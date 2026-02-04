Cum a încercat mafia italiană să se infiltreze în Jocurile Olimpice 2026: „Aici e Cortina d'Ampezzo, noi comandăm”

În apropierea ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026 de la Milano-Cortina, specialiştii în mafia italiană dezvăluie că celebra organizaţie criminală transalpină a încercat să se infiltreze în evenimentul sportiv, în special în atribuirea contractelor publice pentru construirea infrastructurilor.

„În 2025, Ministerul de Interne a exclus 54 de firme care au candidat pentru lucrări, din cauza legăturilor presupuse cu organizaţii criminale. Sunt cifre destul de importante”, a explicat Paolo Valenti, specialist în mafia italiană, pentru Ouest-France.

Pentru a ilustra aceste afirmaţii, poliţia din Cortina d'Ampezzo a publicat la începutul lunii octombrie un comunicat în care a anunţat că a arestat trei persoane „suspectate în mod serios, în diferite grade şi de complicitate, de „extorcare” agravată prin „metode mafiote”, în cadrul unei operaţiuni de amploare desfăşurate în colaborare cu Agenţia antimafia italiană. Printre cei arestaţi se află doi fraţi, cunoscuţi ca fiind ultras ai Lazio şi apropiaţi ai membrilor crimei organizate romane.

Ei sunt suspectaţi că au încercat să preia controlul traficului de droguri în Cortina d'Ampezzo prin intimidare şi violenţă, apoi să exercite presiuni asupra cluburilor de noapte din oraş, înainte de a încerca să se amestece prin corupţie în anumite contracte legate de Jocurile Olimpice din 2026. „Aici suntem în Cortina, aici noi comandăm”, au declarat ei, de exemplu, în cadrul unei licitaţii, potrivit televiziunii elveţiene RTS.

„De zeci de ani, mafiile tradiţionale se instalează în nordul Italiei, încercând să se infiltreze în economia legală şi să intercepteze fondurile publice”, a afirmat Paolo Valenti pe această temă.

Cu alte cuvinte, aceste organizaţii sunt mai puţin violente decât ar putea sugera filmele, dar la fel de influente. RTS raportează, de altfel, că firmele legate de 'Ndrangheta, mafia calabreză, se numără printre cele cincizeci de societăţi excluse din licitaţii.

Italia reacționează

Însă, conştientă de problema, Italia încearcă să reacţioneze. Pe lângă autorităţile care se ocupă cu seriozitate de această problemă, asociaţiile şi grupurile de cetăţeni contribuie la progresul lucrurilor. Este cazul organizaţiei Libera, care a creat programul Open Olympics 26, al cărui scop era să asigure transparenţa procedurilor de atribuire a contractelor publice legate de Jocurile Olimpice italiene. Datorită acestei iniţiative, organizatorii actualizează periodic un document public cu toate tranzacţiile financiare.



„Riscul de infiltrare criminală există peste tot, nu doar în Italia. Dar aici, în Italia, dispunem de instrumente care ne permit să o detectăm atunci când apare”, a afirmat Leonardo Ferrante, membru al consiliului naţional al Libera, în declaraţia acordată ziarului The Guardian.

Cu toate acestea, există în continuare o lacună în ceea ce priveşte subcontractarea şi întreprinderile private. „Fondazione Milano Cortina este un adevărat abis al transparenţei”, a avertizat, de exemplu, Libera. „Este o problemă tipic italiană. Am constatat acest lucru şi în cazul altor mega-evenimente, cum ar fi Expoziţia Universală de la Milano de acum zece ani”, a spus Elisa Orlando, un alt membru al colectivului.

În 2014, organizarea Expoziţiei Universale din 2015 a fost marcată de arestări legate de licitaţii trucate. Scandalul a permis o mai mare transparenţă în privinţa acestor subiecte în Italia.

Peste zece ani mai târziu, Libera speră că iniţiativele anticorupţie pentru Milano-Cortina 2026 vor fi perpetuate la toate Jocurile Olimpice din întreaga lume. „Vrem să construim o moştenire civică internaţională şi să creăm o mişcare internaţională pentru transparenţa Jocurilor Olimpice”, a concluzionat Leonardo Ferrante.

Editor : Sebastian Eduard