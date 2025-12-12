Ben Hodges a vorbit într-un amplu interviu acordat presei ruse independente despre planul de pace propus de către Donald Trump. Acesta spune direct că acceptarea unei astfel de propuneri ar garanta că Rusia ar ataca din nou în câțiva ani.

În octombrie 2025, sub condiția anonimatului, un înalt oficial NATO a declarat jurnaliștilor că Moscova „adoptă o abordare profesională pentru a învăța lecțiile” războiului din Ucraina. Combinat cu militarizarea economiei Rusiei, a spus oficialul. Acest lucru înseamnă că, în anumite privințe, țara „va avea de fapt o forță modernă, mai capabilă decât cea pe care o avea când a început războiul”.

Pentru membrii estici ai NATO, precum Polonia și țările baltice, această analiză aruncă o lumină sumbră asupra ultimului „plan de pace” al SUA, care a fost criticat pe scară largă pentru că favorizează Moscova. Pentru a afla ce ar însemna un acord precum cel promovat de Trump pentru securitatea vecinilor occidentali ai Rusiei, redactorul șef al Meduza, Sam Breazeale, a discutat cu generalul-locotenent în rezervă Ben Hodges, fostul comandant al Armatei SUA în Europa.

— Statele Unite au insistat pentru încheierea unui acord care să pună capăt războiului Rusiei în Ucraina. După toate aparențele, Rusia ar ieși din război cu o economie militarizată, noi lecții învățate din ultimii trei ani de război și un președinte care promovează ideea că apără țara împotriva unui Occident agresiv. Credeți că un acord de pace în Ucraina ar face mai probabilă o invazie rusă a teritoriului NATO?

— Depinde de ce fel de acord se va încheia. Cel mai bun mod de a ne asigura că Rusia nu va ataca niciodată o țară NATO este să ajutăm Ucraina să învingă Rusia. Și acest lucru nu ar trebui să coste viața niciunui soldat leton dacă noi toți ajutăm Ucraina din punct de vedere economic și prin furnizarea de echipamente și muniție.

Un acord în care Ucraina nu este capabilă să se apere în mod adecvat și rușii beneficiază de amnistie pentru orice crime de război au comis ar garanta că Rusia va ataca țările europene în următorii doi ani. Deci, cheia este o pace justă și durabilă, în care suveranitatea Ucrainei este recunoscută și ucrainenii sunt capabili să facă tot ce vor pentru a deveni cât mai puternici posibil, astfel încât să descurajeze Rusia să mai facă vreodată acest lucru.

Nu sunt sigur că aș fi de acord cu ideea că Rusia va avea o armată uriașă, extrem de experimentată și gata de luptă [după acest război]. Sunt zdrobiți. Sunt în dificultate. Desigur, au mulți oameni, dar îi aruncă pe aceștia într-o mașină de tocat carne. Le-a luat 11 ani să ajungă la ceea ce au acum și peste un an doar pentru a ajunge de la Avdiivka la Pokrovsk.

Acum, Ucraina atacă agresiv infrastructura petrolieră și gazieră a Rusiei într-un mod care, având în vedere natura artificială a economiei rusești, cred că îi va lăsa în grave probleme financiare la un moment dat anul viitor. Dar tot ce spun se bazează pe premisa că Occidentul va continua să ajute Ucraina, chiar dacă Statele Unite nu o vor face.

Nimic nu indică faptul că Putin ar trebui crezut

— Pentru a fi clar, considerați că planul în 28 de puncte prezentat de SUA în urmă cu câteva săptămâni ar garanta efectiv agresiunea Rusiei împotriva NATO în următorii 5-10 ani?

— Absolut. Ar trebui să credeți că Rusia s-ar mulțumi doar cu cele patru [regiuni] pe care dorește să le „protejeze de NATO”. Ar trebui să credeți că va respecta orice acord, ceea ce nu a făcut niciodată, cu excepția cazurilor în care a fost obligată. Ar trebui să credeți că Vladimir Putin este sincer când spune: „Vrem doar pace. Nu vrem să fim atacați de NATO”. Nimic din realitate nu ar da credibilitate acestor afirmații. Așadar, cred că, din fericire, chiar dacă Statele Unite au luat în mod clar partea Kremlinului în această chestiune – și este vorba doar de afaceri pentru administrația Trump, familia sa și unii asociați – majoritatea europenilor par să conștientizeze realitatea că aceasta nu este America pe care o cunoșteau și că vor trebui să se asigure că Ucraina nu va eșua.

— Oficialii NATO invocă adesea faptul că, de la lansarea misiunii de monitorizare Baltic Sentry în urmă cu un an, nu s-au mai înregistrat întreruperi ale cablurilor din Marea Baltică, ca dovadă a eficienței activităților sale de vigilență. În septembrie, au lansat și operațiunea Eastern Sentry, ca răspuns la încălcările spațiului aerian al Poloniei de către Rusia. Face NATO suficient pentru a descuraja războiul hibrid al Rusiei?

— Desigur că nu. Săptămâna trecută, drone au survolat România. Am citit zilele trecute că aeroportul din Vilnius a fost închis pentru a zecea oară din cauza baloanelor care veneau din Belarus. Deci nu, nu este suficient. Mă bucur că se iau măsuri, dar încă nu am impus consecințe suficiente rușilor pentru ca aceștia să înceteze. Sper că ceea ce face NATO nu numai că va fi susținut, ci și intensificat. Nu sunt încă pregătit să declar victoria. Dar dacă s-a înregistrat o scădere [a incidentelor din Marea Baltică], atunci este evident că este o veste bună și trebuie să recunoaștem meritele cui se cuvin.

— Au existat multe incidente pe teritoriul NATO atribuite Rusiei, care par motive plauzibile pentru invocarea articolului 5. Este necesară o actualizare a doctrinei militare a NATO?

— Articolul 5 funcționează astfel: o națiune se adresează alianței și spune: „Hei, suntem victime ale unui atac armat”, iar alianța trece rapid printr-un proces. Probabil că funcționează mai repede decât ar putea crede mulți — iar rușii știu asta. De aceea, tot ceea ce fac ei are ca scop ascunderea identității autorilor, pentru a se asigura că incidentele nu pot fi atribuite lor. Așadar, invocarea articolului 5 [în cazul unui incident hibrid] ar fi o provocare, iar articolul 5 nu are nimic automat. Nu este ca un fascicul laser prin care treci și ușile se deschid.

Cred că alianța ar trebui să fie [mai] proactivă. Nu stați și așteptați să fiți loviți și apoi să reacționați, ci luați măsuri care să împiedice Rusia să facă unele dintre aceste lucruri. Rușii trebuie să creadă că alianța este capabilă și dispusă să facă aceste lucruri. Despre asta este vorba în descurajare. Și îmi imaginez că marea majoritate a acestor oameni care pilotează drone sau desfășoară operațiuni de sabotaj nu sunt [ofițeri de informații] ruși sau soldați care flutură steagul rus. Sunt idioți, cretini, care au fost recrutați pentru a face lucruri punctuale și apoi sunt de unică folosință. Dacă sunt prinși, păcat pentru ei.

Rușii recrutează online

Serviciile de contrainformații și de securitate internă [europene] trebuie să urmărească organizațiile de jocuri, să observe ce fac oamenii online, pentru că asta fac rușii. Ei recrutează aceste persoane și le spun: „Hei, dacă faci asta, poți câștiga o grămadă de bani”. Când eram în Afganistan, generalul [Stanley] McChrystal a folosit expresia „ochiul care nu clipește”. Și, desigur, el se referă la supravegherea constantă, 24 de ore din 24, 7 zile din 7, prin intermediul unei varietăți de senzori și capacități. Deci, informații umane, informații din semnale, sateliți, toate modalitățile diferite de a urmări ce se întâmplă.

Așadar, îmi imaginez că dacă detectezi o dronă care zboară în jurul aeroportului din Frankfurt sau al celui din Bruxelles sau oriunde altundeva, atunci poți [urmări] de unde a plecat. Probabil a decolat dintr-un parc, dintr-un câmp sau poate chiar de pe una dintre aceste nave ale flotei ascunse. Și [de acolo] construiești un model de viață. Acestea sunt operațiuni clasice de combatere a terorismului. Ideea nu este să doboare acele obiecte stupide, ci să organizeze o ambuscadă – pentru a vedea dacă [agentul] apare din nou și trimite o altă dronă de pe rampa sa de lansare preferată. Și apoi începe să distrugă rețeaua.

„Rusia este în război cu noi”

— Ce s-ar întâmpla dacă Moscova ar ataca o țară NATO cu sute de drone lansate de pe teritoriul rus, așa cum face în mod constant împotriva Ucrainei?

— În primul rând, NATO, națiunile individuale și Uniunea Europeană trebuie să spună clar: „Rusia este în război cu noi, chiar dacă noi nu suntem în război cu ea”.

[Ministrul polonez de externe Radosław] Sikorski și [cancelarul german Friedrich] Merz au declarat amândoi lucruri de genul: „Nu suntem în război, dar nici în pace”. Cred că liderii politici civili trebuie să declare: „Rusia este în război cu noi”. Asta nu înseamnă că vom trage cu rachete unii în alții, dar [Rusia] este în mod clar în război cu noi și ne testează. Încearcă să creeze diviziuni pentru a ne speria sau a ne distrage atenția de la sprijinirea Ucrainei. Și dacă nu le impunem consecințe, vor continua să facă acest lucru, pentru că practic nu le costă nimic.

Cu doar câteva săptămâni în urmă, toată lumea vorbea despre [UE care construiește] un mare zid de drone. Este o [reacție] birocratică clasică, ca cea a lui Trump la granița cu Mexicul. Dar majoritatea acestor drone decolează de fapt din interiorul țărilor europene. Așadar, un zid la graniță, chiar și unul virtual, nu va avea niciun efect în acest caz.

Dar ar trebui să avem ceva care să creeze efectul unui zid. Și, din nou, vorbim despre acest „ochi care nu clipește” al senzorilor care pot vedea adânc în Belarus și Rusia pe măsură ce aceste drone încep să se apropie.

O zi foarte proastă pentru a face cumpărături în Kaliningrad

În cazul Poloniei, au detectat aproape imediat dronele care se apropiau. Ceea ce a fost nesatisfăcător și nesustenabil a fost faptul că răspunsul lor a fost un F-35 și un F-16. Asta nu este absolut ceva ce ai putea face, mai ales dacă 300 sau 400 de drone și rachete Kinjal se îndreaptă spre tine în același timp. Trebuie să ai suficiente capacități și să poți prezice unde vor ateriza rachetele – asta face Iron Dome israelian. Dacă va ateriza într-un câmp, o lași să treacă. Se pare că ucrainenii devin foarte buni în utilizarea dronelor interceptor, iar pe măsură ce inteligența artificială devine din ce în ce mai utilizabilă, cred că acesta va fi modul de a doborî aceste roiuri. Pentru că atunci vei avea propriile tale 200 de drone care vor pleca și vor găsi un partener, dacă vrei.

În cele din urmă, [NATO] nu a efectuat niciodată un exercițiu serios în acest sens, în care [simulăm atacarea porturilor maritime din Marea Baltică sau Marea Nordului] de către sute de drone sau ceva similar cu ceea ce experimentează Ucraina în fiecare noapte. O situație în care senzorii și sistemul de comandă și control sunt copleșiți, iar capacitățile disponibile sunt suficiente doar pentru a doborî o parte din drone. În ultimii 12 ani, nu a existat niciun exercițiu multinațional de apărare aeriană și antirachetă la nivel de teatru de operațiuni în care să fi fost necesar să se facă față tuturor acestor aspecte. În plus, putem fi siguri că vor avea loc atacuri cibernetice masive împotriva tuturor sistemelor de comandă și control și a rețelelor electrice. Așadar, trebuie să ne antrenăm pentru a contracara aceste atacuri.

— Recent, ați declarat jurnaliștilor la Forumul de Securitate de la Varșovia că, dacă Moscova ar lansa un atac la scară largă asupra Poloniei, exclava rusă Kaliningrad ar fi „eliminat în primele ore”. În același timp, păreți sceptic în ceea ce privește pregătirea NATO, așadar ați putea să detaliați acest comentariu?

— Desigur. Ce [am vrut să spun] este că, în primele ore, obiective precum apărarea aeriană, comandamentul și controlul și instalațiile portuare din Kaliningrad ar fi vizate și lovite. Nu vorbesc despre [trimiterea] trupelor. De fapt, nu ar fi nevoie de asta. Ar fi o decizie politică: întrucât Kaliningrad este o regiune rusă, prezența trupelor pe teren ar fi o altă problemă.

[Aceasta ar implica și] rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune sau muniții lansate din aer și puterea aeriană enormă pe care NATO o are acum în jurul Mării Baltice, în special datorită aderării Suediei și Finlandei la alianță. Vorbim despre zeci și zeci de avioane F-35, de exemplu, plus alte lucruri. Așadar, cred că ar fi o zi foarte proastă pentru a face cumpărături în Kaliningrad, dacă rușii ar decide vreodată să lanseze un atac.

