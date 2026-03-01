Live TV

Avertisment dur al unui oficial german: Celule adormite iraniene din Europa pot comite acte de represalii în urma uciderii lui Khamenei

Data publicării:
Preşedintele Comisiei parlamentare germane însărcinată cu controlul serviciilor secrete, Marc Henrichmann FOTO Profimedia
Preşedintele Comisiei parlamentare germane însărcinată cu controlul serviciilor secrete, Marc Henrichmann FOTO Profimedia

Celule adormite iraniene din Europa pot comite acte de represalii în urma atacurilor americane şi israeliene în care a fost ucis liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, avertizează duminică preşedintele Comisiei parlamentare germane însărcinată cu controlul serviciilor secrete, Marc Henrichmann, citat de Reuters.

„Regimul iranian a demonstrat în mai multe rânduri, în trecut, că desfăşoară activităţi teroriste în afara propriilor frontiere”, a declarat ziarului Süddeutsche Zeitung Marc Henrichmann.

„Măsuri de represalii, ale unor celule iraniene adormite în Europa nu pot să fie excluse”, avertizează el.

Parlamentarul german îndeamnă să se adopte, în cazul sunt necesare, măsuri de protecţie.

Războiul total din Orientul Mijlociu a intrat duminică în cea de-a doua zi, după ce sâmbătă liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis într-o operațiune militară comună a Statelor Unite și a Israelului. La rândul său, Teheranul a ripostat cu atacuri asupra bazelor americane din regiune și a lansat valuri de rachete asupra Israelului. Cel puțin nouă oameni au fost uciși după un bombardament în Beit Shemesh, scrie presa locală. Între timp, manifestații de susținere a Iranului au loc în mai multe țări din regiune.

