Condițiile puse de Ungaria pentru o întâlnire între Magyar și Zelenski

Magyar Zelenski
Guvernul maghiar a prezentat condițiile în care prim-ministrul Péter Magyar s-ar întâlni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, inclusiv pentru a discuta situația minorității maghiare din Ucraina.

„O întâlnire personală între Péter Magyar și Volodimir Zelenski este posibilă dacă Ucraina îndeplinește cerințele părții maghiare privind soluționarea situației minorității maghiare din Ucraina”, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului maghiar, citat de Euronews.

Acesta a adăugat că negocierile tehnice pe această temă sunt în curs de desfășurare și că posibilitatea unei întâlniri la nivel înalt ar apărea dacă s-ar înregistra progrese în cadrul acestor discuții.

În ultimele două săptămâni, guvernul maghiar a făcut referire în repetate rânduri la o posibilă întâlnire între Magyar și Zelenski. Prim-ministrul maghiar a propus Berehove, din regiunea Zakarpattia, ca posibil loc de desfășurare a întâlnirii.

Anterior, au apărut informații că Magyar dorește drepturi mai mari pentru minoritatea maghiară din Ucraina înainte de a debloca progresul Kievului către Uniunea Europeană.

