Bruxellesul reacționează după decizia SUA privind petrolul rusesc. Merz: „Trump face o greșeală”. Costa: „Decizia este îngrijorătoare”

Data publicării:
steagul rusiei si al uniunii europene
UE vrea să îmbunătăţească eficacitatea sancţiunilor luate cu privire la petrolul rusesc. FOTO: Shutterstock

Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat vineri într-o postare pe X că decizia unilaterală a Statelor Unite de a suspenda sancţiunile asupra exporturilor de petrol din Rusia este îngrijorătoare, deoarece afectează securitatea europeană. Iar cancelarul german Friedrich Merz consideră că orice măsură de relaxare a sancţiunilor împotriva Rusiei este „o greşeală”. Joi, Statele Unite au emis o derogare de 30 de zile pentru ca ţările să poată cumpăra petrol şi produse petroliere ruseşti sancţionate care se află în prezent blocate pe mare.

„Decizia unilaterală a Statelor Unite de a ridica sancţiunile asupra exporturilor de petrol rusesc este extrem de îngrijorătoare, întrucât afectează securitatea europeană.  Intensificarea presiunii economice asupra Rusiei este esenţială pentru ca aceasta să accepte negocieri serioase în vederea unei păci juste şi durabile. Slăbirea sancţiunilor sporeşte resursele de care dispune Rusia pentru a duce războiul de agresiune împotriva Ucrainei”, arată preşedintele Consiliului European, Antonio Costa.

Şi cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri că orice măsură de relaxare a sancţiunilor împotriva Rusiei este o greşeală. „Considerăm că este o greşeală”, a spus Merz într-o conferinţă de presă alături de omologul său norvegian. „În prezent există o problemă cu preţurile, dar nu cu aprovizionarea. Şi în acest sens, aş dori să ştiu ce alţi factori au determinat guvernul SUA să ia această decizie”, a spus cancelarul german, care a făcut eforturi să păstreze o relaţia bună cu Donald Trump. „Permiteţi-mi să clarific încă o dată: Germania nu face parte din acest război şi nu dorim să devenim parte a acestuia”, a mai spus Merz.

Derogarea, acordată într-un efort evident de a reduce preţurile la petrol şi gaze, crescute de război, pare să fi avut un efect redus vineri, preţul de referinţă al ţiţeiului Brent revenind la 101 dolari pe baril la ora 10:00 GMT (12:00, ora României), scrie Reuters.

Potrivit Politico, Merz a mărturisit că decizia administraţiei americane a venit ca o surpriză vineri dimineaţă, năruindu-i speranţele că Washingtonul s-ar putea abţine de la a lua astfel de măsuri, întrucât alţi membri ai G7 îl îndemnaseră cu insistenţă pe Trump să nu slăbească presiunea asupra Moscovei în timpul unei videoconferinţe comune care a avut loc miercuri.

„Vrem să ne asigurăm că Rusia nu exploatează războiul din Iran pentru a slăbi Ucraina”, a explicat Merz. „Şi nu vom permite Moscovei să testeze NATO pe flancul său estic şi nici aici, în nord”, a adăugat el.

Merz a subliniat că Germania, împreună cu partenerii săi din G7 şi Israel, depune eforturi pentru a pune capăt războiului. De asemenea, el şi-a reiterat temerile că SUA şi Israelul nu dispun de o strategie pentru a pune capăt războiului.

Având în vedere creşterea vertiginoasă a preţurilor la energie, Merz a menţionat eliberarea rezervelor internaţionale de petrol din ultimele zile, inclusiv de către Germania, care, potrivit acestuia, „va contribui într-o oarecare măsură la moderarea preţurilor la energie”.

Citește și: „Bruxelles-ul dansează cum îi cântă Zelenski”, acuză Ungaria, după ce SUA au suspendat sancțiunile pentru petrolul rusesc de pe mare

Editor : C.A.

