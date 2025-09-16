Live TV

Drona prăbușită în Lituania în iulie, lansată din Belarus. Scopul: testarea apărării și producerea unui „efect psihologic” (presă)

Dronă Shahed
Dronă Shahed. Foto: Shutterstock

Drona Gerbera care s-a prăbușit pe teritoriul Lituaniei, la sfârșitul lunii iulie, a fost lansată intenționat din Belarus, scrie site-ul de știri Delfi, popular în țările baltice.

Potrivit Delfi, care citează ceea ce numește surse bine informate, lansarea dronei a fost o „operațiune țintită” împotriva Lituaniei, care viza nu doar testarea capacităților de apărare aeriană, ci și producerea unui „efect psihologic”.

Sursele cred că acesta a fost motivul pentru care drona a zburat deasupra orașului Vilnius la o altitudine la care radarele de apărare aeriană nu o puteau detecta.

Drona, despre care se crede că a fost lansată din Belarus, conținea nu doar un dispozitiv exploziv puternic, ci și „un computer modern la bord și cel puțin o cartelă SIM”, potrivit Delfi.

Aparatul fără pilot, care a intrat în Lituania pe 28 iulie, a fost găsit cinci zile mai târziu pe un poligon de antrenament din districtul Jonava – aproape în centrul țării, lângă Kaunas.

În urma acestui fapt, un reprezentant al ambasadei Belarusului a fost chemat la Ministerul de Externe al Lituaniei pentru a oferi explicații.

Anterior, ministrul lituanian al Apărării, Dovilė Sakalienė, a sugerat că drona ar fi putut intra pe teritoriul lituanian din cauza efectului sistemelor de război electronic ucrainene.

