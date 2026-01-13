Live TV

Președintele Ungariei a stabilit data alegerilor care ar putea pune capăt guvernării Orban. Ce arată cele mai recente sondaje de opinie

Viktor Orban
Ungaria lui Viktor Orban „Continuă să încalce valorile fundamentale”, crede UE. Foto: Profimedia
La Budapesta a fost stabilită data alegerilor parlamentare din primăvară. Sondajele îl arată în postura de ușor favorit pe politicianul pro-european Peter Magyar, în detrimentul lui Viktor Orban, în funcție de 16 ani.

Președintele Ungariei, Tamas Sulyok, a stabilit data de 12 aprilie ca dată pentru alegerile parlamentare din țară, a anunțat marți biroul prezidențial într-un comunicat, scrie TVP World.

Pentru prima dată de la preluarea puterii în 2010, premierul naționalist Viktor Orbán se va confrunta cu un adversar puternic din opoziție, Peter Magyar, al cărui partid de centru-dreapta conduce în majoritatea sondajelor.

Conform celor mai recente sondaje de opinie Parlamentul de la Budapesta ar puta fi unul tripartit, pe lângă Fidesz–KDNP și Partidul Tisza, doar Mi Hazánk Mozgalom (Mișcarea Patriei Noastre) ar intra în legislativ. Restul partidelor, posibl să nu depășească pragul electoral.

În majoritatea sondajelor din luna decembrie (anul acesta nu s-a făcut nicio estimare încă), alianța lui Peter Magyar ar depăși partidul lui Viktor Orban.

Ultimul sondaj, de acum 3 săptămâni (Publicus) oferă un avantaj de 48%-40% în favoarea lui Magyar.

Conform politpro.eu, site care pune cap la cap toate sondajele, alte cercetări oferite de institutele de sondaj în decembrie ar fi 51%-38% (Magyar Társadalomkutató, avantaj Orban), 53%-36% (Kutatóközpont, avantaj Magyar), 46%-39% (Nézőpont Intézet, avantaj Orban) și 48%-36% (Republikon Intézet, avantaj Magyar)

 

