Live TV

Bulgaria achiziționează prin SAFE şapte sisteme radar GM400 produse de grupul industrial francez Thales

Data actualizării: Data publicării:
GM 400 Thales
Foto: Profimedia

Bulgaria, ţară membră a NATO, a aprobat miercuri achiziţionarea a şapte sisteme radar produse de compania franceză Thales, pentru a-şi moderniza apărarea antiaeriană şi a-şi îndeplini angajamentele faţă de Alianţa Nord-Atlantică, relatează Reuters, care citează media locale.

Echipamentul radar ce va fi cumpărat de la compania Thales este capabil să detecteze rachete de la o distanţă mare.

Bulgaria va beneficia de 195 de milioane de euro de la fondul de investiţii pentru apărare SAFE (Security Action for Europe) pentru radare şi echipamente conexe.

Ţara doreşte să-şi respecte angajamentul faţă de NATO şi să-şi majoreze cheltuielile pentru apărare până la 5% din produsul său intern brut.

Citește și

Priorităţile Bulgariei în Apărare: 5% din PIB cheltuieli militare până în 2030. Sofia anunță că nu renunță la MiG-29

SAFE este un nou instrument financiar al Uniunii Europene, conceput pentru a oferi sprijin financiar statelor membre pentru accelerarea pregătirii în domeniul apărării, permiţând investiţii urgente şi majore în sprijinul industriei europene de apărare. SAFE pune la dispoziţia statelor membre care solicită asistenţă financiară pentru investiţii în capacităţi de apărare împrumuturi cu cost competitiv şi maturitate lungă, în valoare de până la 150 de miliarde de euro. Pentru a maximiza impactul şi a reduce fragmentarea, proiectele se bazează pe achiziţii comune, la care participă cel puţin un stat membru ce beneficiază de SAFE şi un alt stat membru, precum şi Ucraina şi ţările membre ale Spaţiului Economic European şi ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (SEE-AELS).

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
eugen tomac nicusor dan cotroceni
1
Kelemen Hunor: Avea dreptate Nicușor Dan când a venit cu Eugen Tomac. Partidele nu au...
accident tir-constanta-politie locala colaj
2
Un polițist local i-a dat cu spray lacrimogen și l-a lovit cu picioarele pe șoferul...
INSTANT_COTROCENI_DAN_RUTTE_NAWROCKI_30_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-scaled
3
Planul B de guvernare. Ce nume de premier ia în calcul Nicușor Dan dacă Executivul condus...
bani-lei-inquam-ganea
4
Eugen Tomac: Legea salarizării e o problemă serioasă. Nu sunt de acord cu formula de a le...
sofer
5
Anunțul medicilor despre șoferul care a pierdut controlul TIR-ului pe care îl conducea în...
Macabru! Ce înseamnă 168, numărul afișat de toți jucătorii din Iran la sosirea la Cupa Mondială
Digi Sport
Macabru! Ce înseamnă 168, numărul afișat de toți jucătorii din Iran la sosirea la Cupa Mondială
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Război Ucraina
Guvernul prorus bulgar face clarificări privind decizia de a opri ajutorul militar pentru Ucraina
BUCURESTI - PRELUARE PRESEDINTIE CONSILIU UE - CONFERINTA - 27 I
România preia timp de un an președinția Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est. Oana Țoiu participă la summitul de la Sofia
Dimităr Stoianov
Priorităţile Bulgariei în Apărare: 5% din PIB cheltuieli militare până în 2030. Sofia anunță că nu renunță la MiG-29
profimedia-0738194289
Bulgaria a decis să oprească ajutorul militar pentru Ucraina. Anunțul ministrului Apărării de la Sofia
podul giurgiu ruse
Bulgaria critică România că întârzie al treilea pod peste Dunăre: „Nu-mi explic de ce colegii noștri români continuă să aibă rezerve”
Recomandările redacţiei
nicusor dan constanta 4
Nicușor Dan face anunțul momentului de la ora 18:00, după negocierile...
Incendiu provocat de protestatari nord-irlandezi
Trei familii de români au fost afectate de violențele din Belfast...
explzoie drona port constanta
Răspunsul NATO la cererea României privind întărirea apărării la...
Eugen Tomac
Tomac, după noua rundă de consultări: „Nu văd niciun motiv pentru...
Ultimele știri
Primarul Ciucu l-a demis pe directorul responsabil cu transportul public în Bucureşti şi Ilfov: „Să se circule pe unde e nevoie”
Europenii nu mai cred că SUA ar veni în ajutor în cazul unui război (sondaj CERI)
Negocierile de pace din Orientul Mijlociu, sub semnul întrebării. Iranul: „În urma evenimentelor, trebuie să reevaluăm situația”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Au crescut-o ca pe propria fiică. După 14 luni, familia a aflat că "fetița" avea de fapt 37 de ani și un...
Cancan
Cresc pensiile cu 1.000 lei, de la 1 ianuarie 2027, pentru toți acești pensionari români. Cine se încadrează
Fanatik.ro
Dinamo a pornit negocierile! „Câinii” trebuie să rezolve o mare problemă după sosirea noului antrenor: „Toți...
editiadedimineata.ro
Imigrația, alegerile și inteligența artificială au dominat dezinformarea din Spania și Portugalia. Ce...
Fanatik.ro
Divorț răsunător în lumea sportivă. Vedeta se desparte de fostul fotbalist care are o avere de peste 3...
Adevărul
Ludovic Orban acuză o complicitate între Nicușor Dan și PSD: Social democrații făceau lobby pentru Tomac...
Playtech
Orașul românesc care renaște la granița cu războiul. Cum a devenit un punct-cheie pentru Europa
Digi FM
Loredana Groza și Fuego, "întâlnire pe nevăzute la piață". Ce au cumpărat cei doi artiști de la tarabele cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gata: Darius Olaru a zis ”DA” pentru transferul de la FCSB! Ce urmează
Pro FM
„Palermo nu este de închiriat!” Dua Lipa a blocat centrul orașului pentru nunta ei de lux, iar acum vrea să...
Film Now
A câștigat mai puțin decât Sheen în „Two and a Half Men”, dar primește și acum sume uriașe. Din ce trăiește...
Adevarul
Momente dramatice în familia unui fost deputat PSD. Soția sa a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost...
Newsweek
4.200 dosare de pensie la CCR, care va lua o decizie excepțională. Legea pensiilor s-ar putea schimba complet
Digi FM
Turistă revoltată de suma plătită pentru două înghețate la Roma: „Capcană pentru turiști”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Apa alcalină, noul "elixir al sănătății" promovat de vedete. Ce spun medicii despre beneficiile reale și...
Digi Animal World
De ce se linge pisica imediat după ce o mângâi? Motivul real este diferit de ceea ce crezi
Film Now
Are 70 de ani, a devenit mamă la 46, dar nu regretă. Geena Davis: „Sunt fericită că am avut copii târziu...
UTV
Anca Dinicu și Georgian Păun s-au despărțit. Actrița a făcut anunțul la un an și jumătate după ce a devenit...