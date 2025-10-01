Austria a expulzat un diplomat rus acuzat de spionaj la o companie petrolieră prezentă și pe piața din România

Austria a expulzat marți un diplomat rus, acuzat de spionaj la compania petrolieră austriacă OMV, prezentă și pe piața din România. Oficialul, declarat persona non grata, ar fi primit informații sensibile de la un fost angajat al companiei și le-ar fi transmis Kremlinului.

Diplomatul rus, care activa ca angajat al Ambasadei Rusiei la Viena, a părăsit țara după ce Moscova a refuzat să îi ridice imunitatea diplomatică, fapt care ar fi permis o investigație asupra acuzațiilor, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului pentru agenția austriacă APA.

Investigația a pornit de la o întâlnire între diplomat și un fost angajat de rang înalt al OMV, în cadrul căreia serviciile de informații austriece afirmă că angajatul ar fi transmis documente sensibile oficialului rus.

Autoritățile, care l-au declarat persona non grata, nu au oferit detalii despre amploarea informațiilor pe care angajatul le-ar fi transmis diplomatului. Totuși, revista austriacă Profil a relatat că fostul angajat lucra recent pentru Abu Dhabi National Oil, acționar al OMV.

Presiuni economice asupra Rusiei

De la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, mai multe țări occidentale au arestat cetățeni pentru activități secrete de spionaj legate de războiul din Ucraina. Moscova și-a extins activitățile de spionaj în special în rândul statelor europene, notează Kyiv Independent.

În ultimele luni, Kremlinul s-a arătat tot mai preocupat de creșterea numărului de atacuri cu drone ucrainene asupra rafinăriilor de petrol și de eliminarea treptată a importurilor de energie rusească de către UE, în timp ce presiunea economică asupra mașinăriei de război rusești continuă să crească.

În decembrie 2024, OMV a reziliat contractul pe termen lung de furnizare a gazului cu Gazprom Export, care fusese inițial stabilit să dureze până în 2040. Compania a invocat „numeroase încălcări materiale ale obligațiilor contractuale” de către Gazprom. Potrivit OMV, livrările de gaz au fost sistate pe 16 noiembrie 2024.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat pe 16 septembrie că UE va propune accelerarea renunțării la achizițiile de energie rusească, când a avut și o discuție cu președintele american Donald Trump, însă nu au fost furnizate detalii privind calendarul noii propuneri. În planul actual, UE intenționează să elimine complet achizițiile de energie din Rusia până la sfârșitul anului 2027.

