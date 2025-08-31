Europa are un plan „destul de precis” pentru trimiterea de trupe în Ucraina, spune Ursula von der Leyen. Ce asigurări a dat Trump

Capitalele europene lucrează la „planuri destul de precise” pentru potențiale desfășurări militare în Ucraina, ca parte a garanțiilor de securitate post-conflict, care vor avea sprijinul deplin al capabilităților americane, a declarat Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, într-un interviu pentru Financial Times.

Există o „foaie de parcurs clară” pentru posibile desfășurări. „Garanțiile de securitate sunt primordiale și absolut cruciale”, a declarat von der Leyen.

„Avem o foaie de parcurs clară și am avut un acord la Casa Albă... și această activitate avansează foarte bine.”

Von der Leyen a vorbit în timpul unui turneu în statele est-europene apropiate de Rusia, în acest weekend, în cadrul căruia se concentrează pe eforturile de creștere a cheltuielilor pentru apărare națională și de consolidare a pregătirii militare a continentului.

Remarcile ei au venit în contextul planificării unei întâlniri a liderilor europeni în această săptămână, în cadrul căreia aceștia urmează să își consolideze angajamentele naționale față de forța occidentală.

Ea a spus că capitalele lucrează la planuri pentru „o desfășurare multinațională de trupe și sprijinul americanilor”. „Președintele Trump ne-a asigurat că va exista o prezență americană ca parte a mecanismului de protecție”, a spus ea. „Acest lucru a fost foarte clar și afirmat în repetate rânduri.”



Ucraina a cerut garanții concrete de securitate de la susținătorii săi occidentali, inclusiv trupe pe teren, ca parte a oricărui acord de pace care să pună capăt războiului de trei ani și jumătate al președintelui rus Vladimir Putin.

Trupele ar trebui să includă potențial zeci de mii de membri conduși de europeni, susținut de asistență din partea SUA, inclusiv sisteme de comandă și control și resurse de informații și supraveghere.

Acest acord a fost convenit luna trecută la o întâlnire între Trump, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și lideri europeni de rang înalt. Cei care s-au întâlnit cu Trump la Washington sunt așteptați să se întâlnească joi la Paris, la invitația președintelui francez Emmanuel Macron, pentru a continua discuțiile la nivel înalt, au declarat pentru FT trei diplomați informați despre planuri.

Printre aceștia se numără cancelarul german Friedrich Merz, prim-ministrul britanic Keir Starmer, secretarul general al NATO Mark Rutte și von der Leyen.

Săptămâna trecută, șefii apărării din așa-numita coaliție a celor dispuși s-au întâlnit și „au elaborat planuri destul de precise”, a declarat von der Leyen, inclusiv discuții despre „elementele necesare pentru o creștere funcțională a numărului de trupe”.

„Desigur, este nevoie întotdeauna de decizia politică a țării respective, deoarece desfășurarea trupelor este una dintre cele mai importante decizii suverane ale unei națiuni”, a adăugat ea. „[Dar] sentimentul de urgență este foarte mare... se avansează. Prinde cu adevărat contur.”

Von der Leyen a lăudat angajamentul lui Trump de a participa la efortul de pace, după luni de incertitudine în capitalele europene cu privire la poziția președintelui SUA, care în trecut îl lăudase pe Putin și se ciocnise cu Zelenski.

„Putin nu s-a schimbat, este un prădător”, a spus ea. „[Trump] vrea pace, iar Putin nu vine la masa negocierilor... Are o experiență negativă cu Putin, din ce în ce mai mult Putin nu face ce spune.” „[Dar] am avut în ultimele luni mai multe întâlniri în care a fost evident că te poți baza pe europeni”, a adăugat ea. „Este clar că atunci când spunem ceva, o facem.”

Orice desfășurare militară occidentală în Ucraina post-conflict ar sprijini o armată ucraineană semnificativ consolidată; aceasta ar forma nucleul forței de descurajare. Comisia va explora noi surse de finanțare pentru a oferi „finanțare durabilă a forțelor armate ucrainene ca... o garanție de securitate”, a declarat von der Leyen. După orice acord de pace, Kievul ar avea nevoie de „un număr destul de considerabil de soldați și aceștia au nevoie de salarii bune și, bineînțeles, echipament modern... cu siguranță UE va trebui să contribuie”.



Fluxurile de finanțare existente ale Bruxelles-ului către Ucraina, inclusiv sprijinul bugetar, ar trebui să rămână pe timp de pace, a declarat von der Leyen, ceea ce înseamnă că „o plată suplimentară... trebuie asigurată pentru forțele armate ucrainene”.

UE va menține, de asemenea, finanțarea pentru instruirea soldaților ucraineni după încheierea oricărui acord de pace. Aceasta încurajează statele membre să utilizeze un fond de împrumuturi pentru arme în valoare de 150 de miliarde de euro fie pentru a încheia acorduri de producție comună cu companii de apărare ucrainene, fie pentru a achiziționa arme care pot fi date Kievului.

„Rolul Comisiei este primordial pentru a permite statelor membre să finanțeze o creștere a apărării”, a declarat von der Leyen. „Caracterul războiului s-a schimbat complet”, a adăugat ea, invocând necesitatea ca armatele UE să investească în drone, apărare aeriană și antirachetă, capabilități spațiale și cibernetice.

