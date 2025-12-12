Live TV

„E timpul ca Europa să se reînarmeze: trebuie să creăm o bancă pentru bombe”, îndeamnă ministrul polonez al Apărării

Data publicării:
Wladyslaw Kosiniak-Kamysz
Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ministrul polonez al Apărării. Foto: Profimedia Images

Ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a îndemnat aliații să creeze o bancă europeană de reînarmare pentru a finanța modernizarea rapidă a forțelor armate ale continentului și extinderea industriei de armament, potrivit The Times.

Multe țări europene se luptă să facă față costurilor aferente atingerii obiectivelor NATO privind capacitatea militară și construirii unui zid de descurajare mai puternic împotriva Rusiei, care au fost estimate la 250 de miliarde de euro suplimentare pe an.

Deși Uniunea Europeană a creat un fond pentru armament în valoare de 150 de miliarde de euro, cunoscut sub numele de Acțiunea de Securitate pentru Europa (SAFE), există îngrijorări că vor fi necesare sume semnificativ mai mari.

În capitalele europene circulă propuneri pentru o „bancă pentru bombe” comună, în care guvernele ar contribui cu o sumă relativ mică de bani și ar folosi-o pentru a obține volume mult mai mari de împrumuturi din sectorul privat. Aceste împrumuturi ar permite producătorilor din apărare să își extindă fabricile fără a fi nevoiți să aștepte procesele convenționale de achiziții publice, care adesea pot dura mulți ani.

Polonia este prima țară de dimensiuni considerabile care susține conceptul general, deși favorizează un model diferit, inspirat de propriul fond extrabugetar de sprijin pentru forțele armate (FWSZ), creat în 2022 pentru a finanța investiții militare suplimentare de aproximativ 15 miliarde de euro în fiecare an.

Într-un interviu acordat publicației The Times, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ministrul Apărării și viceprim-ministrul Poloniei, a declarat că Europa are nevoie de o instituție similară, dar mult mai mare, pentru a mobiliza sumele necesare în regim de urgență.

„Dacă vrem cu adevărat să îndeplinim obiectivul de 5% al ​​alianței și să nu amânăm acest lucru până în 2032, ci să realizăm această agendă în acest deceniu, atunci unele țări au nevoie de sprijin pentru a-și asuma împrumuturi și a-și asuma datorii”, a spus el.

„Uniunea Europeană trebuie, de asemenea, să își redefinească prioritățile strategice. În acest moment, apărarea ar trebui să fie prioritatea numărul unu. Orice altceva este foarte important. Dar nimic din toate acestea nu va exista — nu vor exista drumuri noi, nu vor exista creșe sau grădinițe noi — dacă Europei îi lipsește puterea de a descuraja.”

Remarcile lui Kosiniak-Kamysz au venit în contextul în care Germania a dat o lovitură semnificativă proiectului prin respingerea creării unei noi „bănci multilaterale de apărare”, argumentând că poate deja împrumuta bani în condiții avantajoase și nu vede niciun avantaj în a ajuta la finanțarea unei instituții la nivel european.

Totuși, Polonia, care se mândrește cu faptul că este unul dintre cei mai stabili aliați ai Statelor Unite în Europa, susține că singura modalitate de a menține angajamentul Americii în apărarea continentului este ca europenii să intensifice ritmul de reînarmare.

„Pentru a fi un partener bun pentru Statele Unite, trebuie să fii puternic”, a spus Kosiniak-Kamysz. „Vrem să păstrăm trupele americane și, prin urmare, trebuie să fim mai puternici, astfel încât să merite ca americanii să continue să fie aici.”

Este mai puțin deranjat decât unii dintre colegii săi europeni de strategia de securitate națională a SUA, care critică aliații din Europa, în timp ce respinge clasificarea anterioară a Rusiei drept o amenințare la adresa intereselor americane.

Kosiniak-Kamysz a spus că documentul a fost destinat în mare parte consumului intern în SUA și că nu a simțit nevoia să „accepte” concluziile sale.

Cu toate acestea, el a avertizat Washingtonul că orice ambiție de a stabili legături financiare profitabile printr-o apropiere de Moscova este sortită eșecului: „Speranțele că se pot face afaceri pe termen lung cu Rusia pur și simplu se vor prăbuși”.

Ministrul Apărării a declarat că Polonia are acum cea mai mare armată convențională din Europa și a treia ca mărime din NATO, după SUA și Turcia.

Efectivul său total se ridică la 218.000 de militari, dintre care 158.000 de soldați profesioniști, aproximativ 40.000 de voluntari în Forța Teritorială de Apărare și în diverse alte ramuri.

De asemenea, construiește o linie de apărare fizică și electronică în valoare de 2,4 miliarde de euro, cunoscută sub numele de Scutul Estic, de-a lungul granițelor sale cu Rusia și Belarus. Aceasta va include sisteme anti-drone după ce Rusia a trimis 20 de drone în spațiul aerian polonez în septembrie.

În ciuda promisiunilor retorice grandioase ale Bruxelles-ului privind un „zid anti-drone” de-a lungul frontierelor estice ale Europei, Kosiniak-Kamysz a avertizat împotriva asamblării unei „Linii Maginot a secolului XXI”, făcând aluzie la fortificațiile de frontieră extrem de costisitoare, dar în cele din urmă redundante, pe care Franța le-a ridicat împotriva Germaniei înainte de cel de-Al Doilea Război Mondial.

În schimb, versiunea poloneză va consta în straturi de protecție dispersate în întreaga țară și concentrate în jurul infrastructurii sale critice.

„Nu este doar un sistem de fortificații”, a spus Kosiniak-Kamysz. „Este o filosofie care arată: știm de unde vine amenințarea.”

El a mai spus că Polonia insistă asupra unor condiții „NATO-plus” cu Regatul Unit în tratatul bilateral de securitate pe care cele două țări îl negociază, pe lângă cei aproximativ 1.000 de militari britanici staționați în bazele poloneze și proiectele comune privind un sistem de apărare aeriană, o fregată și muniție de artilerie de 155 mm.

În ultimele luni, Varșovia s-a chinuit adesea să-și facă vocea auzită la masa de vârf a diplomației SUA-Europa, în mare parte ca urmare a conflictului deschis dintre guvernul de coaliție condus de Donald Tusk și președintele de dreapta Nawrocki, care a preluat funcția în august. Impasul a paralizat părți importante ale sistemului polonez, inclusiv nominalizările ambasadorilor și ale comandanților militari de rang înalt.

Kosiniak-Kamysz a spus că acest lucru arată că a sosit momentul pentru o schimbare fundamentală a echilibrului de putere la vârful statului polonez. „Avem nevoie de o dezbatere serioasă despre Constituție, pentru că acest dualism al puterii executive dăunează Poloniei și ne costă oportunități de dezvoltare”, a spus el.

