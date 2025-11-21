Economia UE este „proiectată pentru o lume care dispare treptat”. Christine Lagarde trage un semnal de alarmă

Christine Lagarde avertizează că economia Uniunii Europene este „proiectată pentru o lume care dispare”, în condițiile în care dependența blocului de comerțul internațional, de materiile prime critice și de parteneri precum China și SUA face Europa vulnerabilă la fiecare nou șoc global. Președinta BCE spune că piața internă a stagnat în domenii-cheie, precum tehnologia digitală, inteligența artificială și piețele de capital, iar lipsa reformelor împinge economia europeană pe o traiectorie tot mai slabă, relatează The Guardian.

Donald Trump a condus o tendință globală către protecționism și împotriva globalizării, impunând tarife mari aproape tuturor partenerilor comerciali ai SUA. În același timp, China și-a folosit dominația în producția unor materiale și produse critice pentru a-și exercita influența.

Lagarde a afirmat că Europa este vulnerabilă din cauza „dependenței de țări terțe pentru securitatea noastră și pentru aprovizionarea cu materii prime critice”.

Ea a menționat controlul Chinei asupra metalelor rare esențiale pentru motoarele electrice și turbinele eoliene, precum și „punctul de blocaj” reprezentat de cipurile de putere produse de Nexperia în China, care au amenințat cu oprirea producției din industria auto la nivel global.

Vorbind la European Banking Congress, la Frankfurt, Germania, Lagarde a spus că Europa nu și-a rezolvat propriile probleme, iar factorii de decizie au permis ca slăbiciunile structurale să „erodeze creșterea în tăcere, pe măsură ce fiecare nou șoc ne împinge pe o traiectorie puțin mai joasă”.

„Piața noastră internă a stagnat, în special în domeniile care vor defini creșterea viitoare, precum tehnologia digitală și inteligența artificială, dar și în domeniile care o vor finanța, cum ar fi piețele de capital”, a spus ea.

Europa se confruntă, de asemenea, cu un „cerc vicios”: economisitorii europeni își plasează banii în acțiuni americane, ceea ce ajută economia SUA să avanseze mai rapid decât cea a UE și lasă în urmă „o productivitate stagnantă acasă și o dependență tot mai mare de alții”, a explicat Lagarde.

Totuși, ea a subliniat și unele puncte forte ale Europei, precum o piață a muncii rezilientă, investiții digitale în creștere și cheltuieli guvernamentale – în special în domeniul apărării, ca răspuns la invazia Rusiei în Ucraina – care au contracarat încetinirea economică.

O parte din soluțiile propuse de Lagarde pentru redresare vizează reducerea barierelor dintre statele membre în ceea ce privește comerțul cu bunuri și servicii. Potrivit analizelor BCE, aceste bariere sunt echivalente cu un tarif de 100% pentru servicii și 65% pentru bunuri. Reducerea lor la nivelul celor din Țările de Jos – o economie relativ deschisă – ar compensa pe deplin efectul tarifelor americane, a declarat ea.

Lagarde a cerut și recunoașterea mutuală a companiilor reglementate, astfel încât acestea să poată vinde în întreaga Europă dacă sunt autorizate într-un singur stat membru. De asemenea, ea a pledat pentru introducerea votului cu majoritate calificată în materie fiscală, astfel încât niciun stat să nu mai poată bloca singur modificările.

Printre beneficiile acestor reforme, a spus Lagarde, s-ar număra posibilitatea armonizării TVA, ceea ce ar facilita accesul companiilor europene mici la întreaga piață a UE, fără a fi nevoite să respecte 27 de regimuri fiscale diferite.

