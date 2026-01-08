Live TV

Lumea riscă să devină „un bârlog al tâlharilor”: Președintele Germaniei acuză SUA că distrug ordinea mondială

Data publicării:
Frank-Walter Steinmeier
Frank-Walter Steinmeier, președintele Germaniei. Sursa foto: Profimedia Images

Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a lansat critici dure la adresa politicii externe a Statelor Unite sub conducerea lui Donald Trump, avertizând că degradarea valorilor și acțiunile unilaterale ale Washingtonului amenință să transforme ordinea mondială într-un „bârlog al tâlharilor”, în care marile puteri tratează regiuni întregi ca pe propria lor proprietate.

În remarci neobișnuit de dure, care par să se refere la acțiuni precum înlăturarea de la putere a președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, la sfârșitul săptămânii trecute, fostul ministru de externe, actual președinte al Germaniei, a spus că democrația globală este atacată ca niciodată până acum.

Deși rolul președintelui german este în mare parte ceremonial, cuvintele sale au greutate, el având mai multă libertate de exprimare decât politicienii, scrie Reuters.

Descriind anexarea Crimeei de către Rusia și invazia pe scară largă a Ucrainei drept un moment de cotitură, Steinmeier a spus că comportamentul Statelor Unite reprezintă o a doua ruptură istorică.

„Apoi există degradarea valorilor de către cel mai important partener al nostru, Statele Unite, care au contribuit la construirea acestei ordini mondiale”, a spus Steinmeier la simpozionul Fundației Körber, intitulat „Democrația ca misiune”, organizat pentru a marca împlinirea a 70 de ani, la Academia de Arte de pe Pariser Platz.

„Este vorba despre a împiedica lumea să se transforme într-un bârlog al tâlharilor, unde cei mai lipsiți de scrupule iau orice își doresc, unde regiuni sau țări întregi sunt tratate ca proprietatea câtorva mari puteri”, a mai declarat el.

Stenmeier a spus că este nevoie de intervenție activă în situații amenințătoare și că țări precum Brazilia și India trebuie convinse să protejeze ordinea mondială.

