declarat Garda de Frontieră Poloneză într-un comunicat.

A publicat un videoclip cu tunelul săpat prin rădăcini și pământ gol, susținut de stâlpi de lemn și tije metalice și cu o înălțime de doar 1,5 metri - insuficient pentru ca majoritatea oamenilor să poată trece fără să se aplece.

Polonia, membră a Uniunii Europene, se confruntă cu o criză a migranților la granița cu Belarus din 2021. Ea a acuzat Belarusul și aliatul Moscovei, Minsk, că complotează pentru a destabiliza Polonia, încurajând oamenii, în principal din Orientul Mijlociu și Africa, să treacă frontiera.

Belarusul și Rusia au respins în repetate rânduri aceste acuzații. Poliția de frontieră a declarat că este al patrulea tunel descoperit în regiunea vestică Podlaskie în acest an.

Polițiștii au reținut, de asemenea, un polonez de 69 de ani și un lituanian de 49 de ani care veniseră să ia migranții, a adăugat poliția.

„Intrarea ascunsă în pădure era situată la aproximativ 50 de metri (de gardul de frontieră) pe partea belarusă a frontierei, în timp ce ieșirea era situată la aproximativ 10 metri de barieră pe partea poloneză”, a declarat poliția de frontieră.

Ofițerii au folosit sisteme electronice pentru a calcula câte persoane au trecut, iar armata și poliția s-au alăturat căutării migranților dispăruți, a adăugat acesta.

Polonia a început lucrările la gardul de frontieră, de 180 kilometri, în 2022.

Editor : C.A.