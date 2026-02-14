Live TV

Comisarul european pentru agricultură: alimentaţia poate deveni armă de război. „Nu putem construi un continent cu stomacul gol”

Data actualizării: Data publicării:
photo-collage.png (66)
Comisarul european pentru agricultură, Christophe Hansen. Foto: Profimedia

Europa riscă să devină vulnerabilă dacă nu îşi reduce dependenţele alimentare externe, a avertizat comisarul european pentru agricultură, Christophe Hansen, la Conferinţa de Securitate de la München, subliniind că folosirea alimentaţiei ca instrument de presiune face parte din războiul hibrid şi poate afecta direct securitatea Uniunii Europene, relatează AFP și Agerpres.

Nu putem construi un continent cu stomacul gol, nici să câştigăm un război cu stomacul gol”, a declarat Christophe Hansen la Conferinţa de Securitate de la München.

Rusia consideră cerealele ca un al doilea petrol. Şi nu sunt eu cel care spune asta. Sunt ei cei care o spun şi se folosesc masiv de asta. Cred, deci, că trebuie să lucrăm asupra dependenţelor noastre, pentru că dependenţele sunt vulnerabilităţi”, a subliniat el.

Cu prilejul unei discuţii privind rezistenţa în faţa utilizării alimentaţiei ca armă de război, comisarul european a reamintit că, dacă o ţară depinde de importuri alimentare care provin din Rusia, „asta este periculos”.

Hansen şi-a exprimat îngrijorarea că Uniunea Europeană a fost puternic dependentă de importurile de fertilizatori din Rusia şi Belarus, ceea ce a plasat blocul comunitar „într-o situaţie foarte periculoasă”.

Nu vreau să ne îndreptăm spre aceleaşi dependenţe în materie de producţie alimentară”, a adăugat el. „Trebuie să examinăm impactul mondial al utilizării produselor alimentare ca armă de război”, a pledat comisarul european pentru agricultură.

Trebuie să recunoaştem că asta face parte dintr-un război hibrid pe care l-am neglijat adesea pentru că era mai practic, dar, în aceste vremuri critice, trebuie să trecem la nivelul superior. Dacă se vorbeşte de securitate fără a se vorbi de alimentaţie, nu se acoperă decât jumătate din câmpul de luptă”, a avertizat el.

Citește și: 

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
medici in spital
1
Rogobete vrea să-i dea afară pe medicii care lucrează la privat în timpul programului de...
marcel ciolacu sustine un discurs
2
Dragoş Pîslaru: Nu Bolojan a dus România în gard, ci economistul nostru minune de la Buzău
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
3
Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după ce România a intrat în recesiune tehnică: „Face...
loto numere
4
S-a câștigat marele premiu la 6/49. Unde a fost jucat biletul norocos și cât a costat
trump
5
O țară din Balcani anunță că nu se va alătura Consiliului pentru Pace al lui Trump. Câte...
Kremlinul a pus ”tunurile” pe juriu, după decizia care i-a ”ucis” visul Rusiei: ”Soția mea a spus”
Digi Sport
Kremlinul a pus ”tunurile” pe juriu, după decizia care i-a ”ucis” visul Rusiei: ”Soția mea a spus”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
maia sandu sustine un discurs
Maia Sandu: Rusia nu se va opri nici după pacea din Ucraina. „Trebuie să ne pregătim. Războiul hibrid va fi de durată”
imagine cu aleksei navalnîi și două lumânări aprinse
Aleksei Navalnîi a murit în închisoare, otrăvit cu toxina unei broaște din Ecuador. Otrava de 200 de ori mai puternică decât morfina
Marco Rubio, la Conferința de Securitate de la Munchen.
Marco Rubio, discurs la Conferința de Securitate la Munchen: „SUA nu vor aliați slabi. Europa trebuie să se poată apăra singură”
Ministrul chinez de Externe, Wang Yi
„Omenirea a ajuns la o nouă răscruce”, avertizează ministrul chinez de Externe. Cum vede Beijingul relațiile cu UE și SUA
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen, la Conferința de Securitate de la Munchen: „Europa nu are altă opțiune decât să devină independentă”
Recomandările redacţiei
tevi gaze romgaz
Mișcare strategică pe piața gazelor, care ar putea schimba radical...
Matthew Whitaker
Ambasadorul SUA la NATO: America „nu părăsește” Europa, dar are...
perfuzie in mana unui copil, la spital
Mama fetiței de 4 ani, care a ajuns în comă la spitalul din Târgu...
Mette Frederiksen
Avertismentul premierului danez: Interesul SUA de a prelua controlul...
Ultimele știri
China profită de politica tarifară a lui Trump şi anunţă că va elimina taxele vamale pentru aproape toate ţările africane
Ministrul german al Apărării: Europa are nevoie de predictibilitate din partea SUA. „Nici chiar Statele Unite nu pot acţiona singure”
Poștașul unei comune din Dolj și fost viceprimar a fost găsit ucis în casă. Cine este principalul suspect
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna Nouă din 17 februarie 2026 aduce noi începuturi, iar trei zodii își vor vedea relațiile zguduite...
Cancan
Cum putea fi salvată femeia din București care a ars în mașina cuprinsă de flăcări: 'Dacă avea...'
Fanatik.ro
Mihai Stoica, anunț despre problemele lui Dawa la FCSB: ”Nu putem să forțăm un fotbalist. Îl legăm de pat?”
editiadedimineata.ro
Un caz de dispariție din SUA redeschide dezbaterea despre limitele vieții private
Fanatik.ro
Ce au pățit Giovanni Becali și soția sa însărcinată într-una dintre cele mai tari țări din Europa. Coșmarul a...
Adevărul
Un economist traduce ce ne spune ratingul Fitch: Dacă se face rotativa, ne așteaptă prăpastia
Playtech
Cum se putea salva femeia prinsă în mașina electrică în flăcări, în Sectorul 6. Detaliul ignorat care ar fi...
Digi FM
O influenceriță a murit la două zile după ce s-a filmat mâncând o creatură marină. Ce i-a adus sfârșitul atât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Scandal la JO 2026: a trișat, după care și-a înjurat adversarul! Conflictul a continuat și după meci + Ce...
Pro FM
În anii '90 făcea furori cu piesa „La Solitudine”. Cum arată astăzi, la 51 de ani, Laura Pausini, cea mai...
Film Now
Cum arată azi nepoata lui Rose din Titanic. De 25 de ani e soția regizorului James Cameron
Adevarul
Cum s-a fabricat mitul „savantei academician doctor inginer“. „A intrat în pachetul diplomatic românesc“
Newsweek
Casa de pensii recunoaște că se confruntă probleme grave. 3 categorii de pensionari pierd bani la pensie.
Digi FM
Țara cu cea mai îmbătrânită populaţie activă din Uniunea Europeană
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Riscul de Alzheimer, redus cu aproape 40% printr-un obicei simplu practicat toată viața
Digi Animal World
Rase de câini cu cea mai scurtă durată de viață. Una dintre ele adesea nu ajunge nici la 5 ani
Film Now
Alec Baldwin și Kim Basinger, iubire presărată cu un carusel de crize. Culisele unui film din 91: telefoane...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online