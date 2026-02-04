Live TV

Cum a încercat mafia italiană să se infiltreze în Jocurile Olimpice 2026: „Aici e Cortina d'Ampezzo, noi comandăm”

Data publicării:
JO 2026 Italia
JO 2026 Italia. Foto: Profimedia
Din articol
Italia reacționează

În apropierea ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026 de la Milano-Cortina, specialiştii în mafia italiană dezvăluie că celebra organizaţie criminală transalpină a încercat să se infiltreze în evenimentul sportiv, în special în atribuirea contractelor publice pentru construirea infrastructurilor.

 „În 2025, Ministerul de Interne a exclus 54 de firme care au candidat pentru lucrări, din cauza legăturilor presupuse cu organizaţii criminale. Sunt cifre destul de importante”, a explicat Paolo Valenti, specialist în mafia italiană, pentru Ouest-France.

Pentru a ilustra aceste afirmaţii, poliţia din Cortina d'Ampezzo a publicat la începutul lunii octombrie un comunicat în care a anunţat că a arestat trei persoane „suspectate în mod serios, în diferite grade şi de complicitate, de „extorcare” agravată prin „metode mafiote”, în cadrul unei operaţiuni de amploare desfăşurate în colaborare cu Agenţia antimafia italiană. Printre cei arestaţi se află doi fraţi, cunoscuţi ca fiind ultras ai Lazio şi apropiaţi ai membrilor crimei organizate romane.

Ei sunt suspectaţi că au încercat să preia controlul traficului de droguri în Cortina d'Ampezzo prin intimidare şi violenţă, apoi să exercite presiuni asupra cluburilor de noapte din oraş, înainte de a încerca să se amestece prin corupţie în anumite contracte legate de Jocurile Olimpice din 2026. „Aici suntem în Cortina, aici noi comandăm”, au declarat ei, de exemplu, în cadrul unei licitaţii, potrivit televiziunii elveţiene RTS.

„De zeci de ani, mafiile tradiţionale se instalează în nordul Italiei, încercând să se infiltreze în economia legală şi să intercepteze fondurile publice”, a afirmat Paolo Valenti pe această temă.

Cu alte cuvinte, aceste organizaţii sunt mai puţin violente decât ar putea sugera filmele, dar la fel de influente. RTS raportează, de altfel, că firmele legate de 'Ndrangheta, mafia calabreză, se numără printre cele cincizeci de societăţi excluse din licitaţii.

Italia reacționează

Însă, conştientă de problema, Italia încearcă să reacţioneze. Pe lângă autorităţile care se ocupă cu seriozitate de această problemă, asociaţiile şi grupurile de cetăţeni contribuie la progresul lucrurilor. Este cazul organizaţiei Libera, care a creat programul Open Olympics 26, al cărui scop era să asigure transparenţa procedurilor de atribuire a contractelor publice legate de Jocurile Olimpice italiene. Datorită acestei iniţiative, organizatorii actualizează periodic un document public cu toate tranzacţiile financiare.

„Riscul de infiltrare criminală există peste tot, nu doar în Italia. Dar aici, în Italia, dispunem de instrumente care ne permit să o detectăm atunci când apare”, a afirmat Leonardo Ferrante, membru al consiliului naţional al Libera, în declaraţia acordată ziarului The Guardian.

Cu toate acestea, există în continuare o lacună în ceea ce priveşte subcontractarea şi întreprinderile private. „Fondazione Milano Cortina este un adevărat abis al transparenţei”, a avertizat, de exemplu, Libera. „Este o problemă tipic italiană. Am constatat acest lucru şi în cazul altor mega-evenimente, cum ar fi Expoziţia Universală de la Milano de acum zece ani”, a spus Elisa Orlando, un alt membru al colectivului. 

În 2014, organizarea Expoziţiei Universale din 2015 a fost marcată de arestări legate de licitaţii trucate. Scandalul a permis o mai mare transparenţă în privinţa acestor subiecte în Italia.

Peste zece ani mai târziu, Libera speră că iniţiativele anticorupţie pentru Milano-Cortina 2026 vor fi perpetuate la toate Jocurile Olimpice din întreaga lume. „Vrem să construim o moştenire civică internaţională şi să creăm o mişcare internaţională pentru transparenţa Jocurilor Olimpice”, a concluzionat Leonardo Ferrante.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
FED CONFERINTA GRINDEANU PSD 081225 R1_05089
1
Reacția lui Grindeanu după ce un primar a spus că cine nu muncește nu merită să trăiască...
Massoud Pezeshkian
2
Președintele Iranului a ordonat începerea imediată a negocierilor cu SUA, susține presa...
baza militara rusa
3
Imagini din satelit arată mișcări alarmante ale armatei ruse lângă granița cu Finlanda...
dmitri-medvedev-profimedia
4
„Pragul durerii scade”. Medvedev spune că un conflict global „nu poate fi exclus”
barbat in zapada in ger
5
Cât mai durează valul de aer polar. ANM: De duminică, un nou episod cu ger va cuprinde...
Lovitură uriașă: Cristiano Ronaldo a plecat din Arabia Saudită!
Digi Sport
Lovitură uriașă: Cristiano Ronaldo a plecat din Arabia Saudită!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Screenshot 2026-02-03 165906
Înșelătorie de proporții cu 59 de românce create cu AI în Italia. Doi italieni au păgubit statul cu peste 1,4 milioane de euro
CA: The Hollywood Reporter's Annual Women In Entertainment Gala - Arrivals
Casey Wasserman, preşedintele comitetului de organizare a JO din 2028, și-a cerut scuze pentru legătura cu partenera lui Epstein
2026 Winter Olympics, day -5, Tesero Cross Country Stadium, Prev
Riccardo, băiatul dat jos din autobuz și forțat să meargă 6 km prin zăpadă, va avea rol de figurant la deschiderea JO de la Milano
Demonstration against ICE
„Nu vrem fascism!”. Sute de demonstranți s-au adunat la Milano pentru a protesta față de desfășurarea agenților ICE la JO de iarnă
meloni inger
Scandal în Italia, după ce un înger dintr-o bazilică din Roma a fost restaurat să semene cu Giorgia Meloni. Reacția premierului italian
Recomandările redacţiei
ilie bolojan si kelemen hunor la congresul udmr
Kelemen Hunor recunoaște: Bolojan e un dur. Dacă nu asigurăm o...
Alegeri locale parțiale în România pe 7 decembrie. Foto Getty Images
Acuzații dintr-un raport de lucru al unei comisii din Congresul SUA...
copil la laptop
Ce spune Kelemen Hunor despre interzicerea accesului copiilor la...
probleme pod peste dunare
Noi probleme pe podul suspendat de la Brăila. Motivul pentru care...
Ultimele știri
Ora de vară 2026: Data de la care ceasurile se dau înainte și se întunecă mai târziu
„Este absolut devastator”. În adâncurile „Ghețarului Apocalipsei”, o misiune de cercetare fără precedent a eșuat chiar la final
Șosele distruse, localnici revoltați. Județul în care o ambulanță în misiune s-a rupt în gropile de pe drum. „A plecat stricată cu ea”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii din 3 februarie. Care sunt nativii favorizați de...
Cancan
Decizia luată de Ilie Bolojan după ce Mihai Neșu s-a plâns de impozitul de 36.000 de euro
Fanatik.ro
Ce măsuri de austeritate a aplicat Ilie Bolojan la propriul birou. Ce tăieri a făcut actualul premier la...
editiadedimineata.ro
Românii se simt tot mai afectați de dezinformare
Fanatik.ro
Imagini copleșitoare: Cristi Manea, în lacrimi în fața galeriei Rapidului după meciul cu Hermannstadt
Adevărul
Familia regală britanică rupe tăcerea în scandalul Epstein. Prințul Edward: „Sunt foarte multe victime”
Playtech
Coșmar fără sfârșit pentru familia lui Mario. Sora băiatului, amenințată: Știu tot ce faci, unde ieși
Digi FM
Ioana Ginghină e supărată pe fostul ei soț, Alexandru Papadopol. Ce a dezamăgit-o recent: "Mă doare sufletul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Extraterestrul!”. O mașină cu un design cum nu s-a mai văzut a apărut în România! Poliția a dat cea mai dură...
Pro FM
Cine este Olivia Dean, noua revelație a muzicii pop. A câștigat un premiu Grammy, iar muzica ei e virală pe...
Film Now
Lily Collins, cuvinte dulci pentru tatăl ei: „Te iubesc până la Lună și înapoi”. Phil Collins a împlinit 75...
Adevarul
Metoda populară de gătit care crește riscul de cancer. Oncologii spun că trebuie limitată urgent
Newsweek
Avocatul Poporului obligă Casa de Pensii să crească o pensie la 8.000 lei. „Punctaj majorat”. Cum a procedat?
Digi FM
Familia fostei concurente de la "Chefi la cuțite", lovită de o nouă tragedie. La doar câteva ore de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Doi cerbi tineri, filmaţi când îşi încearcă forţa coarnelor într-o pădure administrată de Ocolul Silvic...
Film Now
Averea lui Catherine O'Hara, dezvăluită după moartea neașteptată a actriței. Cât a strâns după 50 de ani de...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”