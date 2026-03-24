Avertismentul președintelui Germaniei: Revenirea lui Trump la Casa Albă marchează o ruptură profundă în relațiile transatlantice

Frank-Walter Steinmeier, președintele Germaniei. Sursa foto: Profimedia Images

Președintele german Frank-Walter Steinmeier a declarat că începutul celui de-al doilea mandat al președintelui american Donald Trump a marcat o ruptură în relațiile externe ale Germaniei la fel de profundă ca invazia Rusiei în Ucraina și a obligat Berlinul să urmărească o mai mare independență, relatează Reuters.

„Așa cum cred că nu va mai fi cale de întoarcere în relațiile cu Rusia înainte de 24 februarie 2022, la fel cred că nu va mai fi cale de întoarcere în relațiile transatlantice înainte de 20 ianuarie 2025”, a declarat Steinmeier, conform discursului pregătit.

Germania a trebuit să învețe din experiența acumulată în procesul de eliberare de „dependențele excesive” față de Rusia și să aplice aceste lecții în relația cu Statele Unite, în special în domeniul apărării și al tehnologiei, urma să declare el marți, în cadrul unui eveniment organizat de Ministerul Afacerilor Externe la Berlin.

În calitate de președinte, rolul lui Steinmeier este în mare parte ceremonial, acesta influențând societatea prin calitatea sa de reprezentant al statului.

Germania a pus accentul pe crearea de alternative la tehnologia dominată de SUA, pe fondul îngrijorărilor crescânde legate de accesul Statelor Unite.

„Știm că acest avans tehnologic înseamnă nu doar putere în politica externă, ci și puterea de a influența politica noastră internă prin intermediul platformelor digitale și al rețelelor sociale”, a declarat Steinmeier.

Disputa dintre Pentagon și Anthropic privind măsurile de siguranță referitoare la inteligența artificială dezvoltată de aceasta din urmă ar putea constitui un semnal de alarmă, sau chiar o oportunitate, pentru Europa, a adăugat el.

„Europa, în calitate de centru tehnologic, dispune de talente, piețe, oportunități și, mai ales, de standarde etice. Ar trebui să ne bazăm pe acestea”, a afirmat el.

