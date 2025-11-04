Corupția, principala problemă a Ucrainei în procesul de aderare la UE, arată în raport al Comisie Europene

Ucraina dă dovadă de un „angajament remarcabil” în ceea ce priveşte aderarea la UE, dar trebuie să inverseze tendinţele negative recente înregistrate în lupta împotriva corupţiei şi să accelereze reformele în domeniul statului de drept, afirmă Comisia Europeană în proiectul raportului pentru extindere consultat luni de Reuters şi care urmează să fie publicat marţi.

Ucraina a depus cererea de aderare la UE la câteva zile după ce Rusia şi-a lansat invazia pe scară largă în februarie 2022. Kievul s-a străduit să înregistreze progrese în demersul său, în ciuda provocărilor reprezentate de războiul Rusiei şi de veto-ul Ungariei în privinţa trecerii oficiale la următoarea etapă a negocierilor dintre UE şi Ucraina.

Raportul periodic al Comisiei Europene cu privire la extinderea UE urmează să fie adoptat marţi. Draftul văzut de Reuters menţionează că „în ciuda circumstanţelor foarte dificile în care se află ţara din cauza războiului de agresiune al Rusiei, Ucraina a continuat să demonstreze un angajament remarcabil faţă de procesul de aderare la UE în ultimul an”.

Deşi laudă Ucraina pentru lansarea proceselor de reformă, Comisia Europeană afirmă, de asemenea, că Kievul trebuie să înregistreze mai multe progrese în ceea ce priveşte independenţa judiciară, combaterea crimei organizate şi respectarea societăţii civile.

Oficialii europeni şi-au exprimat anterior îngrijorarea cu privire la măsurile luate în iulie de Kiev pentru a stabili un control mai mare al procurorului general al Ucrainei, o persoană numită politic, asupra biroului anticorupţie al ţării şi asupra unei unităţi specializate de urmărire penală. Protestele care au avut loc - manifestări rare în timpul războiului - au determinat conducerea Ucrainei să inverseze rapid cursul, dar episodul a atras atenţia susţinătorilor Ucrainei de la Bruxelles şi în capitalele UE, notează Reuters.

„Tendinţele negative recente, inclusiv presiunea crescândă asupra agenţiilor specializate în combaterea corupţiei şi asupra societăţii civile, trebuie inversate în mod decisiv”, a afirmat Comisia în proiectul de text.

Aderarea la UE necesită sprijinul unanim al tuturor membrilor blocului european. Deşi aproape toate guvernele UE susţin public aspiraţiile Ucrainei de a adera la UE, nu există planuri ca ţara să se alăture blocului în viitorul apropiat, iar mulţi diplomaţi recunosc că aderarea Ucrainei s-ar confrunta cu obstacole semnificative.

Guvernul ucrainean a semnalat UE că îşi propune să finalizeze negocierile de aderare până la sfârşitul anului 2028. Comisia a declarat că acest lucru ar necesita intensificarea eforturilor din partea Kievului.

„Comisia se angajează să sprijine acest obiectiv ambiţios, dar consideră că, pentru a-l atinge, este necesară accelerarea ritmului reformelor, în special în ceea ce priveşte elementele fundamentale, în special statul de drept”, a afirmat aceasta.

În proiectul de raport, Comisia a sugerat, de asemenea, că standardele democratice ar trebui să fie mai bine protejate în viitoarele runde de extindere. „Pentru a se asigura că noile state membre continuă să protejeze şi să menţină rezultatele obţinute în materie de stat de drept, democraţie şi drepturi fundamentale, Comisia consideră că viitoarele tratate de aderare ar trebui să conţină garanţii mai puternice împotriva încălcării angajamentelor asumate în timpul negocierilor de aderare”, se arată în raport.

Editor : A.R.