Doi români se află pe lista celor mai căutați infractori din Europa. Unul dintre ei este bărbatul condamnat la 30 de ani pentru închisoare pentru uciderea omului de afaceri sibian Adrian Crainer. Celălalt român căutat este bărbatul din Mureș care a ucis o femeie și a incendiat-o în casă, informează Digi24.

Emil Gânj

Foto Europol

Bărbatul de 37 de ani este principalul suspect într-un caz șocant de crimă comis în județul Mureș, pe 8 iulie anul trecut. O tânără de 23 de ani a fost omorâtă cu bestialitate în casă, iar apoi locuința a fost incendiată. Ancheta a arătat că Emil Gânj ar fi criminalul în acest caz. Bărbatul fusese eliberat condiționat după o condamnare pentru omor și avea un mandat de arestare pentru încălcarea unui ordin de protecție chiar împotriva tinerei pe care a ucis-o.

După această crimă, el a fost dat în urmărire generală și, o săptămână mai târziu, Poliția Română l-a adăugat oficial pe lista most wanted. În acea perioadă a fost căutat non-stop de autorități prin păduri, pe câmp și prin casele din satul său natal, însă totul fără rezultat. Autoritățile au anunțat că oferă 5.000 euro pentru informații care ar putea duce la prinderea lui, subliniind că este extrem de periculos și are un istoric de violență.

Cosmin Zuleam



Zuleam este al doilea român de pe această listă a Europol. El este condamnat la 30 de ani de închisoare pentru uciderea unui om de afaceri din Sibiu. Presupusul criminal care se află în libertate este considerat violent și extrem de periculos, fiind ultimul dintre cei trei autori ai crimei care nu se află în detenție, ceilali ceilalți doi primind pedepse cu închisoarea pe viață.

Pe lista europeană figurează și alte persoane căutate pentru infracțiuni grave, provenind din diverse state ale Uniunii Europene, de la Germania, Olanda și Franța, până la Spania, Polonia sau Ungaria, toți cu infracțiuni care includ omor, trafic de droguri, viol și criminalitate organizată.

