Doi militari italieni au murit după ce avionul cu care efectuau manevre s-a prăbușit

Doi militari italieni şi-au pierdut viaţa miercuri în urma prăbuşirii avionului Forţelor aeriene cu care efectuau manevre în zona Parcului Naţional Circeo, în regiunea Lazio (centru), a informat armata aeriană într-un comunicat, citat de EFE.

Victimele sunt un colonel în vârstă de 48 de ani şi un student stagiar, potrivit presei locale.

Aparatul de tipul T-260B s-a prăbuşit din motive încă necunoscute într-o zonă forestieră din apropierea uneia dintre intrările în parc, iar echipele de urgenţă s-au deplasat imediat la locul accidentului, scrie Agerpres.

Şefa guvernului italian, Giorgia Meloni, a transmis condoleanţe prin intermediul platformei X: "Îmi exprim cele mai sincere condoleanţe pentru accidentul aviatic al Forţelor aeriene italiene în apropierea Parcului Naţional Circeo. Condoleanţele mele şi ale guvernului se îndreaptă către familiile victimelor, Forţele aeriene italiene şi întreg Ministerul Apărării".

A transmis condoleanţe şi ministrul de externe Antonio Tajani pe aceeaşi reţea de socializare: "Sunt profund îndurerat de pierderea a doi militari într-un tragic accident de avion în această dimineaţă în Sabaudia" (Lazio).

