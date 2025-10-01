Live TV

Austria a expulzat un diplomat rus acuzat de spionaj la o companie petrolieră prezentă și pe piața din România

Data publicării:
schwechat, austria, 30 jan 2024, omv oil refinery *** schwechat, österreich, 30 jan 2024, omv ölraffinerie Copyright: xx
Moscova și-a extins activitățile de spionaj. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Presiuni economice asupra Rusiei

Austria a expulzat marți un diplomat rus, acuzat de spionaj la compania petrolieră austriacă OMV, prezentă și pe piața din România. Oficialul, declarat persona non grata, ar fi primit informații sensibile de la un fost angajat al companiei și le-ar fi transmis Kremlinului.

Diplomatul rus, care activa ca angajat al Ambasadei Rusiei la Viena, a părăsit țara după ce Moscova a refuzat să îi ridice imunitatea diplomatică, fapt care ar fi permis o investigație asupra acuzațiilor, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului pentru agenția austriacă APA.

Investigația a pornit de la o întâlnire între diplomat și un fost angajat de rang înalt al OMV, în cadrul căreia serviciile de informații austriece afirmă că angajatul ar fi transmis documente sensibile oficialului rus.

Autoritățile, care l-au declarat persona non grata, nu au oferit detalii despre amploarea informațiilor pe care angajatul le-ar fi transmis diplomatului. Totuși, revista austriacă Profil a relatat că fostul angajat lucra recent pentru Abu Dhabi National Oil, acționar al OMV.

Presiuni economice asupra Rusiei

De la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, mai multe țări occidentale au arestat cetățeni pentru activități secrete de spionaj legate de războiul din Ucraina. Moscova și-a extins activitățile de spionaj în special în rândul statelor europene, notează Kyiv Independent.

În ultimele luni, Kremlinul s-a arătat tot mai preocupat de creșterea numărului de atacuri cu drone ucrainene asupra rafinăriilor de petrol și de eliminarea treptată a importurilor de energie rusească de către UE, în timp ce presiunea economică asupra mașinăriei de război rusești continuă să crească.

În decembrie 2024, OMV a reziliat contractul pe termen lung de furnizare a gazului cu Gazprom Export, care fusese inițial stabilit să dureze până în 2040. Compania a invocat „numeroase încălcări materiale ale obligațiilor contractuale” de către Gazprom. Potrivit OMV, livrările de gaz au fost sistate pe 16 noiembrie 2024.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat pe 16 septembrie că UE va propune accelerarea renunțării la achizițiile de energie rusească, când a avut și o discuție cu președintele american Donald Trump, însă nu au fost furnizate detalii privind calendarul noii propuneri. În planul actual, UE intenționează să elimine complet achizițiile de energie din Rusia până la sfârșitul anului 2027.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID319885_INQUAM_Photos_Miruna_Turbatu
1
Rezultate alegeri Republica Moldova 2025, numărătoarea voturilor s-a încheiat. Partidul...
frunze tomnatice si oameni in parc
2
Cât va dura valul de frig în România. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni...
gunoaie plastic deseuri reciclare camp natura poluata
3
Ministra Mediului, despre gunoaiele aruncate pe câmp: „Dacă mai aud de o campanie de...
Viktor Orban
4
Viktor Orban: Ucraina nu e o țară suverană. Faptul că două, trei sau patru drone ungare...
Temperaturi sub pragul înghețului s-au înregistrat și în Capitală, în jurul orei 08:00, stația meteo de la Băneasa indicând -1°C.
5
Meteorologii anunță când se mai încălzește vremea: „Procesul de răcire nu s-a terminat”...
Constantin Ivanov a mărturisit: de ce i-a vandalizat palatul lui Gigi Becali. A fost dus la spitalul "Alexandru Obregia"
Digi Sport
Constantin Ivanov a mărturisit: de ce i-a vandalizat palatul lui Gigi Becali. A fost dus la spitalul "Alexandru Obregia"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
NDAmaGFzaD0yMzdlZDBhZDgwMTJlZWQxMWI4YjUxMDFlMzI0NzNjZA==.thumb
„Rusia și Belarus ar putea lansa atacuri în România și Polonia”...
Spitalul „Sfânta Maria” din Iași.
Mărturia unei mame care a avut copilul internat la Sfânta Maria, la...
dmitri medvedev
Replica lui Medvedev după amenințarea lui Trump cu submarinele...
nicusor dan
Nicușor Dan prezintă la Consiliul European date despre anularea...
Ultimele știri
Giorgia Meloni avertizează flotila cu ajutor pentru Gaza să se oprească sau riscă să „împiedice pacea”
Vaccinarea antigripală: cine beneficiază de compensare și care e procedura. Câte persoane s-au vaccinat în sezonul 2024-2025
O fetiță de 2 ani a fost aleasă zeiță vie, în Nepal. Ce semnificație are tradiția controversată
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Xi Jinping
Atacurile cibernetice Salt Typhoon și ziua în care șeful spionajului SUA a zburat la Beijing cu un avertisment secret pentru Xi Jinping
politist olandez tine un adolescent de brat
Doi adolescenţi, arestaţi de poliția olandeză pentru spionaj, într-un caz legat de Rusia
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius. Foto: Profimedia
Germania avertizează că sateliții Rusiei îi urmăresc pe cei germani. „Îi pot perturba, orbi, manipula”
drapelul austriei
Sindicatele din Austria renunță la creșteri salariale mai mari. Motivul pentru care au luat această decizie
Salamina Grecia
Doi români au fost arestați în Grecia pentru spionarea bazei navale Salamis, cea mai mare a Marinei Elene
Partenerii noștri
Pe Roz
S-a măritat cu un bărbat cu 19 ani mai mare și va avea un copil cu el. A ignorat și reacția părinților: "Tata...
Cancan
Cum arată Florentina, prima soție a lui Ilie Bolojan. A părăsit-o cu mult timp înainte să se cupleze cu...
Fanatik.ro
Declarații halucinante ale orădeanului care a vandalizat Palatul lui Gigi Becali: ”Vreau să-l cumpăr și să...
editiadedimineata.ro
ADN-ul unei femei de 117 ani dezvăluie indicii despre o viață lungă
Fanatik.ro
Furt de 1.000 de euro din vestiarul VIP de la World Class România. Cum se scuză compania: încăperea nu era...
Adevărul
Planul lui Călin Georgescu: leul egal cu lira sterlină. Suveranistul, ironizat online: „E un leu dacic...
Playtech
Curățenia în fața casei este obligatorie. Ce sancțiuni se aplică dacă nu respecți legea
Digi FM
Superba Marion Cotillard a împlinit 50 de ani. Carieră de superstar, poveste de iubire încheiată recent, după...
Digi Sport
Lovitura "de milioane" pregătită de Simona Halep, după ce "s-a simțit umilită"! Americanii au făcut anunțul
Pro FM
Elena, fosta soție a lui CRBL, transformare spectaculoasă care a stârnit valuri de comentarii: „Divorțul...
Film Now
Jennifer Lopez, deranjată că nu a fost luată în serios ca actriță: „Întotdeauna am avut dificultăți”
Adevarul
Europa, pradă sigură pentru Rusia? De câți ani ar avea nevoie UE ca să fie o adevărată forță militară...
Newsweek
Pensie mai mică cu 300 lei după trecere la limită de vârstă și depunere venituri nepermanente. De ce
Digi FM
Se schimbă ora în octombrie 2025. Când trecem la ora de iarnă
Digi World
De ce e mai sănătos pentru copii să crească alături de un câine decât lângă o pisică. Studiul care schimbă...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Nicole Kidman rămâne cu fetele după divorțul pe care ea l-a intentat. Cât timp are voie Keith Urban să-și...
UTV
Mădălina Ghenea, dezvăluiri despre viața personală. „Căsătoria mă sperie foarte tare. Ultima relație a fost...