Live TV

Cancelarul german cere UE să treacă la reforme economice radicale. Friedrich Merz: „Europa riscă să devină pionul SUA și al Chinei”

Data publicării:
Noul cancelar german Friedrich Merz
Cancelarul german Friedrich Merz. Foto: Profimedia Images

Europa își va pierde independența în fața giganților economici mondiali, dacă liderii săi nu vor acționa rapid pentru a restabili competitivitatea, a avertizat cancelarul german Friedrich Merz. Vorbind joi în Parlamentul german, înaintea summitului liderilor europeni de la Bruxelles de săptămâna viitoare, Merz a îndemnat blocul comunitar să întreprindă reforme economice radicale, altfel riscă să-și piardă relevanța globală, anunță Politico.

„Acest lucru este crucial pentru viitorul țării noastre și al țărilor Europei, deoarece în următoarele săptămâni, luni și poate în câțiva ani, se va decide dacă Europa va rămâne o putere economică independentă în economia globală sau dacă vom deveni un pion al marilor centre economice din Asia sau America”, a spus Merz.

Cancelarul se află sub o presiune politică crescândă în țara sa pentru a face mai mult în vederea remedierii crizei economice din Germania. După doi ani consecutivi de contracție economică, economiștii se așteaptă la o creștere redusă sau chiar inexistentă în acest an, în parte din cauza politicilor tarifare ale președintelui american Donald Trump, care au afectat în mod deosebit economia orientată spre export a Berlinului. Liderii de afaceri germani îl îndeamnă acum pe cancelar să întreprindă reforme mai îndrăznețe pentru a stimula creșterea economică.

Coaliția centristă a lui Merz s-a angajat să întreprindă reforme ale pieței muncii și ale sistemului de protecție socială. Însă, în ultimele săptămâni, Merz a arătat din ce în ce mai mult cu degetul spre Bruxelles, îndemnând blocul să reducă birocrația pentru întreprinderi, să consolideze piața internă a UE și să încheie mai multe acorduri comerciale globale.

„Nu avem o problemă cu conștientizarea în Europa; avem o problemă cu punerea în aplicare”, a declarat Merz joi. „Prin urmare, intenționez să ridic din nou această problemă a punerii în aplicare cu partenerii noștri europeni. Și, încă o dată, aceasta se referă în primul rând la competitivitatea economiei noastre europene”.

Citește și Cum vrea Berlinul să lupte cu războiul hibrid declanșat de către Moscova. Anunțul cancelarului Friedrich Merz

Merz a sugerat că un plan de acțiune este deja pe masă, făcând referire la două studii realizate de foștii prim-miniștri italieni Mario Draghi și Enrico Letta privind propunerile de aprofundare a pieței interne a UE și de îmbunătățire a competitivității. „Aceste două rapoarte nu trebuie să dispară în arhivele Comisiei Europene”, a declarat Merz. „Acestea trebuie să figureze acum pe agenda Uniunii Europene”.

Merz a solicitat Comisiei să negocieze mai multe acorduri comerciale exclusiv cu UE cu națiuni și blocuri comerciale din întreaga lume. De asemenea, el a îndemnat UE să semneze un acord comercial cu blocul sud-american al țărilor Mercosur înainte de sfârșitul anului.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ore de lucru, zi de munca, working hours
1
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui...
bani-lei-1536x866
2
Salariul minim majorat, după directiva UE. Economist: În România va fi interpretată ca...
ben hodges profimedia-0478130954
3
Generalul Ben Hodges îl amenință direct pe Putin: „Kaliningrad va fi distrus în primele...
atacuri ucrainene asupra rafinăriilor de petrol și instalațiilor de gaze naturale din Rusia
4
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
accident bucuresti berceni trecerea de pietoni
5
Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul...
”Care e secretul?”. Are 76 de ani, dar este ”acuzată” că n-a împlinit încă 30 de ani și a surprins pe toată lumea cu răspunsul
Digi Sport
”Care e secretul?”. Are 76 de ani, dar este ”acuzată” că n-a împlinit încă 30 de ani și a surprins pe toată lumea cu răspunsul
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Political relationship between European Union and russia. National flags on cracked concrete background
„Rusia a găsit o lacună enormă”. Cum testează Vladimir Putin...
BUCURESTI - MINISTERUL JUSTITIEI - INTERVIU - PROCUROR GENERAL -
Avertismentul procurorului general Alex Florența: „Toate firele...
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - 23 OCT 2024
Ceartă în Coaliție pe majorarea salariului minim. Adrian Câciu (PSD)...
Spiderweb
Șeful serviciilor secrete ruse acuză Marea Britanie că a orchestrat...
Ultimele știri
Haos în mulțimea care a venit să vadă trupul fostului premier al Kenyei. Poliția a tras focuri de armă și a folosit gaze lacrimogene
Un tablou de Picasso a dispărut în timp ce era transportat către o expoziție din Granada. Pictura valorează 600.000 de euro
„O nouă eră a pericolelor”. Rusia, China și Iran amenință Marea Britanie. Avertismentul serviciilor secrete
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
soldati din armata germaniei
Divergențe în guvernul german asupra reintroducerii serviciului militar. Berlinul își propune 260.000 de soldați activi până în 2035
cladirea parlamentului german
Germania elimină procedura accelerată de obținere a cetățeniei: „Un pașaport german nu trebuie să stimuleze imigrația ilegală”
Euro notes
Șefa BCE, Christine Lagarde, avertisment despre moneda euro: „Un spectator nevinovat”, care este afectat de şocuri generate în SUA
Cabinet meeting of the Federal Government
Friedrich Merz dezvăluie cine se află în spatele incursiunilor dronelor și care era obiectivul acestora
Fritzlar, Georg-Friedrich-Kaserne, 24.09.2024, Einziges Kampfhubschrauberregiment des Deutschem Heeres praesentiert sich
Germania va avea din nou armata obligatorie. Explicațiile cancelarului Friedrich Merz
Partenerii noștri
Pe Roz
Kim Kardashian, dezvăluiri despre căsnicia toxică cu rapperul Kanye West: „Nu mă simțeam în siguranță”
Cancan
Fetița femeii ucise la Apărătorii Patriei este traumatizată! Ce repetă micuța încontinuu
Fanatik.ro
Portretul lui Kevin Ciubotaru, făcut de Mircea Lucescu: “Foarte talentat, dar centrează groaznic!” De ce a...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Lovitură pentru CFR Cluj: interziși în Europa? Cum a reacționat patronul Neluțu Varga după decizia UEFA: „Se...
Adevărul
„Boloş i-a avertizat pe Ciolacu și Iohannis în legătură cu deficitul. I-a durut la bască”. Ludovic Orban îi...
Playtech
Calcul pensie netă. Tot ce trebuie să ştii despre punctajul lunar
Digi FM
Cine este Luca, copilul-minune al șahului mondial. La doar 9 ani, a jucat 12 partide simultan și a devenit...
Digi Sport
Lovitură de proporții în mercato: Robert Lewandowski! A spus ”Da” pentru transfer
Pro FM
Antonia, fabuloasă într-un body cu decolteu adânc și cizme peste genunchi. Ținuta ei a captat toate privirile...
Film Now
Tom Cruise și Ana de Armas s-au despărțit după o relație de nouă luni: „Și-au dat seama că le este mai bine...
Adevarul
Irina Deleanu, puntea Rusiei în gimnastica românească?
Newsweek
170 lei în plus la pensie la Mica Recalculare pentru un pensionar cu 31 ani munciți. Pensia e uriașă
Digi FM
Țara preferată a românilor ia în considerare extinderea zilei de lucru la 13 ore. Oamenii, revoltați: „Un...
Digi World
Planeta Y? Astronomii au găsit noi indicii despre o lume ascunsă în sistemul nostru solar
Digi Animal World
Imagini virale cu un tenrec care face baie într-o mini-cadă. Adorabilul animal se „spală” cu praf ca un mic...
Film Now
Cybill Shepherd, despre neînțelegerile cu Bruce Willis și Christine Baranski. A jucat cu fiecare în seriale...
UTV
Kim Kardashian a lansat lenjerie intimă cu păr pubian fals. „Să sune cineva la 112”