Franța anunță condiția cea mai importantă pentru acceptarea planului de pace al lui Donald Trump

Franţa a cerut din nou stabilirea unor "garanţii de securitate robuste" pentru Kiev, înainte de a fi abordată spinoasa problemă a teritoriilor ucrainene a căror cedare este cerută de Moscova, a declarat marţi o sursă din anturajul preşedintelui francez Emmanuel Macron după reuniuni asupra acestei probleme organizate la Berlin.

"Cerem garanţii de securitate robuste înainte de orice discuţie asupra teritoriilor", a adăugat această sursă.

"Noi am avansat asupra problemei garanţiilor, pe baza muncii depuse de Coaliţia de Voinţă, datorită unei clarificări a modalităţilor de sprijin american", a subliniat anturajul preşedintelui francez.

Preşedintele american Donald Trump, care a promis de nenumărate ori că va obţine o pace rapidă în Ucraina, vrea o încetare a luptelor cu orice preţ. El şi-a sporit semnele de agasare la adresa Kievului, în timp ce ţara sa este un susţinător-cheie în faţa invaziei ruse declanşate în 2022, informează AFP, potrivit Agerpres.

Un plan american pentru Ucraina, prezentat în noiembrie, a fost considerat prea favorabil Moscovei, iar Kievul, precum şi europenii, încearcă să îl remanieze.

Duminică şi luni, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a negociat la Berlin cu emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, pentru a încerca să ajungă la un compromis.

Un dineu de lucru era prevăzut să aibă loc apoi între aceştia şi lideri europeni, printre care prim-ministrul britanic Keir Starmer şi preşedintele francez.

Problema teritoriilor rămâne unul dintre marile blocaje. Rusia revendică anexarea mai multor regiuni ucrainene, pe care ea nu le controlează toate în întregime, iar Donald Trump ar dori ca Ucraina să accepte să cedeze o parte din aceste teritorii.

Donbas, bazinul industrial din est, este una dintre priorităţile Kremlinului. Însă zona constituie un simbol şi o barieră protectoare importantă pentru restul Ucrainei, pentru că frontul este acolo puternic fortificat.

Protecţia acordată Kievului este un alt element esenţial în aceste discuţii. Liderii europeni au propus luni o "forţă multinaţională pentru Ucraina".

În paralel, UE caută să ajungă la o înţelegere cu privire la recurgerea la zecile de miliarde de active ruse îngheţate, majoritatea în Belgia, pentru a ajuta armata ucraineană şi reconstrucţia Ucrainei. Însă blocajul se menţine, în special pentru că executivul belgian este îngrijorat de posibile represalii.

Această problemă va fi una dintre marile mize ale viitorului summit european prevăzut să aibă loc la Bruxelles începând de joi.

Editor : A.R.