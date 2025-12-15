Negocierile dintre oficialii americani și ucraineni, care au durat aproximativ 5 ore la Berlin, unde Kievul și-a prezentat versiunea planului de încheiere a războiului, s-au încheiat fără un compromis cu privire la chestiunea teritorială cheie.

Kievul a acceptat să discute renunțarea la aderarea la NATO și organizarea de alegeri în cel mai scurt timp posibil, dar piatra de încercare rămâne în continuare apartenența Donbasului, unde administrația lui Donald Trump a propus crearea unei „zone demilitarizate”.

Kievul este gata să „înghețe” temporar frontul și să piardă efectiv controlul asupra teritoriilor ocupate de Rusia, dar respinge categoric cererea de retragere a trupelor ucrainene din partea controlată a regiunii Donețk, relatează Bild, citând oficiali ucraineni.

Potrivit surselor publicației, SUA au propus un compromis: Ucraina se retrage de pe aproximativ 5,6 mii km pătrați din regiunea Donețk, dar trupele ruse nu vor intra acolo. Moscova, prin intermediul consilierului președintelui Iuri Ușakov, a susținut această idee, dar cu o rezervă: în locul armatei, pe teritoriul „zonei demilitarizate” vor fi dislocate forțele Rosgvardiei.

Cu toate acestea, acest lucru „ar fi echivalent cu capitularea armatei ucrainene”, a declarat pentru Bild un înalt oficial ucrainean. Potrivit acestuia, Kievul a prezentat o contrapropunere, a cărei esență a fost descrisă de Volodimir Zelenski. „Dacă trupele ucrainene se retrag, să zicem, cu cinci-zece kilometri, de ce trupele ruse nu ar trebui să se retragă și ele la aceeași distanță în interiorul teritoriilor ocupate?”, a spus el.

