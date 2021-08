La orice căutare pe internet, când dai „Buziaș”, primul lucru care îți apare și imaginea reprezentativă a orașului este Colonada, o construcție unicat în Europa. Sculpturile în lemn ce însoțesc cea mai lungă alee acoperită seamănă cu o dantelărie și au fost făcute la cererea împăratului Franz Joseph pentru soția sa, împărăteasa Sisi, ca să aibă un cadru de poveste pentru plimbările pe care aceasta le făcea atunci când sosea la Buziaș.

Acest obiectiv istoric a fost readus la viață cu ajutorul banilor europeni. Valoarea investiției a fost de peste 1 milion de euro, mai exact 5,2 milioane de lei, și s-a finalizat în 2 ani și jumătate.

„Este un monument istoric important, spunem noi, unul dintre cele mai importante monumente istorice, nu numai din Buziaș, ci și din județul Timiș și poate chiar la nivel național, fiind considerată cea mai mare alee acoperită, pergolă acoperită, din Europa”, spune primarul din Buziaș, Sorin Munteanu.

Sculpturile în lemn ce seamănă cu o dantelărie se întind pe 500 de metri. Colonada din Buziaș este unicat în Europa. Construcția din lemn în stil neobizantin datează din 1911 și a beneficiat de o reabilitare minuțioasă, ce a durat din 2016 până în 2019.

„Starea de degradare a structurii era peste 70%. Fiind pe structură de lemn, inclusiv partea de pardoseală, de alee, era într-o formă mozaicată de tip comunist, fiind refăcută în anii comunismului. Ulterior am reușit să schimbăm, să modificăm această structură pe structură de cărămidă, având în vedere că proprietarul la acea vreme a întregii stațiuni, Muschong, deținea și o fabrică de cărămidă și am găsit practic în fundația acestei alei, am găsit cărămidă și s-a revenit la cărămida arsă, la cărămida inițială”, explică primarul Sorin Munteanu.

„Avem într-adevăr o problemă cu clădirile vechi, clădirile istorice, și datorită faptului că legea retrocedării pentru ceea ce a însemnat România în ansamblu, nu numai pentru Buziaș, a fost o lege care nu a funcționat”, spune edilul despre multele clădiri căzute în paragină.

Colonada nu este doar un loc de promenadă, ea era văzută și ca un simbol pentru cei care veneau aici la tratament. Stațiunea Buziaș este recunoscută pentru ajutorul pe care îl poate da celor cu boli cardiovasculare, datorită apelor minerale carbogazoase și a acelor mofete, băi cu dioxid de carbon, și nu în ultimul rând a aerului ionizat negativ, ușor sedativ, care de asemenea este benefic pentru sănătatea umană, arată primarul Sorin Munteanu.

„Buziaș - pentru ca inima ta să fie mereu sănătoasă” este sloganul care ar putea să atragă turiști, numai că infrastructura în paragină este o piedică. O soluție ar putea veni de la banii europeni, care să fie investiți pentru reabilitarea obiectivelor turistice, așa cum s-a întâmplat cu Colonada. Iar autoritățile dau asigurări că exact asta au de gând să facă. În exercițiul financiar 2021-2027 vor fi sume importante investite în clădirile monument.

„Avem peste 15 milioane de euro, fonduri atrase din bani europeni. În afară de Colonadă, ne referim la infrastructura parcului, 28 de hectare, parc central și încă 4 hectare parc pădure, adiacent parcului acesta, care este deja în construcție”, arată primarul. „E greu, e un drum nu ușor, e un drum anevoios, dar altă șansă nu există”, spune Sorin Munteanu.