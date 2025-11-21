Live TV

Economia UE este „proiectată pentru o lume care dispare treptat”. Christine Lagarde trage un semnal de alarmă

Data publicării:
photo-collage.png - 2025-11-21T154431.357
Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde. Foto: Getty Images

Christine Lagarde avertizează că economia Uniunii Europene este „proiectată pentru o lume care dispare”, în condițiile în care dependența blocului de comerțul internațional, de materiile prime critice și de parteneri precum China și SUA face Europa vulnerabilă la fiecare nou șoc global. Președinta BCE spune că piața internă a stagnat în domenii-cheie, precum tehnologia digitală, inteligența artificială și piețele de capital, iar lipsa reformelor împinge economia europeană pe o traiectorie tot mai slabă, relatează The Guardian.

Donald Trump a condus o tendință globală către protecționism și împotriva globalizării, impunând tarife mari aproape tuturor partenerilor comerciali ai SUA. În același timp, China și-a folosit dominația în producția unor materiale și produse critice pentru a-și exercita influența.

Lagarde a afirmat că Europa este vulnerabilă din cauza „dependenței de țări terțe pentru securitatea noastră și pentru aprovizionarea cu materii prime critice”.

Ea a menționat controlul Chinei asupra metalelor rare esențiale pentru motoarele electrice și turbinele eoliene, precum și „punctul de blocaj” reprezentat de cipurile de putere produse de Nexperia în China, care au amenințat cu oprirea producției din industria auto la nivel global.

Vorbind la European Banking Congress, la Frankfurt, Germania, Lagarde a spus că Europa nu și-a rezolvat propriile probleme, iar factorii de decizie au permis ca slăbiciunile structurale să „erodeze creșterea în tăcere, pe măsură ce fiecare nou șoc ne împinge pe o traiectorie puțin mai joasă”.

„Piața noastră internă a stagnat, în special în domeniile care vor defini creșterea viitoare, precum tehnologia digitală și inteligența artificială, dar și în domeniile care o vor finanța, cum ar fi piețele de capital”, a spus ea.

Europa se confruntă, de asemenea, cu un „cerc vicios”: economisitorii europeni își plasează banii în acțiuni americane, ceea ce ajută economia SUA să avanseze mai rapid decât cea a UE și lasă în urmă „o productivitate stagnantă acasă și o dependență tot mai mare de alții”, a explicat Lagarde.

Totuși, ea a subliniat și unele puncte forte ale Europei, precum o piață a muncii rezilientă, investiții digitale în creștere și cheltuieli guvernamentale – în special în domeniul apărării, ca răspuns la invazia Rusiei în Ucraina – care au contracarat încetinirea economică.

O parte din soluțiile propuse de Lagarde pentru redresare vizează reducerea barierelor dintre statele membre în ceea ce privește comerțul cu bunuri și servicii. Potrivit analizelor BCE, aceste bariere sunt echivalente cu un tarif de 100% pentru servicii și 65% pentru bunuri. Reducerea lor la nivelul celor din Țările de Jos – o economie relativ deschisă – ar compensa pe deplin efectul tarifelor americane, a declarat ea.

Lagarde a cerut și recunoașterea mutuală a companiilor reglementate, astfel încât acestea să poată vinde în întreaga Europă dacă sunt autorizate într-un singur stat membru. De asemenea, ea a pledat pentru introducerea votului cu majoritate calificată în materie fiscală, astfel încât niciun stat să nu mai poată bloca singur modificările.

Printre beneficiile acestor reforme, a spus Lagarde, s-ar număra posibilitatea armonizării TVA, ceea ce ar facilita accesul companiilor europene mici la întreaga piață a UE, fără a fi nevoite să respecte 27 de regimuri fiscale diferite.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fata in ninsoare
1
Noua prognoză meteo pentru această iarnă. Climatolog: „Începutul lui decembrie nu mai...
klaus si carmen iohannis
2
Răsturnare de situație în cazul datoriilor la stat ale soților Iohannis. Decizia...
primaria capitalei
3
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată...
angajata in birou
4
Ministerul Agriculturii refuză, de 4 ani, să desființeze un institut de cercetare care nu...
Oleg Ozerov
5
Trimisul lui Putin la Chișinău, sfidător întrebat fiind de drona care a intrat pe...
Decizia Federaţiei Române de Gimnastică a fost anunțată: "Şocul e imens! S-a hotărât în unanimitate"
Digi Sport
Decizia Federaţiei Române de Gimnastică a fost anunțată: "Şocul e imens! S-a hotărât în unanimitate"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
cosmin marinescu
Cosmin Marinescu, viceguvernator BNR: „Inflația este cea mai perfidă amenințare economică”
Euro notes
Șefa BCE, Christine Lagarde, avertisment despre moneda euro: „Un spectator nevinovat”, care este afectat de şocuri generate în SUA
bancnote lei
Recomandările Băncii Centrale Europene: Păstrați în casă bani cash
profimedia-0700028954
Economia Europei nu poate crește fără migranți, avertizează șefa Băncii Centrale Europene. Lagarde: „Datorăm mult lucrătorilor străini”
EZB-Präsidentin Christine Lagarde bei der Pressekonferenz der Europäischen Zentralbank in der EZB in Frankfurt. Die EZB
Banca Centrală Europeană menține dobânda-cheie neschimbată, în aşteptarea unui acord comercial UE-SUA. Mesajul lui Christine Lagarde
Recomandările redacţiei
ilie bolojan face declaratii
Bolojan: Ideea că toate salariile vor fi reduse cu 10% nu are nicio...
illie bolojan in parlament
Bolojan, despre reforma pensiilor magistraților: „Există premise bune...
zele discurs
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin...
INSTANT_GUVERN_CONF_BOLOJAN_006_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-1536x867
Ilie Bolojan: „Am redus la 10% costurile pentru mașinile Guvernului...
Ultimele știri
Fostul președinte Nicolas Sarkozy va lansa o carte despre detenția sa în închisoare. „Jurnalul unui deținut” ajunge curând în librării
BNS îl contrazice pe Bolojan: „Nu există nicio urmă de revenire la o funcționare normală a economiei. Va intra în Cartea Recordurilor”
Bolojan, despre creşterea impozitului pe proprietate: În România sunt cele mai mici impozite raportat la puterea de cumpărare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum s-a descurcat Cătălina Jacob la Miss Universe 2025. La proba costumul național a părut desprinsă de pe...
Cancan
Gemenele de la Cheeky Girls au ajuns de nerecunoscut. Cum arată acum, la 42 de ani, și ce au ajuns să facă...
Fanatik.ro
O candidată la Primăria Capitalei, susținătoare a lui Călin Georgescu, promovează teorii halucinante. Numele...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Andrei Rațiu a semnat: până în 2030!
Adevărul
Românii dezvoltă o rachetă de croazieră autonomă care integrează AI în sistemele de control și funcționare
Playtech
Un mecanic cu experienţă de 20 de ani spune ce să nu faci iarna pentru a nu strica maşina. Gesturile mici...
Digi FM
George Buhnici, la trei ani de la declarațiile controversate în care critica femeile cu celulită: „Aveam...
Digi Sport
Negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi s-au încheiat rapid!
Pro FM
Katy Perry și Justin Trudeau duc relația la un alt nivel. Ce decizie a luat artista pentru sărbătorile din...
Film Now
Cel mai vesel covor roșu. Kate Hudson, într-o rochie transparentă, toată un zâmbet la brațul cuceritorului...
Adevarul
O nouă țeapă pe OLX: cum a rămas un bucureștean și fără bani pe Revolut, și fără adidași
Newsweek
Pensie crescută cu sute de lei în instanță. Ce venituri nepermanente au fost acceptate și care nu?
Digi FM
Adevărul despre starea de sănătate a lui Vladimir Putin. Liderul rus a dezvăluit detalii despre controlul...
Digi World
Adevărul din spatele unuia dintre cele mai "sănătoase" cocktailuri. Opțiunea mai ușoară pentru organism dacă...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Fiica lui Bruce Willis, mărturisiri sfâșietoare despre lupta pe care tatăl ei o duce cu demența...
UTV
Cât câștigă Mariah Carey din „All I Want for Christmas Is You”. Piesa a ajuns la 2 miliarde de ascultări pe...