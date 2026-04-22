Germania şi-a prezentat strategia militară naţională pentru contracararea ameninţării ruse. Care sunt țintele Berlinului

Ministrul german al apărării Boris Pistorius a prezentat miercuri o nouă strategie militară naţională, în contextul ameninţării în creştere din partea Moscovei, relatează dpa.

Bundeswehr-ul, armata germană, trece printr-un program de reînarmare după invazia rusă din Ucraina, iar ţara a reintrodus serviciul militar voluntar în ianuarie, într-un efort de a creşte numărul militarilor, scrie Agerpres.

Planul de apărare al lui Pistorius include prima strategie militară a Germaniei şi o analiză a capacităţilor Bundeswehr-ului, stabilind organizarea, structura şi mărimea forţelor armate.

Deşi detaliile sunt clasificate, Pistorius a spus că planul presupune „dezvoltarea Bundeswehr până la nivelul de cea mai puternică armată convenţională din Europa”.

Ministerul Apărării de la Berlin vede Rusia ca pe principala ameninţare cu care se confruntă Germania.

„Prin reînarmare se pregăteşte pentru o confruntare militară cu NATO şi vede utilizarea forţei militare ca pe un instrument legitim pentru afirmarea intereselor sale”, a spus Pistorius.

NATO are drept scop să-şi sporească forţele la 460.000 de soldaţi pentru a contracara agresiunea rusă.

Strategia Berlinului vorbeşte despre importanţa armelor de precizie cu rază lungă şi a sistemelor de apărare aeriană, dar şi despre dezvoltarea unor tehnologii precum inteligenţa artificială, computerele cuantice şi robotică.

„Pe termen scurt, ne creştem capabilităţile de apărare şi de rezistenţă; pe termen lung, avem drept scop o creştere semnificativă, cuprinzătoare, a capabilităţilor; şi pe termen lung, vom stabili superioritatea tehnologică”, a explicat Boris Pistorius.

