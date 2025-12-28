Live TV

Armistițiu Rusia - Ucraina la centrala Zaporojie pentru repararea liniilor electrice: Eforturi de prevenire a unui accident nuclear

FILE PHOTO: IAEA expert mission visits Zaporizhzhia Nuclear Power Plant
Centrala nucleară Zaporojie se află sub ocupație rusă din martie 2022. Sursa foto: REUTERS

Reparațiile cruciale ale liniilor electrice au început în apropierea centralei nucleare Zaporojie ocupate de Rusia, în urma unui armistițiu local, a anunțat duminică, 28 decembrie, Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), relatează Kyiv Independent.

Într-o postare publicată pe X, agenția a afirmat că, în timpul încetării focului negociate de AIEA, reparațiile la liniile de transport de energie electrică dintre stațiile de distribuție ale centralei nucleare ZNPP și centrala termică Zaporojie sunt efectuate sub supravegherea echipei AIEA și se preconizează că vor dura câteva zile.

Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a mulțumit ambelor părți pentru că au acceptat această nouă „perioadă de tăcere” temporară, care face parte din „eforturile continue de prevenire a unui accident nuclear în timpul conflictului militar”.

Centrala de la Zaporojie este cea mai mare centrală nucleară din Europa. Nu mai produce energie electrică de peste trei ani, de când trupele ruse au ocupat-o în martie 2022.

Aceasta s-a confruntat cu repetate probleme de siguranță de la invazia Rusiei, inclusiv întreruperi de curent, bombardamente în apropiere și lipsă de personal. O misiune de monitorizare a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) este staționată la centrală din septembrie 2022, dar autoritățile ruse i-au restricționat frecvent accesul.

Situată în orașul ocupat Enerhodar, centrala producea aproximativ 20 % din energia electrică a Ucrainei înainte ca Rusia să lanseze invazia pe scară largă.

În cadrul planului de pace susținut de SUA, centrala ar fi exploatată în comun de Ucraina, Statele Unite și Rusia, toate cele trei părți beneficiind de avantajele economice.

Amintim că soarta războiului din Ucraina se decide, astăzi, în Statele Unite ale Americii. Volodimir Zelenski și Donald Trump se întâlnesc din nou ca să discute planul de pace.

„Liniile roșii” trasate de Zelenski înaintea întâlnirii cu Trump: Pentru poporul ucrainean, acestea sunt clare

Zelenski și Trump se confruntă cu divergențe serioase în privința planului de pace (Reuters)

