Donald Trump, discurs după summitul NATO de la Haga. Ce a spus președintele SUA despre apărarea Europei, Vladimir Putin și Iran

Președintele american, Donald Trump, a susținut o conferință de presă la finalul summitului NATO de la Haga, în cadrul căreia a salutat noul obiectiv de 5% pentru cheltuielile de apărare, revendicându-și meritul pentru acesta.

Trump, mulțumit de angajamentul aliaților europeni

„Accentul principal al conversațiilor noastre la summit a fost necesitatea ca alți membri NATO să preia povara apărării Europei, care a inclus povara financiară, după cum știți... a fost de 2% și am ajuns la 5%. […] Câțiva dintre ei au venit la mine, unul în special, a spus: «Domnule, am încercat să ajungem la 3% timp de 20 de ani și nu am reușit, iar dumneavoastră ați ajuns la 5%» , așa că vor fi ... majoritatea dintre ei. Cred că aproape toți vor contribui acum”, a spus Trump, potrivit The Guardian.

Tonul liderului de la Casa Albă față de aliații NATO a fost diferit la acest summit, față de reuniunile din primul său mandat. Trump a afirmat că a venit la reuniune „pentru că era ceva ce trebuia să fac”, dar a subliniat că pleacă de la summit cu o mentalitate „puțin diferită”:

„I-am văzut pe șefii acestor țări mobilizându-se, dragostea și pasiunea pe care le-au arătat pentru țările lor a fost incredibilă. Nu am mai văzut niciodată așa ceva. Ei vor să își protejeze țările.

Au nevoie de Statele Unite, iar fără Statele Unite, țara nu va mai fi la fel. Îl puteți întreba pe Mark, sau pe oricare dintre oamenii care au fost acolo. A fost foarte emoționant să văd asta”.

El și-a exprimat ulterior un mare angajament față de articolul 5:

„Am plecat de aici altfel. Am plecat de aici spunând că acești oameni își iubesc cu adevărat țările, că nu este o farsă. Iar noi suntem aici pentru a-i ajuta să-și protejeze țările”.

Citește și:

Nicușor Dan, declarație de la summitul NATO: „Am reafirmat sprijinul pentru Ucraina”. Ce a discutat cu Donald Trump

Trump, despre Europa și conflictul Rusia-Ucraina

Cu privire la Ucraina, Donald Trump a declarat: „Faptul că Europa își va asuma mai multă responsabilitate pentru securitatea sa va ajuta la prevenirea dezastrelor viitoare, precum situația oribilă cu Rusia și Ucraina, și sperăm că vom reuși să rezolvăm această problemă”.

Ulterior, președintele SUA a făcut apel pentru cheltuirea banilor de apărare în industriile americane, spunând: „Este vital ca acești bani suplimentari să fie cheltuiți pentru hardware-ului militar foarte serios și sperăm că hardware-ul va fi fabricat în America, deoarece avem cel mai bun hardware din lume”.

Referitor la întâlnirea sa cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Trump a declarat: „Am vrut să știu ce mai face” și a afimat că întâlnirea a fost „foarte plăcută”, chiar dacă „au avut momente puțin mai dificile” în trecut. Cu privire la invazia rusă, președintele SUA a anunțat că va vorbi cu liderul de la Kremlin: „Voi vorbi cu Vladimir Putin pentru a vedea dacă o putem încheia.”

O mare parte din discursul lui Trump, dedicat atacului asupra instalațiilor iraniene

Donald Trump a vorbit și despre atacul SUA asupra instalațiilor nucleare ale Iranului, precum și de răspunsul Teheranului, care a vizat baza americană Al Udeid din Qatar.

„Ați văzut că 14 rachete au fost trase asupra noastră zilele trecute, iar ei au fost foarte drăguți, ne-au avertizat. Au spus: «Vom trage în ele. La ora unu, bine?» Este în regulă, și toată lumea a fost evacuată de pe bază, astfel încât să nu poată fi răniți, cu excepția artileriștilor ... și cele 14 rachete care au fost trase asupra bazei din Qatar, toate cele 14, după cum știți, au fost doborâte de echipamentul nostru. Lucruri uimitoare, uimitor ce pot face. Este ca și cum ai împușca un glonț cu un glonț”.

Liderul de la Casa Albă a ținut să sublinieze, din nou, faptul că Statele Unite au „obliterat” siturile nucleare iraniene - o afirmație care nu a fost încă verificată. Președintele a lăudat puterea militară a SUA, inclusiv submarinele, în conflict.

Ce a spus președintele SUA despre conflictul Israel-Iran

Donald Trump a fost întrebat de un jurnalist ce îl face atât de încrezător că războiul dintre Israel și Iran s-a încheiat. Președintele american a răspuns că ambele țări sunt obosite și epuizate - și ambele au fost mulțumite „să meargă acasă și să iasă”. El a precizat că, în același timp, conflictul poate reizbucni la un moment dat. Totuși, Donald Trump a conchis că războiul s-a încheiat când SUA au lovit siturile nucleare.

Editor : Ș.R.