Bulgaria achiziționează prin SAFE şapte sisteme radar GM400 produse de grupul industrial francez Thales

Bulgaria, ţară membră a NATO, a aprobat miercuri achiziţionarea a şapte sisteme radar produse de compania franceză Thales, pentru a-şi moderniza apărarea antiaeriană şi a-şi îndeplini angajamentele faţă de Alianţa Nord-Atlantică, relatează Reuters, care citează media locale.

Echipamentul radar ce va fi cumpărat de la compania Thales este capabil să detecteze rachete de la o distanţă mare.

Bulgaria va beneficia de 195 de milioane de euro de la fondul de investiţii pentru apărare SAFE (Security Action for Europe) pentru radare şi echipamente conexe.

Ţara doreşte să-şi respecte angajamentul faţă de NATO şi să-şi majoreze cheltuielile pentru apărare până la 5% din produsul său intern brut.

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SAFE este un nou instrument financiar al Uniunii Europene, conceput pentru a oferi sprijin financiar statelor membre pentru accelerarea pregătirii în domeniul apărării, permiţând investiţii urgente şi majore în sprijinul industriei europene de apărare. SAFE pune la dispoziţia statelor membre care solicită asistenţă financiară pentru investiţii în capacităţi de apărare împrumuturi cu cost competitiv şi maturitate lungă, în valoare de până la 150 de miliarde de euro. Pentru a maximiza impactul şi a reduce fragmentarea, proiectele se bazează pe achiziţii comune, la care participă cel puţin un stat membru ce beneficiază de SAFE şi un alt stat membru, precum şi Ucraina şi ţările membre ale Spaţiului Economic European şi ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (SEE-AELS).

Editor : Sebastian Eduard