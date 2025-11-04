De ce vrea Rusia să cucerească Pokrovsk, „poarta spre Donețk”. DeepState: „Situația este pe punctul de a deveni critică”

Forțele ruse au avansat în orașul Pokrovsk din estul Ucrainei, a anunțat luni Ministerul Apărării rus. Pokrovsk este un oraș pe care Rusia încearcă să-l cucerească de peste un an, conform Independent.

Se estimează că 100.000 de soldați ruși înconjurau zona, iar comandantul militar suprem al Ucrainei, Oleksandr Sîrskîi, a susținut că forțele sale au depus eforturi intense pentru a alunga trupele ruse.

Pokrovsk este un nod rutier și feroviar din regiunea Donețk, în estul Ucrainei, cu o populație de aproximativ 60.000 de locuitori înainte de război. Majoritatea oamenilor au fugit, toți copiii au fost evacuați și puțini civili au mai rămas.

Singura mină din Ucraina care produce cărbune cocsificabil – utilizat în industria siderurgică odinioară vastă a țării – se află la aproximativ 10 km vest de Pokrovsk. Producătorul ucrainean de oțel Metinvest a anunțat în ianuarie că a suspendat operațiunile miniere în această zonă.

Orașul se află pe o rută strategică folosită de armata ucraineană pentru a aproviziona alte avanposturi aflate sub asediu. Universitatea tehnică din Pokrovsk, cea mai mare și mai veche din regiune, este acum abandonată, avariată de bombardamente.

De ce vrea Rusia Pokrovsk

Rusia vrea să cucerească întreaga regiune Donbas, care cuprinde provinciile Luhansk și Donețk. Ucraina controlează încă aproximativ 10% din Donbas – o suprafață de aproximativ 5.000 km pătrați (1.930 mile pătrate) în vestul Donetskului.

Cucerirea orașului Pokrovsk, supranumit „poarta de acces către Donețk” de către mass-media rusă, și a orașului Kosteantînivka, situat la nord-estul acestuia, pe care forțele ruse încearcă, de asemenea, să îl înconjoare, ar oferi Moscovei o platformă pentru a avansa spre nord, către cele două mari orașe rămase sub control ucrainean din regiunea Donețk: Kramatorsk și Sloviansk.

Totodată, acest lucru ar oferi Moscovei cel mai important câștig teritorial din Ucraina de la cucerirea orașului Avdiivka, aflat în ruine, la începutul anului 2024.

Clădiri distruse în Pokrovsk. Foto: Profimedia

Președintele rus Vladimir Putin susține că Donbasul face acum parte din Rusia din punct de vedere legal. Kievul și majoritatea țărilor occidentale resping acapararea teritoriului de către Moscova, considerând-o o încălcare ilegală a dreptului de proprietate.

Unii analiști militari occidentali, precum Rob Lee, cercetător principal la Institutul de Cercetări în Politică Externă din SUA, afirmă că cucerirea orașului Pokrovsk ar reprezenta o victorie importantă pentru Rusia, mai ales dacă aceasta ar reuși să o realizeze până la sfârșitul anului.

Dar, deși important din motive operaționale, Lee consideră că cucerirea Pokrovskului ar lăsa Rusiei încă multe de făcut în ceea ce privește preluarea controlului asupra restului regiunii Donețk și asupra celor două importante cetăți fortificate Kramatorsk și Sloviansk.

Rusia amenință Pokrovsk de mai bine de un an. În loc de atacurile frontale totale pe care le-a folosit în bătăliile anterioare, cum ar fi campania sângeroasă pentru orașul Bahmut, de dimensiuni similare, armata lui Vladimir Putin folosește o mișcare de clește pentru a încercui treptat Pokrovsk și a amenința liniile de aprovizionare ucrainene.

Forțele ruse pun în dificultate trupele ucrainene trimițând unități mici și drone pentru a perturba logistica și a semăna haos în spatele lor, înainte de a trimite întăriri.

Ucraina afirmă că ofensiva Rusiei a provocat pierderi enorme forțelor sale. Moscova susține că Ucraina, cu populația sa semnificativ mai mică, este cea care riscă să rămână fără soldați și că tactica sa mai lentă are scopul de a minimiza numărul victimelor.

Incursiunea forțelor ucrainene în regiunea Kursk din Rusia, anul trecut, la care Moscova a ripostat, a încetinit și atacul rus asupra Pokrovskului.

Ce se întâmplă acum

Ucraina s-a grăbit să-și consolideze pozițiile în oraș.

„În oraș și în împrejurimile acestuia au loc lupte aprige... Logistica este dificilă. Dar trebuie să continuăm să-i distrugem pe ocupanți”, a declarat duminică președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Generalul rus Valeri Gerasimov, șeful Statului Major General, i-a transmis duminică liderului de la Kremlin că Rusia a blocat un număr mare de soldați ucraineni în zonă.

DeepState, un proiect ucrainean care cartografiază linia frontului pe baza imaginilor verificate din surse deschise, arată că forțele ruse avansează în oraș, deși o mare parte din acesta este încă în zona gri, fără a fi controlată ferm de niciuna dintre părți.

„Situația din Pokrovsk este pe punctul de a deveni critică și continuă să se deterioreze până la punctul în care ar putea fi prea târziu pentru a o remedia”, a comunicat DeepState.

