Live TV

De ce vrea Rusia să cucerească Pokrovsk, „poarta spre Donețk”. DeepState: „Situația este pe punctul de a deveni critică”

Data publicării:
brigada-ucraina-Pokrovsk
Unitatea de artilerie a Brigăzii 152 Jaeger din Ucraina în misiune de luptă în Pokrovsk. Foto: Profimedia
Din articol
De ce vrea Rusia Pokrovsk Ce se întâmplă acum

Forțele ruse au avansat în orașul Pokrovsk din estul Ucrainei, a anunțat luni Ministerul Apărării rus. Pokrovsk este un oraș pe care Rusia încearcă să-l cucerească de peste un an, conform Independent.

Se estimează că 100.000 de soldați ruși înconjurau zona, iar comandantul militar suprem al Ucrainei, Oleksandr Sîrskîi, a susținut că forțele sale au depus eforturi intense pentru a alunga trupele ruse.

Pokrovsk este un nod rutier și feroviar din regiunea Donețk, în estul Ucrainei, cu o populație de aproximativ 60.000 de locuitori înainte de război. Majoritatea oamenilor au fugit, toți copiii au fost evacuați și puțini civili au mai rămas.

Singura mină din Ucraina care produce cărbune cocsificabil – utilizat în industria siderurgică odinioară vastă a țării – se află la aproximativ 10 km vest de Pokrovsk. Producătorul ucrainean de oțel Metinvest a anunțat în ianuarie că a suspendat operațiunile miniere în această zonă.

Orașul se află pe o rută strategică folosită de armata ucraineană pentru a aproviziona alte avanposturi aflate sub asediu. Universitatea tehnică din Pokrovsk, cea mai mare și mai veche din regiune, este acum abandonată, avariată de bombardamente.

De ce vrea Rusia Pokrovsk

Rusia vrea să cucerească întreaga regiune Donbas, care cuprinde provinciile Luhansk și Donețk. Ucraina controlează încă aproximativ 10% din Donbas – o suprafață de aproximativ 5.000 km pătrați (1.930 mile pătrate) în vestul Donetskului.

Cucerirea orașului Pokrovsk, supranumit „poarta de acces către Donețk” de către mass-media rusă, și a orașului Kosteantînivka, situat la nord-estul acestuia, pe care forțele ruse încearcă, de asemenea, să îl înconjoare, ar oferi Moscovei o platformă pentru a avansa spre nord, către cele două mari orașe rămase sub control ucrainean din regiunea Donețk: Kramatorsk și Sloviansk.

Totodată, acest lucru ar oferi Moscovei cel mai important câștig teritorial din Ucraina de la cucerirea orașului Avdiivka, aflat în ruine, la începutul anului 2024.

cladiri distruse-Pokrovsk
Clădiri distruse în Pokrovsk. Foto: Profimedia

Președintele rus Vladimir Putin susține că Donbasul face acum parte din Rusia din punct de vedere legal. Kievul și majoritatea țărilor occidentale resping acapararea teritoriului de către Moscova, considerând-o o încălcare ilegală a dreptului de proprietate.

Unii analiști militari occidentali, precum Rob Lee, cercetător principal la Institutul de Cercetări în Politică Externă din SUA, afirmă că cucerirea orașului Pokrovsk ar reprezenta o victorie importantă pentru Rusia, mai ales dacă aceasta ar reuși să o realizeze până la sfârșitul anului.

Dar, deși important din motive operaționale, Lee consideră că cucerirea Pokrovskului ar lăsa Rusiei încă multe de făcut în ceea ce privește preluarea controlului asupra restului regiunii Donețk și asupra celor două importante cetăți fortificate Kramatorsk și Sloviansk.

Rusia amenință Pokrovsk de mai bine de un an. În loc de atacurile frontale totale pe care le-a folosit în bătăliile anterioare, cum ar fi campania sângeroasă pentru orașul Bahmut, de dimensiuni similare, armata lui Vladimir Putin folosește o mișcare de clește pentru a încercui treptat Pokrovsk și a amenința liniile de aprovizionare ucrainene.

Forțele ruse pun în dificultate trupele ucrainene trimițând unități mici și drone pentru a perturba logistica și a semăna haos în spatele lor, înainte de a trimite întăriri.

Ucraina afirmă că ofensiva Rusiei a provocat pierderi enorme forțelor sale. Moscova susține că Ucraina, cu populația sa semnificativ mai mică, este cea care riscă să rămână fără soldați și că tactica sa mai lentă are scopul de a minimiza numărul victimelor.

Incursiunea forțelor ucrainene în regiunea Kursk din Rusia, anul trecut, la care Moscova a ripostat, a încetinit și atacul rus asupra Pokrovskului.

Ce se întâmplă acum

Ucraina s-a grăbit să-și consolideze pozițiile în oraș.

„În oraș și în împrejurimile acestuia au loc lupte aprige... Logistica este dificilă. Dar trebuie să continuăm să-i distrugem pe ocupanți”, a declarat duminică președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Generalul rus Valeri Gerasimov, șeful Statului Major General, i-a transmis duminică liderului de la Kremlin că Rusia a blocat un număr mare de soldați ucraineni în zonă.

DeepState, un proiect ucrainean care cartografiază linia frontului pe baza imaginilor verificate din surse deschise, arată că forțele ruse avansează în oraș, deși o mare parte din acesta este încă în zona gri, fără a fi controlată ferm de niciuna dintre părți.

„Situația din Pokrovsk este pe punctul de a deveni critică și continuă să se deterioreze până la punctul în care ar putea fi prea târziu pentru a o remedia”, a comunicat DeepState.

Citește și:

Armata rusă a străpuns apărarea Ucrainei în „fortăreața” Pokrovsk. Trupele ucrainene îi vânează pe invadatori pe străzile orașului

Ucraina încearcă să contracareze infiltrările, ultima tactică a trupelor ruse, care strâng cercul la Pokrovsk şi Kupiansk

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
comemorare victime colectiv
1
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce...
dominic fritz sustine un discurs
2
Fritz: Reforma pensiilor speciale poate fi deblocată. Nu putem fi șantajați la nesfârșit...
3
O mare fabrică de componente auto de la Arad se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor...
ludovic orban digi24
4
Ludovic Orban, despre sutele de milioane de lei încasate de frații Micula de la stat, în...
vase de croazieră dezasamblate în "cimitirul de nave" din Aliaga, Turcia
5
„Cimitirul” vaselor de croazieră: Unde au ajuns unele dintre cele mai mari nave de...
Numit "trădător" în propria țară, Novak Djokovic a rupt tăcerea! De ce s-a mutat definitiv în Grecia
Digi Sport
Numit "trădător" în propria țară, Novak Djokovic a rupt tăcerea! De ce s-a mutat definitiv în Grecia
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Credincioși se strâng în fața Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) înaintea ceremoniei de sfințire, în București, 26 octombrie 2025.
Catedrala Mântuirii Neamului, o provocare pentru Moscova: „Este o...
Avion F-16
Atacuri rusești la nord de Dunăre. MApN a ridicat patru avioane cu...
2001-05-02T000000Z_751584991_RP2DRIKDHYAA_RTRMADP_3_NORTH-KOREA-EU
„Șeful statului” nord-coreean, care a servit sub trei membri ai...
Screenshot 2025-11-04 094545
Un bărbat din Craiova a făcut un sistem ilegal de apă și canalizare...
Ultimele știri
Orașul din România care renuță la artificiile de Revelion
Fișe medicale din pix pentru lucru la înălțime, eliberate de mai multe cadre medicale din Craiova. Percheziții în Dolj, Olt și Sibiu
Forțele ucrainene au respins rușii dintr-o zonă cheie în bătălia pentru Pokrovsk
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta)
O întâlnire Putin-Zelenski poate avea loc la finalul lunii noiembrie, spune președintele finlandez
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu
Maia Sandu merge la Bruxelles, pentru discuții despre aderarea R. Moldova la UE. Negocierile sunt împiedicate de Ungaria
Hot war continues around Bakhmut
Unde se poartă cele mai grele lupte în Ucraina: care este cea mai amenințată regiune și ce teritorii a câștigat Rusia
A Russian service member learns to walk with a prosthetic leg in Donetsk
„Sute de mii de invalizi”. Putin alocă un buget uriaș pentru a cumpăra proteze pentru cei de pe front
Rachetă Storm Shadow
Ucraina primește un nou lot de rachete Storm Shadow. Armele au penetrat fără probleme antiaeriana rusă
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum sunt afectate zodiile de Luna Plină din noiembrie 2025. Trei nativi vor fi puși la încercare
Cancan
L-am găsit pe Mario Iorgulescu! Unde trăiește de fapt fiul șefului FRF: s-a retras prin azile de bătrâni și...
Fanatik.ro
„E adevărat că ați fost lucrat la CFR Cluj?”. Cristi Balaj, reacție neașteptată în direct: „Am întors și...
editiadedimineata.ro
De ce a fost şters contul de Instagram al Britney Spears?
Fanatik.ro
În ce a investit Mircea Lucescu banii din fotbal. Marele antrenor român are în conturi milioane de euro
Adevărul
Soluția germană pentru medicii de gardă, contestată: „Vă zugrăvește cineva casa din pasiune?” DEZBATERE
Playtech
Calculul care îţi arată exact dacă poţi plăti sau nu un credit bancar. Ce trebuie să faci înainte de a merge...
Digi FM
"Ca tată, mă gândesc mereu la lumea pe care o vor moșteni copiii mei. Viitorul e în pericol". Prințul...
Digi Sport
L-au filmat când ieșea de la negocieri! Un nume uriaș i-a spus "DA" lui Dan Șucu
Pro FM
Micro-pantaloni, top super mulat și pantofi cu tocuri înalte. Bianca Censori, o nouă apariție controversată...
Film Now
Ce se întâmplă cu procesul de 400 milioane $ intentat de Justin Baldoni contra lui Blake Lively. Adevăratul...
Adevarul
Autostrada Sibiu - Pitești, privită cu pesimism: „Cine mai crede că până în 2028 vor fi gata sectoarele cele...
Newsweek
Pensionar cu grupe a obținut o pensie cu 3.000 lei mai mare în instanță. Punctaje crescute cu 50%
Digi FM
Iubita lui Leonardo DiCaprio, într-o rochie decoltată până la abdomen. Vittoria Ceretti, strălucitoare la...
Digi World
Top cinci plante care purifică aerul și previn mucegaiul din casă. Metodele naturale pentru un interior curat...
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Reacția lui Morgan Freeman după ce Diane Keaton a susținut că a avut cel mai bun sărut cu actorul: „Există...
UTV
Andreea și Cabral Ibacka s-au bucurat de o vacanță spectaculoasă în Gibraltar. „Aproape am fost jefuiți...”