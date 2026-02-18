Comisia Europeană intensifică sprijinul pentru regiunile UE învecinate cu Rusia, Belarus și Ucraina. Măsuri în cinci domenii prioritare

Comisia Europeană a adoptat pe 18 februarie o strategie cuprinzătoare pentru sprijinirea regiunilor estice ale UE care au frontiere terestre cu Rusia, Belarus și Ucraina. Potrivit European Pravda, Comisia Europeană a propus măsuri în cinci domenii prioritare, combinând politica de coeziune cu alte instrumente de reglementare ale UE.

„UE are peste 3.500 km de frontiere terestre cu Rusia și Belarus și aproape 1.500 km cu Ucraina, plus 600 km de frontieră maritimă cu bazinul Mării Negre, pe care îl împarte cu Ucraina și Rusia. Această comunicare abordează provocările specifice cu care se confruntă oamenii și comunitățile care trăiesc în aceste regiuni”, a declarat Raffaele Fitto, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene.

Fitto a afirmat că există un „înainte” și un „după” 24 februarie 2022 pentru aceste regiuni de frontieră, mai mult decât în orice altă parte a Europei.

„De la începutul războiului de agresiune al Rusiei, locurile care odinioară erau construite pentru viața cotidiană normală, pentru cumpărături transfrontaliere și turism, sunt acum utilizate pentru securitate, activități cu dublă utilizare, logistică, drone și asistență de urgență”, a adăugat el.

Fitto a afirmat că multe comunități se confruntă cu o combinație de riscuri mai mari, activitate economică mai slabă și declin demografic.

Comisia Europeană a propus măsuri în cinci domenii prioritare:

Securitate și reziliență: planuri de protejare a infrastructurii critice și de îmbunătățire a mobilității militare.

Creștere și prosperitate regională: înființarea EastInvest, un mecanism financiar special pentru a oferi finanțare suplimentară regiunilor.

Valorificarea punctelor forte locale: inovare, soluții energetice, bioeconomie și noi lanțuri cu valoare adăugată.

Conectivitate: accent pe transport, energie și legături digitale în cadrul UE și cu partenerii.

Oameni: servicii de calitate, educație, îngrijire medicală, sprijin pentru tineret și pregătirea comunității.

European Pravda a raportat că, în ianuarie, miniștrii apărării din statele baltice au semnat un acord la Tallinn pentru crearea unui spațiu comun de mobilitate militară.

Finlanda și Polonia au anunțat anterior că vor conduce eforturile de apărare a flancului estic al NATO împotriva agresiunii ruse.

Editor : C.A.