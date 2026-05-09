General german: Rusia își extinde forțele militare în apropierea NATO și ar putea să le folosească pentru a lansa un atac

Data actualizării: Data publicării:
Wolf-Jürgen Stahl
Președintele Academiei Federale pentru Politica de Securitate (BAKS), generalul-maior al Bundeswehrului Wolf-Jürgen Stahl. Foto: Profimedia
Război hibrid

Președintele rus Vladimir Putin extinde capacitățile militare ale Rusiei de-a lungul granițelor NATO și, în anumite condiții, ar putea decide să atace teritoriul Alianței, însă o descurajare credibilă ar putea preveni acest lucru. Acest lucru a fost declarat într-un interviu acordat agenției Ukrinform de către președintele Academiei Federale pentru Politica de Securitate (BAKS), generalul-maior al Bundeswehrului Wolf-Jürgen Stahl.

„Putin își extinde forțele armate, le restructurează și construiește noi baze și cazărmi de-a lungul granițelor NATO. Cu alte cuvinte, el creează capacități pentru un atac militar și presupun că, în anumite circumstanțe, ar putea avea și voința de a folosi aceste capacități”, a spus Stahl.

În același timp, el și-a exprimat încrederea că o descurajare eficientă ar putea împiedica Rusia să lanseze o agresiune deschisă împotriva NATO.

„Dacă îi arătăm că ar fi foarte dureros, că ar trebui să plătească un preț foarte mare – cuvintele cheie sunt descurajare, capacitate de apărare – atunci cred că acest lucru va face impresie. Pentru că el nu este un aventurier, ci, într-o oarecare măsură, și un realist care ar putea concluziona că un atac militar deschis pe teritoriul NATO ar fi prea costisitor”, a declarat generalul.

Stahl a descris, de asemenea, acțiunile Rusiei împotriva Germaniei ca fiind război hibrid.

„Îl voi cita pe cancelarul federal: Rusia duce un război hibrid împotriva noastră. Acesta include așa-numitele 3S: spionaj, sabotaj și subversiune. Aceste fenomene nu sunt noi, dar astăzi – mai ales în domeniile cibernetic și informațional – au căpătat o nouă dimensiune”, a spus el.

Potrivit acestuia, aceasta include și atacurile cibernetice asupra instituțiilor de stat și a companiilor, inclusiv a celor din industria de apărare.

El a subliniat că atribuirea responsabilității pentru astfel de atacuri este dificilă.

„În general, este dificil să se atribuie în mod clar astfel de acțiuni. Dar există deja dovezi considerabile că Rusia se află în spatele lor – în special în spațiul cibernetic și informațional”, a remarcat președintele BAKS.

VIDEO Două cuvinte! Ce a spus Aryna Sabalenka la fileu, după ce Sorana Cîrstea a eliminat-o la Roma
