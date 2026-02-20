E5 prinde contur la Cracovia: Cinci puteri europene semnează declarația pentru un „NATO mai european”

Miniștrii apărării din Franța, Germania, Italia, Polonia și Marea Britanie au convenit, la Cracovia, să-și asume „o responsabilitate mai mare” pentru securitatea continentului și să acționeze pentru un „NATO mai european”. Cele cinci state, reunite în formatul E5, promit să-și consolideze capacitatea de descurajare și apărare, în contextul amenințărilor venite dinspre Rusia și al presiunilor privind creșterea cheltuielilor militare.

„NATO rămâne piatra unghiulară a apărării colective şi suntem pregătiţi să ne asumăm o responsabilitate mai mare pentru securitatea Europei”, subliniază aceştia într-o declaraţie comună la finalul întâlnirii lor de la Cracovia, în sudul Poloniei.

Aceste ţări se angajează „să-şi consolideze şi mai mult descurajarea şi apărarea” pentru a „preveni o eventuală agresiune din partea Rusiei şi a garanta capacitatea de reacţie la o gamă extinsă de ameninţări”.

La summitul de la Haga din 2025 şi sub presiunea administraţiei americane, ţările membre NATO s-au angajat să-şi crească cheltuielile de apărare şi securitate la 5% din Produsul Intern Brut (PIB) naţional, după decenii de subfinanţare.

Cele cinci ţări semnatare ale declaraţiei de la Cracovia, grupate în cadrul aşa-numitului format E5, fac apel la o „împărţire echitabilă a poverii între aliaţi”.

„Răspunsurile eficiente la ameninţările şi provocările actuale necesită o contribuţie proporţională din partea Aliaţilor (...). Vom lucra pentru un NATO mai european, consolidând starea de pregătire a apărării europene”, ceea ce necesită o consolidare a industriei de apărare, susţin autorii declaraţiei.

Polonia, aproape de ținta NATO de 5% din PIB

Polonia, cea mai mare ţară de pe flancul estic al NATO, vecină cu Rusia şi Ucraina, şi-a îndeplinit aproape obiectivul summitului de la Haga, conform estimărilor Alianţei pentru 2025: cu un buget de apărare echivalent cu 4,48% din PIB, este unul dintre cei mai buni elevi ai săi, alături de statele baltice şi cu mult înaintea Franţei (2,05%), Italiei (2,01%) şi Spaniei (2,0%).

Într-un interviu acordat joi AFP, ministrul polonez al apărării a cerut Spaniei, Franţei şi Italiei să-şi mărească cheltuielile în domeniul apărării.

Apelul său venea după remarcile neobişnuit de aspre ale ministrului german de externe, Johann Wadephul, care la începutul acestei săptămâni a apreciat eforturile Parisului în această problemă „insuficiente”.

„Franţa şi-a dublat bugetul de apărare în ultimii zece ani şi vom continua să facem acest lucru”, a susţinut ministrul francez Catherine Vautrin, într-o conferinţă de presă în Polonia, vineri. „SUA ne-au invitat să preluăm în propriile mâini apărarea noastră (...) şi cred că toate acestea ne invită să continuăm să creştem bugetele de apărare ale fiecăreia dintre ţările noastre.”

Editor : M.I.