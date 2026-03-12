„Europa nu mai are muniție”, avertizează șeful celui mai mare concern german de armament

Președintele consiliului de administrație al celui mai mare concern german de armament Rheinmetall, Armin Papperger, a declarat că există un deficit critic de muniție în Europa, avertizând că, în cazul unor acțiuni militare reale, stocurile vor fi epuizate în câteva zile.

Într-un interviu acordat ziarului Neue Zürcher Zeitvй, el a menționat că „aproape nimeni în Europa nu are suficiente (muniții. — TMT)” și a anunțat planurile concernului de a crește producția de proiectile de artilerie de la 70.000 în prezent la 1,5 milioane pe an până în 2030. Papperger a subliniat, de asemenea, cererea mare de blindate, subliniind necesitatea protejării trupelor împotriva dronelor și rachetelor. În prezent, portofoliul de comenzi al Rheinmetall se apropie de 70 de miliarde de euro și se poate dubla în decursul unui an, iar livrările principale sunt planificate pentru 2029-2030, a adăugat șeful concernului.

Cuvintele lui Papperger sunt confirmate de datele Institutului de Cercetare a Problemelor de Pace din Stockholm (SIPRI): în ultimii cinci ani (2021-2025), țările europene au crescut importurile de armament de peste trei ori și au devenit cea mai mare regiune în ceea ce privește achizițiile, absorbind 33% din livrările mondiale. În același timp, aproape jumătate din armele importate (48%) sunt produse în SUA, care și-au consolidat dominația, crescând exporturile către Europa cu 217%. Exporturile rusești de armament au scăzut cu 64% în aceeași perioadă. Drept urmare, cota totală a Moscovei în livrările globale a fost de 6,8%.

Pe fondul deficitului și al dependenței crescânde de livrările din străinătate, Europa caută modalități de dezvoltare accelerată a propriului sector de apărare, folosind în mod activ experiența ucraineană. Potrivit The Wall Street Journal, în cadrul inițiativei „Construim împreună cu Ucraina” (Build With Ukraine), țările europene au acces la tehnologii ucrainene moderne, testate în luptă. În februarie, lângă München, s-a deschis fabrica de drone „Linz”, o întreprindere comună a companiei germane Quantum Systems și a companiei ucrainene Frontline Robotics. Aproximativ 80% dintre angajații săi sunt ucraineni. Produsele vor fi destinate atât frontului, cât și pieței europene.

Berlinul a alocat peste 11 miliarde de euro pentru ajutorul militar acordat Ucrainei în acest an, inclusiv până la 2 miliarde de euro pentru subvenționarea producțiilor comune. Guvernul german dorește să reorienteze comenzile din domeniul apărării de la tehnica blindată tradițională către inovații, pentru a sprijini start-up-urile din domeniul dronelor și al inteligenței artificiale. Potrivit ministrului economiei, Katerina Reiche, Ucraina a devenit cel mai mare poligon de testare a noilor sisteme de armament, iar Europa trebuie să învețe rapid de la ea. În afară de Germania, joint venture-uri similare sunt create în Norvegia și în alte țări.

