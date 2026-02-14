Comisarul european pentru agricultură: alimentaţia poate deveni armă de război. „Nu putem construi un continent cu stomacul gol”

Europa riscă să devină vulnerabilă dacă nu îşi reduce dependenţele alimentare externe, a avertizat comisarul european pentru agricultură, Christophe Hansen, la Conferinţa de Securitate de la München, subliniind că folosirea alimentaţiei ca instrument de presiune face parte din războiul hibrid şi poate afecta direct securitatea Uniunii Europene, relatează AFP și Agerpres.

„Nu putem construi un continent cu stomacul gol, nici să câştigăm un război cu stomacul gol”, a declarat Christophe Hansen la Conferinţa de Securitate de la München.

„Rusia consideră cerealele ca un al doilea petrol. Şi nu sunt eu cel care spune asta. Sunt ei cei care o spun şi se folosesc masiv de asta. Cred, deci, că trebuie să lucrăm asupra dependenţelor noastre, pentru că dependenţele sunt vulnerabilităţi”, a subliniat el.

Cu prilejul unei discuţii privind rezistenţa în faţa utilizării alimentaţiei ca armă de război, comisarul european a reamintit că, dacă o ţară depinde de importuri alimentare care provin din Rusia, „asta este periculos”.

Hansen şi-a exprimat îngrijorarea că Uniunea Europeană a fost puternic dependentă de importurile de fertilizatori din Rusia şi Belarus, ceea ce a plasat blocul comunitar „într-o situaţie foarte periculoasă”.

„Nu vreau să ne îndreptăm spre aceleaşi dependenţe în materie de producţie alimentară”, a adăugat el. „Trebuie să examinăm impactul mondial al utilizării produselor alimentare ca armă de război”, a pledat comisarul european pentru agricultură.

„Trebuie să recunoaştem că asta face parte dintr-un război hibrid pe care l-am neglijat adesea pentru că era mai practic, dar, în aceste vremuri critice, trebuie să trecem la nivelul superior. Dacă se vorbeşte de securitate fără a se vorbi de alimentaţie, nu se acoperă decât jumătate din câmpul de luptă”, a avertizat el.

