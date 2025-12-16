Live TV

Franța anunță condiția cea mai importantă pentru acceptarea planului de pace al lui Donald Trump

Data publicării:
macron se imbratiseaza cu zelenski
Emmanuel Macron și Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Franţa a cerut din nou stabilirea unor "garanţii de securitate robuste" pentru Kiev, înainte de a fi abordată spinoasa problemă a teritoriilor ucrainene a căror cedare este cerută de Moscova, a declarat marţi o sursă din anturajul preşedintelui francez Emmanuel Macron după reuniuni asupra acestei probleme organizate la Berlin.

"Cerem garanţii de securitate robuste înainte de orice discuţie asupra teritoriilor", a adăugat această sursă.

"Noi am avansat asupra problemei garanţiilor, pe baza muncii depuse de Coaliţia de Voinţă, datorită unei clarificări a modalităţilor de sprijin american", a subliniat anturajul preşedintelui francez.

Preşedintele american Donald Trump, care a promis de nenumărate ori că va obţine o pace rapidă în Ucraina, vrea o încetare a luptelor cu orice preţ. El şi-a sporit semnele de agasare la adresa Kievului, în timp ce ţara sa este un susţinător-cheie în faţa invaziei ruse declanşate în 2022, informează AFP, potrivit Agerpres.

Un plan american pentru Ucraina, prezentat în noiembrie, a fost considerat prea favorabil Moscovei, iar Kievul, precum şi europenii, încearcă să îl remanieze.

Duminică şi luni, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a negociat la Berlin cu emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, pentru a încerca să ajungă la un compromis.

Un dineu de lucru era prevăzut să aibă loc apoi între aceştia şi lideri europeni, printre care prim-ministrul britanic Keir Starmer şi preşedintele francez.

Problema teritoriilor rămâne unul dintre marile blocaje. Rusia revendică anexarea mai multor regiuni ucrainene, pe care ea nu le controlează toate în întregime, iar Donald Trump ar dori ca Ucraina să accepte să cedeze o parte din aceste teritorii.

Donbas, bazinul industrial din est, este una dintre priorităţile Kremlinului. Însă zona constituie un simbol şi o barieră protectoare importantă pentru restul Ucrainei, pentru că frontul este acolo puternic fortificat.

Protecţia acordată Kievului este un alt element esenţial în aceste discuţii. Liderii europeni au propus luni o "forţă multinaţională pentru Ucraina".

În paralel, UE caută să ajungă la o înţelegere cu privire la recurgerea la zecile de miliarde de active ruse îngheţate, majoritatea în Belgia, pentru a ajuta armata ucraineană şi reconstrucţia Ucrainei. Însă blocajul se menţine, în special pentru că executivul belgian este îngrijorat de posibile represalii.

Această problemă va fi una dintre marile mize ale viitorului summit european prevăzut să aibă loc la Bruxelles începând de joi.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Traian Băsescu: „Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să își mențină...
Ilie Bolojan
2
Bolojan, către semnatarii moţiunii: Criticaţi guvernul oricât. Dar mi se pare cu adevărat...
Lada class submarine during Russian Navy Day in Saint Petersburg, Russia
3
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin...
Vladimir Putin
4
Putin vrea „pace adevărată” în Ucraina. Kremlinul avertizează: liderul rus respinge...
Zelensky Holds Press Conference In Kyiv
5
„Ucraina este dispusă să renunțe la cererea de aderare la NATO”, spune Zelenski. Cu o...
S-a terminat! Instanța a dat verdictul final în procesul dintre Răzvan Burleanu și Florin Prunea
Digi Sport
S-a terminat! Instanța a dat verdictul final în procesul dintre Răzvan Burleanu și Florin Prunea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Rachida Dati et Brigitte Macron lors du lancement de la Paris Design Week à la Manufacture des Gobelins à Paris ; Remise des prix Jeune Création
Brigitte Macron, prima reacție după ce a numit mai multe activiste feministe „târfe proaste”: „Nu pot să regret”
Screenshot 2025-12-12 at 17.43.39
Marea bătălie de la Kupiansk s-a transformat în războiul declarațiilor. Rușii susțin că au cucerit orașul, Kievul îi contrazice
soldați ruși în timpul unui antrenament în Herson
Soldații ruși se așteaptă la pace mai mult de la Trump decât de la Putin: „Nu mai luptă din convingere. Luptă din lipsă de alternative”
volodimir zelenski - berlin - decembrie 2025
Ucraina și SUA ar putea organiza noi negocieri de pace în weekend. Zelenski: „Echipele noastre se vor întâlni în Statele Unite”
volodimir zelenski
Cele șase angajamente europene și un punct sensibil în acordul de pace pentru Ucraina: de la o forță multinațională la aderarea la UE
Recomandările redacţiei
nicusor dan
Nicușor Dan, declarații despre negocierile de pace în Ucraina și...
Fostul ministru al transporturilor, Razvan Cuc, este adus la sediul DNA, in Bucuresti, 16 decembrie 2025. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
De ce a ajuns fostul ministru Răzvan Cuc în vizorul procurorilor DNA...
CONGRES_UDMR_010_INQUAM_Photos_Simion_Tataru-1536x1024
Tensiuni în Coaliție. Kelemen Hunor a discutat cu șeful PSD Sorin...
Learning at home, self quarantine concept. Children at home doing homework with books notebooks and thinking how to make math tasks
Eurostat: România are una dintre cele mai mici rate ale abandonului...
Ultimele știri
Rusia blochează total și definitiv YouTube. Motivele invocate de către Parlamentul rus
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald Trump
Record istoric pentru programul Fidelis. Anunțul ministrului Alexandru Nazare: „Românii au investit peste 21 de miliarde de lei”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii favorizate de astre în 2026. Care sunt nativii care își vor schimba complet viețile și vor avea...
Cancan
Acum e totul CLAR! Unde a dus-o iubitul pe Rodica Stănoiu cu fix o zi înainte să moară?
Fanatik.ro
Cristi Balaj a spus clar câte penalty-uri ar fi dat el în Rapid – Oțelul 0-2, după ce șefii giuleștenilor au...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Kennedy Boateng, anunţ despre prelungirea contractului cu Dinamo: “Cei din club îmi ştiu valoarea! Iubesc să...
Adevărul
Bătălia care a adus iadul pe Pământ: un milion de morți și sute de mii de oameni nenorociți pe viață
Playtech
Vine gerul cu adevărat! Prognoza meteo pentru Crăciun şi Revelion s-a schimbat, meteorologii au greşit
Digi FM
Irinel Columbeanu și-a schimbat religia înainte de Crăciun. Fostul milionar s-a botezat din nou: „Am auzit...
Digi Sport
Gianluigi Buffon n-a stat deloc pe gânduri: ce a spus despre Giorgia Meloni, în fața tuturor
Pro FM
Taylor Swift, bonusuri în valoare de 197 de milioane de dolari pentru angajații din turneul Eras. Oamenii, în...
Film Now
Rob Reiner și fiul său, Nick, s-ar fi certat la petrecerea lui Conan O’Brien, cu câteva ore înainte de...
Adevarul
Carburanții se vor scumpi în România și alte state europene din cauza sancțiunilor impuse Lukoil
Newsweek
Care pensionari iau pensia cu întârziere în ianuarie? Cum a fentat guvernul legea să nu crească pensiile cu 7%
Digi FM
Usha Vance răspunde zvonurilor despre căsnicia cu JD Vance, într-un interviu rar: "Sunt lucruri din viața de...
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Imagini virale cu un curier și trei pisici. Cum a fost surprins bărbatul în plin sezon al sărbătorilor: „Un...
Film Now
Cum arată partenera ideală, în opinia lui Orlando Bloom. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă preferă „o...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...