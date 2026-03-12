Live TV

„Europa nu mai are muniție”, avertizează șeful celui mai mare concern german de armament

Data publicării:
soldați pe un tanc german Leopard 2
Fabrici din Germania care produceau până nu demult vagoane sau mașini vor fi transformate în uzine de tancuri și muniție, fiind preluate de companii din industria de apărare. Foto: Profimedia Images

Președintele consiliului de administrație al celui mai mare concern german de armament Rheinmetall, Armin Papperger, a declarat că există un deficit critic de muniție în Europa, avertizând că, în cazul unor acțiuni militare reale, stocurile vor fi epuizate în câteva zile.

Într-un interviu acordat ziarului Neue Zürcher Zeitvй, el a menționat că „aproape nimeni în Europa nu are suficiente (muniții. — TMT)” și a anunțat planurile concernului de a crește producția de proiectile de artilerie de la 70.000 în prezent la 1,5 milioane pe an până în 2030. Papperger a subliniat, de asemenea, cererea mare de blindate, subliniind necesitatea protejării trupelor împotriva dronelor și rachetelor. În prezent, portofoliul de comenzi al Rheinmetall se apropie de 70 de miliarde de euro și se poate dubla în decursul unui an, iar livrările principale sunt planificate pentru 2029-2030, a adăugat șeful concernului.

Cuvintele lui Papperger sunt confirmate de datele Institutului de Cercetare a Problemelor de Pace din Stockholm (SIPRI): în ultimii cinci ani (2021-2025), țările europene au crescut importurile de armament de peste trei ori și au devenit cea mai mare regiune în ceea ce privește achizițiile, absorbind 33% din livrările mondiale. În același timp, aproape jumătate din armele importate (48%) sunt produse în SUA, care și-au consolidat dominația, crescând exporturile către Europa cu 217%. Exporturile rusești de armament au scăzut cu 64% în aceeași perioadă. Drept urmare, cota totală a Moscovei în livrările globale a fost de 6,8%.

Pe fondul deficitului și al dependenței crescânde de livrările din străinătate, Europa caută modalități de dezvoltare accelerată a propriului sector de apărare, folosind în mod activ experiența ucraineană. Potrivit The Wall Street Journal, în cadrul inițiativei „Construim împreună cu Ucraina” (Build With Ukraine), țările europene au acces la tehnologii ucrainene moderne, testate în luptă. În februarie, lângă München, s-a deschis fabrica de drone „Linz”, o întreprindere comună a companiei germane Quantum Systems și a companiei ucrainene Frontline Robotics. Aproximativ 80% dintre angajații săi sunt ucraineni. Produsele vor fi destinate atât frontului, cât și pieței europene.

Berlinul a alocat peste 11 miliarde de euro pentru ajutorul militar acordat Ucrainei în acest an, inclusiv până la 2 miliarde de euro pentru subvenționarea producțiilor comune. Guvernul german dorește să reorienteze comenzile din domeniul apărării de la tehnica blindată tradițională către inovații, pentru a sprijini start-up-urile din domeniul dronelor și al inteligenței artificiale. Potrivit ministrului economiei, Katerina Reiche, Ucraina a devenit cel mai mare poligon de testare a noilor sisteme de armament, iar Europa trebuie să învețe rapid de la ea. În afară de Germania, joint venture-uri similare sunt create în Norvegia și în alte țări.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
1
Băsescu, despre cererea SUA de a trimite militari la baza Kogălniceanu: Trump îşi caută...
Israel launched new airstrikes on Beirut
2
Spania avertizează Israelul că o invazie terestră a Libanului ar fi „o greşeală imensă”
Ursula von der Leyen.
3
Ursula von der Leyen, după ce Rusia a spus că poate furniza din nou petrol și gaze...
Iranians Take Part In Prayers For Laylat Al-Qadr
4
Iranul cere garanții că SUA și Israelul nu vor mai lansa atacuri în viitor pentru a semna...
HIMARS lanseaza racheta
5
Război în Orientul Mijlociu, ziua 11. Trump amenință Iranul cu „consecințe nemaivăzute”...
Neverosimil: în plin război, a publicat imaginile cu Donald Trump și a ”rupt internetul”!
Digi Sport
Neverosimil: în plin război, a publicat imaginile cu Donald Trump și a ”rupt internetul”!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Israel-US Strike Iran: Airstrike-Damaged Building In Iran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 13. Primele declarații ale lui Mojtaba Khamenei. SUA nu sunt pregătite să escorteze nave prin Ormuz
Silhouettes of Trump and Putin facing each other against a dramatic nuclear explosion background, symbolizing global tension, conflict, and the threat
„Noi vom fi următorii”. Șeful comuniștilor din Rusia se teme că Trump va ataca Moscova după ce termină operațiunile din Iran
delta force
Trupele de elită ale SUA ar putea lansa un „raid fulger” asupra Iranului pentru a captura stocul nuclear al Teheranului
Jared-Kushner-Steve-Witkoff-Kirill-Dmitriev-decembrie-2025
Război în Ucraina: Steve Witkoff s-a întâlnit în Florida cu trimisul lui Putin, Kirill Dmitriev. Ce au convenit cei doi
Viktor Orban
Războiul din Iran i-a oferit lui Viktor Orban o ultimă șansă de a remodela campania electorală din Ungaria (Analiză TVPWorld)
Recomandările redacţiei
photo-collage.png (87)
Nicușor Dan și Volodimir Zelenski, declarații la Cotroceni: „Vom...
nicusor dan
Nicușor Dan atacă frontal Ungaria pentru că se opune împrumutului UE...
Volodimir Zelenski ajunge la Palatul Cotroceni.
Zelenski: Mai multe țări ne-au promis rachete pentru Patriot, nu au...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
Primul mesaj oficial al liderului suprem Mojtaba Khamenei: Toate...
Ultimele știri
Dan: România este sigură şi, odată ce aceste capabilităţi, echipamente şi militari americani vor fi în România, va fi şi mai sigură
Ucraina va sărbători Ziua Limbii Române, la fel ca România și Republica Moldova, pe 31 august. Anunțul, făcut de Zelenski la București
Nicuşor Dan: „Am primit garanţii cu privire la continuarea funcţionării şcolilor în limba română”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vineri 13 nu e zi cu ghinion pentru ele. Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii după 13 martie...
Cancan
De ce a murit Iulian Mugurel Vrabete de la Holograf? Fanii au simțit că ceva nu este în regulă, încă din urmă...
Fanatik.ro
Aryna Sabalenka, dezvăluire de senzație despre animalul său de companie. I-a dat numele unui legendar tenismen
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
Mirel Rădoi a pierdut un trofeu la debutul pentru FCSB. De ce trebuie să aibă emoții Gigi Becali
Adevărul
Când au apărut în realitate românii pe scena istoriei și cum i-au găsit ungurii în Pannonia
Playtech
România trece la ora de vară 2026 mai devreme. Când se dau ceasurile înainte
Digi FM
"Nu știu dacă mai e cineva atât de bun, blând, generos și un prieten minunat". Prietenii lui Mugurel Vrabete...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E gata! S-au încheiat negocierile pentru revenirea lui Jurgen Klopp pe banca tehnică
Pro FM
Mugurel Vrabete, basistul de la Holograf, a murit. Ce se știe despre cei trei copii ai săi, unul avut dintr-o...
Film Now
Ce face și cum arată azi Izzie Stevens din "Anatomia lui Grey". Katherine Heigl e măritată și are trei copii
Adevarul
Donald Trump și insula aflată în centrul noii ordini mondiale
Newsweek
Subofițer - 8.000 lei pensie militară. Pensionarii civili iau de 3 ori mai puțin, deși muncesc 10 ani în plus
Digi FM
Adio, Oscar? Gafa care l-ar putea costa trofeul pe Timothée Chalamet
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O terapie care combină trei medicamente elimină cancerul pancreatic şi previne reapariţia acestuia, potrivit...
Digi Animal World
Momentul când un polițist prinde un crocofil cu lopata. Reptila se afla pe veranda unei familii din Australia
Film Now
De ce arată Brad Pitt atât de tânăr la 62 de ani. Ce spune celebrul chirurg plastician Terry Dubrow despre...
UTV
Theo Rose a publicat imagini rare cu mama ei. Artista spune că Nina Diaconu „a devenit mai frumoasă odată cu...