Europa vrea să aibă propriul Suez. Când ar putea să fie gata proiectul gigantic al lui Erdogan

Europa se apropie de crearea unui coridor maritim asemănător cu al Canalului Suez, pe măsură ce Turcia avansează cu proiectul Canalului Istanbul, în valoare de 23 de miliarde de euro, un proiect conceput pentru a stabili o rută maritimă cu taxă care să lege Marea Neagră de Marea Marmara și să remodeleze fluxurile comerciale globale.

Canalul Istanbul ar trebui să aibă o lungime de 45-50km, la jumătate față de Canalul Dunăre- Marea Neagră.

Tensiunile crescânde din jurul Strâmtorii Ormuz au accentuat atenția asupra punctelor de strangulare maritime alternative, sporind interesul pentru Canalul Istanbul din Turcia.

Calea navigabilă ar urma să fie paralelă cu Strâmtoarea Bosfor, oferind Europei o rută de transport maritim similară Canalului Suez, capabilă să gestioneze aproximativ 160 de nave sau petroliere pe zi.

La rândul său, proiectul ar permite Turciei să valorifice traficul de tranzit într-un mod similar cu Canalul Suez din Egipt și ruta interoceanică din Panama.

Potrivit Express, costul proiectului este estimat la 23 de miliarde de euro, din care 12 miliarde de lire sterline sunt alocate canalului în sine și 8 miliarde de lire sterline pentru dezvoltarea de pe ambele maluri. Finalizarea acestuia este preconizată pentru 2027.

În 2021, președintele Recep Tayyip Erdogan a descris proiectul ca fiind unul transformator pentru economia Turciei.

El a declarat: „Astăzi deschidem o nouă pagină în istoria dezvoltării Turciei. Considerăm Canalul Istanbul un proiect menit să salveze viitorul Istanbulului... pentru a asigura siguranța vieții și a proprietăților din zona Bosforului din Istanbul și a cetățenilor din jurul acestuia.”

Exemplul Canalului Suez

Proiectul oglindește succesul economic al Canalului Suez din Egipt, una dintre cele mai profitabile căi navigabile din lume și o sursă majoră de valută străină pentru Cairo.

Potrivit Arab News, veniturile Canalului Suez au ajuns la 449 de milioane de dolari între 1 ianuarie și 8 februarie 2026, cu 1.315 nave care au tranzitat ruta, comparativ cu 368 de milioane de dolari în aceeași perioadă a anului trecut.

Canalul a generat aproximativ 40 de miliarde de dolari între 2019 și 2024 și rămâne cea mai importantă sursă de valută străină a Egiptului.

Autoritatea Canalului Suez prognozează venituri de aproximativ 8 miliarde de dolari în anul fiscal 2026/2027, care vor crește la aproximativ 10 miliarde de dolari în anul următor.

Firma de analiză Kpler estimează că transformarea Strâmtorii Ormuz într-un coridor cu taxă ar putea genera între 5 și 8 miliarde de dolari anual pentru Iran și Oman, dacă ar fi pusă în aplicare.

