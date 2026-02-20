Live TV

E5 prinde contur la Cracovia: Cinci puteri europene semnează declarația pentru un „NATO mai european”

Data publicării:
E5 Group Meeting In Poland, Kraków - 20 Feb 2026
Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas, secretarul de stat italian pentru apărare Isabella Rauti, ministrul francez al Forțelor Armate și Afacerilor Veteranilor Catherine Vautrin, viceprim-ministrul și ministrul apărării al Poloniei Władysław Kosiniak-Kamysz, ministrul german al apărării Boris Pistorius, ministrul britanic de stat pentru pregătire în domeniul apărării și industrie Luke Pollard și secretarul general adjunct al NATO, Radmila Šekerinska. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Polonia, aproape de ținta NATO de 5% din PIB

Miniștrii apărării din Franța, Germania, Italia, Polonia și Marea Britanie au convenit, la Cracovia, să-și asume „o responsabilitate mai mare” pentru securitatea continentului și să acționeze pentru un „NATO mai european”. Cele cinci state, reunite în formatul E5, promit să-și consolideze capacitatea de descurajare și apărare, în contextul amenințărilor venite dinspre Rusia și al presiunilor privind creșterea cheltuielilor militare.

„NATO rămâne piatra unghiulară a apărării colective şi suntem pregătiţi să ne asumăm o responsabilitate mai mare pentru securitatea Europei”, subliniază aceştia într-o declaraţie comună la finalul întâlnirii lor de la Cracovia, în sudul Poloniei.

Aceste ţări se angajează „să-şi consolideze şi mai mult descurajarea şi apărarea” pentru a „preveni o eventuală agresiune din partea Rusiei şi a garanta capacitatea de reacţie la o gamă extinsă de ameninţări”.

La summitul de la Haga din 2025 şi sub presiunea administraţiei americane, ţările membre NATO s-au angajat să-şi crească cheltuielile de apărare şi securitate la 5% din Produsul Intern Brut (PIB) naţional, după decenii de subfinanţare.

Cele cinci ţări semnatare ale declaraţiei de la Cracovia, grupate în cadrul aşa-numitului format E5, fac apel la o „împărţire echitabilă a poverii între aliaţi”.

„Răspunsurile eficiente la ameninţările şi provocările actuale necesită o contribuţie proporţională din partea Aliaţilor (...). Vom lucra pentru un NATO mai european, consolidând starea de pregătire a apărării europene”, ceea ce necesită o consolidare a industriei de apărare, susţin autorii declaraţiei.

Polonia, aproape de ținta NATO de 5% din PIB

Polonia, cea mai mare ţară de pe flancul estic al NATO, vecină cu Rusia şi Ucraina, şi-a îndeplinit aproape obiectivul summitului de la Haga, conform estimărilor Alianţei pentru 2025: cu un buget de apărare echivalent cu 4,48% din PIB, este unul dintre cei mai buni elevi ai săi, alături de statele baltice şi cu mult înaintea Franţei (2,05%), Italiei (2,01%) şi Spaniei (2,0%).

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Într-un interviu acordat joi AFP, ministrul polonez al apărării a cerut Spaniei, Franţei şi Italiei să-şi mărească cheltuielile în domeniul apărării.

Apelul său venea după remarcile neobişnuit de aspre ale ministrului german de externe, Johann Wadephul, care la începutul acestei săptămâni a apreciat eforturile Parisului în această problemă „insuficiente”.

„Franţa şi-a dublat bugetul de apărare în ultimii zece ani şi vom continua să facem acest lucru”, a susţinut ministrul francez Catherine Vautrin, într-o conferinţă de presă în Polonia, vineri. „SUA ne-au invitat să preluăm în propriile mâini apărarea noastră (...) şi cred că toate acestea ne invită să continuăm să creştem bugetele de apărare ale fiecăreia dintre ţările noastre.”

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
zaharia-and-barbulesteanu
1
Bande de infractori români și albanezi, care evită controalele la frontiere și dau...
BRASOV - METEO - NINSOARE - 08 IAN 2025
2
Un nou val cu ger, ninsoare şi viscol va cuprinde întreaga țară. ANM a emis o nouă...
printul william
3
Prințul William mărturisește că sănătatea sa mintală s-a deteriorat în perioada în care a...
liviu gheorghe odagiu
4
Președintele CSM reclamă că Nicușor Dan cere detalii despre numărul de dosare în lucru...
F-16 România
5
Miruță: Patru piloţi de F-16 trimişi la pregătire în SUA au primit 575.000 de dolari...
Jutta Leerdam a primit verdictul, după ce și-a desfăcut fermoarul și și-a arătat bustiera la JO
Digi Sport
Jutta Leerdam a primit verdictul, după ce și-a desfăcut fermoarul și și-a arătat bustiera la JO
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Portavionul Charles de Gaulle
Portavionul francez Charles de Gaulle a fost desfăşurat în Atlanticul de Nord şi Marea Baltică, anunţă Parisul
A helicopter flies over the L400 "Anadolu", an amphibious assault ship from Turkey, during the NATO maneuver
O navă de asalt turcească va fi desfăşurată pe flancul estic NATO
Cabinet meeting of the Federal Government
Cancelarul german este împotriva anonimatului pe Internet. „Vreau să văd nume reale. Vreau să știu cine vorbește”
captura italia
Explicație halucinantă a românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Cum și-a justificat gestul în fața polițiștilor
Rai, press conference to present the XXV Olympic Winter Games Milan Cortina
Şeful departamentului Sport de la Rai a demisionat după gafele făcute în timp ce comenta ceremonia de deschidere a JO de iarnă
Recomandările redacţiei
zelenski
Zelenski și-a informat consilierii că negocierile au intrat în impas...
Facturi la energie.
Voucherele de energie vor fi acordate până la finalul lui 2026...
Peter Magyar
Partidul lui Viktor Orban a lansat un videoclip cu inteligență...
monede bitcoin
O nouă metodă de fraudă: Sub pretextul unei anchete secrete, oamenii...
Ultimele știri
Peste 710.000 de români primesc tichete de energie. Sprijinul continuă până la finalul anului 2026
Ajutoare de încălzire, furate de angajații unei primării din Bistrița-Năsăud. Cum au acționat funcționarii publici
Rogobete: Rata de vaccinare a scăzut semnificativ în ultimii ani, pentru că dezinformarea medicală este la cote alarmante
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce aduce Anul Calului de Foc 2026 pentru cei din zodia Bivol. Veștile sunt cât se poate de bune
Cancan
Unde a fost găsită Denisa, românca dispărută în Belgia, după 10 zile de căutări? 'Nu vă doresc să ajungeți în...
Fanatik.ro
Lista achizițiilor publice făcute de Marcel Ciolacu la CJ Buzău. Cu cât a redus salariile angajaților fostul...
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Gică Hagi vrea să fie noul selecționer al României: „Am o poftă teribilă să mă întorc!”
Adevărul
Reforma „uitată” pe care România e obligată să o facă. „E momentul să pună în ordine haosul intenționat...
Playtech
Răsturnare de situație în cazul adolescentei de 16 ani care s-ar fi electrocutat. Ce au descoperit medicii...
Digi FM
Influencerul american Adonis Live, reținut de polițiști după ce a lovit un tânăr în Piața Romană, în timpul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură grea! După ce a scris istorie la JO, Julia Sauter a făcut un anunț care i-a lăsat pe toți "mască"
Pro FM
Are 54 de ani, dar ar putea fi confundată cu o tânără de 30. Thalia, divină într-o rochie mulată, cu decolteu...
Film Now
Margot Robbie nu se teme de critici. „Faceți filme pentru oamenii care vor cumpără bilete. E atât de simplu”
cnair pistol santier autostrada
Lucrări la unul din cele mai complexe noduri rutiere din România. Sunt mobilizați 300 de muncitori și 75 de...
Newsweek
Un pensionar a cerut indexarea pensiei în instanță. Ce argumente a folosit? Care a fost soluția Tribunalului?
Digi FM
Pirania Cremenișan, la Digi FM: „A început anul porcului de lemn – iubi doarme lemn și sforăie ca un porc”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care este speranța de viață în cazul pacienților cu scleroză laterală amiotrofică. Actorul Eric Dane a murit...
Digi Animal World
Povestea care a frânt inimile tuturor. Punch, puiul de maimuță abandonat, și-a găsit alinarea într-o jucărie...
Film Now
Eric Dane, declarații sfâșietoare în ultimul interviu: „Nimeni nu m-ar învinovăți dacă m-aș târî în dormitor...
UTV
Iulia Vântur a fost surprinsă la spital în Mumbai. Tatăl lui Salman Khan este internat la Terapie Intensivă