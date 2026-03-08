Live TV

Explozie puternică la ambasada SUA din Oslo. Ce au descoperit autoritățile la fața locului

Data actualizării: Data publicării:
steag american GettyImages-55710693

O explozie puternică a avut loc duminică dimineață, la Ambasada SUA din Oslo. Aceasta ar fi provocat pagube minore iar martorii oculari au observat fum. Conform poliției norvegiene citate de Reuters, deocamdată nu au fost raportate victime. 

O explozie puternică a fost auzită în apropierea complexului ambasadei din vestul Oslo, în jurul orei 1 dimineaţa (00:00 GMT), iar în zonă s-a văzut fum, au declarat martori oculari pentru mass-media locală.

„Am stabilit că o explozie a afectat ambasada americană”, a declarat purtătorul de cuvânt al Poliţiei, Mikael Dellemyr, pentru postul public de televiziune NRK, adăugând că explozia a avut loc la intrarea în secţia consulară.

Căutarea autorilor exploziei era în curs, în timp ce în zonă nu au fost găsite alte dispozitive explozive, a spus Dellemyr.

„Poliţia este în dialog cu ambasada şi nu există informaţii privind persoane rănite”, a declarat departamentul de poliţie din Oslo într-un comunicat separat.

Ambasada nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii, în afara programului normal de lucru.

Departamentul de Stat al SUA nu a răspuns deocamdată la solicitarea de comentarii.

