Criza mobilizării în Ucraina. Veteran, atacat în timpul unei misiuni de recrutare: „Pentru ce am luptat?”

Agresiuni tot mai frecvente împotriva ofițerilor de recrutare zguduie Ucraina, pe fondul dificultăților de mobilizare în al cincilea an al războiului cu Rusia. Un veteran decorat, care a supraviețuit luptelor din Donbas, a povestit pentru BBC cum a fost bătut cu o rangă de propriii compatrioți în timp ce încerca să identifice persoane care se sustrăgeau încorporării.

Vasyl Krupych știe ce înseamnă să lupți pentru Ucraina. El descrie scene îngrozitoare din bătăliile din regiunea Donbas, din estul țării, unde, uneori rugându-se, alteori plângând, mitraliorul a reușit cumva să supraviețuiască atacului trupelor ruse.

Însă în decembrie anul trecut, când își desfășura deja activitatea în spatele frontului, Krupych a fost atacat de propriii săi compatrioți în timp ce căuta persoane care se sustrăgeau de la recrutare.

El povestește că doi bărbați au ignorat somațiile de a-și prezenta documentele și au fugit. Când patrula sa i-a urmărit, Krupych a fost bătut crunt cu o rangă. A petrecut șase săptămâni în spital.

„Mi-a rupt o coastă, zăceam acolo și nu puteam respira”, și-a amintit veteranul într-un interviu recent. „Pentru ce am luptat, dacă acum soldații pot fi bătuți?”

Creșterea nivelului de violență

Ombudsmanul militar al Ucrainei afirmă că astfel de atacuri sunt acum „frecvente” și reprezintă „o problemă majoră”, în contextul în care țara se confruntă cu dificultăți în mobilizarea bărbaților pentru a lupta în cel de-al cincilea an, extrem de epuizant, al invaziei rusești pe scară largă.

Nu este un subiect pe care oamenii de aici să dorească să-l discute prea mult, din teama de a nu alimenta propaganda rusă. Însă ultimul raport al Serviciului Național de Poliție a înregistrat până în prezent peste 600 de agresiuni asupra ofițerilor de recrutare și a avertizat că agresiunile au devenit „din ce în ce mai amenințătoare”, arată BBC.

Prima alertă majoră a avut loc în aprilie, când mai mulți recrutori au fost înjunghiați, unul dintre ei fiind ucis. Apoi, luna aceasta, la Liov, aproximativ 200 de protestatari au înconjurat ofițerii care încercau să-l rețină pe un suspect de sustragere de la recrutare și le-au distrus și răsturnat mașina.

Incidentul a ajuns pe prima pagină a ziarelor, în contextul în care președintele Volodimir Zelenski a condamnat violența împotriva soldaților aflați în serviciu activ.

Decizia sa controversată de a-l demite pe ministrul Apărării, Mykhailo Fedorov - pe fondul unor divergențe de caracter și viziune cu comandantul suprem al Ucrainei - înseamnă că eforturile de a rezolva criza recrutării vor intra în impas. Însă furia care tocmai a izbucnit la Liov sugerează că nevoia este urgentă.

„Busificarea”

Motivele par să varieze de la simpla teamă de linia frontului - acum toată lumea cunoaște pe cineva care a fost rănit sau ucis - până la reticența de a se înrola într-un război al cărui sfârșit nu se întrevede.

Singurul val de entuziasm de la valul inițial de înrolări a fost la sfârșitul anului 2023, când Ucraina a lansat o contraofensivă pentru a recuceri teritoriul din sud-est. Nu a durat mult.

Atunci a început faza de „mobilizare brutală”, potrivit deputatului din opoziție Oleksandr Honcharenko. El consideră că aceasta este cauza reacției negative.

„Acești ofițeri vânează oameni pe străzi și, uneori, folosesc metode destul de violente”, afirmă deputatul. „Violența naște violență. Este o problemă uriașă și se va agrava.”

Analistul militar Ivan Stupak este de acord.

„Am început să ne confruntăm cu o lipsă de efective pe câmpul de luptă, cu pierderi constante”, își amintește el. „Comandamentul suprem al Ucrainei a fost nevoit să suplinească aceste pierderi, așa că a început «busificarea».” Acesta este termenul folosit de ucraineni pentru patrulele mobile care se soldează cu bărbați înghesuiți în autobuze și trimiși la front.

„Când au nevoie de încă 5.000 de oameni, încep să-i ia cu forța – iar dacă aceștia refuză, se ajunge la bătăi pe stradă.”

Povestea profesorului

Așadar, pentru fiecare poveste despre un ofițer de recrutare atacat, există relatări despre acte de violență comise chiar de recrutori. Comisarul pentru drepturile omului din Ucraina a înregistrat anul trecut peste 6.000 de astfel de plângeri - dublu față de cifra din 2024. Acestea includ acuzații de abuz și detenție ilegală, precum și condiții precare în centrele de recrutare.

Kirilo Ogdanski încă se supără când vorbește despre ce i s-a întâmplat în Dnipro în noiembrie anul trecut.

Profesorul universitar, care este scutit de serviciul militar obligatoriu, a fost abordat pe stradă de un bărbat îmbrăcat în civil care dorea să-i verifice statutul de recrutare.

Există reguli privind astfel de patrule, printre care și prezența ofițerilor de poliție, așa că Ogdanski a obiectat. Apoi a fost agresat.

„Unul dintre ei mi-a smuls telefonul din mână, iar doi m-au împins din spate în autobuz. Când am întrebat ce se întâmplă, unul a început să mă lovească în cap. M-a lovit de mai multe ori în nas”, povestește Ogdanski.

Își amintește amenințarea că va fi trimis direct pe linia frontului. „Mi-a spus: «Pot să-l sun pe comandant și vei pleca la Pokrovsk».”

În schimb, profesorul a petrecut două săptămâni în spital, cu o posibilă leziune la gât și vânătăi mari, de culoare violet-negru, sub ochi. A depus plângeri oficiale, dar a ezitat să vorbească public, conștient că astfel de lucruri dau o imagine proastă Ucrainei în plin război.

„Propaganda rusă exploatează foarte activ astfel de lucruri. Dar problema aceasta există”, explică Ogdanski decizia sa. „Dacă toată lumea tace, de ce s-ar opri? Înțeleg problema recrutării, dar niciun oficial nu are dreptul să acționeze astfel.”

Povestea lui Vasyl

Este clar că Vasyl Krupych a trăit orori în război. S-a înrolat voluntar încă de la început și a supraviețuit unora dintre cele mai cumplite bătălii.

Krupych este mândru de serviciul său militar - un tatuaj pe gâtul său proclamă „Glorie Forțelor Armate Ucrainene” -, dar suferă de coșmaruri.

Când vehiculul său a fost lovit de o dronă FPV, a fost grav rănit, dar a reușit să-și tragă un prieten în siguranță. A văzut cum alți doi au ars de vii.

Acum, când discutăm despre intensificarea atacurilor împotriva ofițerilor responsabili cu recrutarea, cuvintele lui sunt pline de durere.

Nu este vorba doar de ceea ce a suferit el însuși: acel caz se află încă pe rolul instanțelor. Este vorba și de prăpastia dintre ceea ce a îndurat el și cei care fac tot posibilul să evite același lucru.

Ne facem datoria. Am luptat, ne-am apărat poporul - iar acum ei ne atacă. Nu se poate face altfel, pur și simplu nu se poate. Băieții noștri trebuie înlocuiți. Dar nimeni nu se oferă voluntar. Toată lumea se teme de moarte

Ce este de făcut?

În cele șase luni cât a ocupat funcția de ministru al apărării, Mykhailo Fedorov a început să introducă reforme pentru a face față crizei tot mai acute. A început cu măsuri menite să facă serviciul militar mai atractiv: contracte pe durată determinată pentru noii recruți, cu opțiunea de a amâna continuarea serviciului, și salarii mai bune, în special pentru rolurile cele mai riscante.

Dar era încă un proiect în fază incipientă, iar revizuirea sistemului de recrutare obligatorie se afla încă pe lista lui de priorități când a fost demis.

Printre propuneri s-a numărat transferarea patrulelor de recrutare către poliție, care este mai puțin implicată personal în această sarcină. Se vorbește, de asemenea, despre o pregătire adecvată a ofițerilor și despre evaluări psihologice.

Ucraina recunoaște deschis că are o problemă, ceea ce este un lucru nou. Însă în prezent are doar un ministru al Apărării interimar și încă nicio soluție.

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Editor : C.A.