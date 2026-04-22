Germania şi-a prezentat strategia militară naţională pentru contracararea ameninţării ruse. Care sunt țintele Berlinului

Ministrul german al apărării Boris Pistorius a prezentat miercuri o nouă strategie militară naţională, în contextul ameninţării în creştere din partea Moscovei, relatează dpa.

Bundeswehr-ul, armata germană, trece printr-un program de reînarmare după invazia rusă din Ucraina, iar ţara a reintrodus serviciul militar voluntar în ianuarie, într-un efort de a creşte numărul militarilor, scrie Agerpres.

Planul de apărare al lui Pistorius include prima strategie militară a Germaniei şi o analiză a capacităţilor Bundeswehr-ului, stabilind organizarea, structura şi mărimea forţelor armate.

Deşi detaliile sunt clasificate, Pistorius a spus că planul presupune „dezvoltarea Bundeswehr până la nivelul de cea mai puternică armată convenţională din Europa”.

Ministerul Apărării de la Berlin vede Rusia ca pe principala ameninţare cu care se confruntă Germania.

„Prin reînarmare se pregăteşte pentru o confruntare militară cu NATO şi vede utilizarea forţei militare ca pe un instrument legitim pentru afirmarea intereselor sale”, a spus Pistorius.

NATO are drept scop să-şi sporească forţele la 460.000 de soldaţi pentru a contracara agresiunea rusă.

Strategia Berlinului vorbeşte despre importanţa armelor de precizie cu rază lungă şi a sistemelor de apărare aeriană, dar şi despre dezvoltarea unor tehnologii precum inteligenţa artificială, computerele cuantice şi robotică.

„Pe termen scurt, ne creştem capabilităţile de apărare şi de rezistenţă; pe termen lung, avem drept scop o creştere semnificativă, cuprinzătoare, a capabilităţilor; şi pe termen lung, vom stabili superioritatea tehnologică”, a explicat Boris Pistorius.

 

Reacția genială a lui Chivu, în dialog cu iubita șefului de la Inter: ”Nu-ți voi spune nimic, Monica”
Digi Sport
Reacția genială a lui Chivu, în dialog cu iubita șefului de la Inter: ”Nu-ți voi spune nimic, Monica”
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Norocoșii zodiacului. Persoanele născute în aceste patru luni atrag ușor norocul
Cancan
DOLIU în lumea modei! A murit designerul Eugen Olteanu
Fanatik.ro
“Credeam că Gâlcă are minte mai multă!” Verdict ferm în scandalul cu Dobre al lui Mitică Dragomir
editiadedimineata.ro
„Clipping”, o nouă tactică de marketing sau o distorsionare a realității?
Fanatik.ro
Gest fără precedent al lui Ion Țiriac. Ce cadou a pregătit pentru Nadia Comăneci, la 50 de ani de la...
Adevărul
Îşi poate permite PNL să-l sacrifice pe Ilie Bolojan? Analist: „Dacă ar dansa cum le cântă pesediștii, ar fi...
Playtech
Cum a evoluat averea lui Sorin Grindeanu în ultimii 10 ani. Analiza completă a veniturilor și proprietăților
Digi FM
Cât câștigă Mugur Isărescu în fiecare lună. Lista completă a salariilor din conducerea BNR
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gică Hagi își începe mandatul în forță! Decizia luată, la scurt timp după ce a fost numit selecționerul...
Pro FM
Celia, prima reacție după apariția alături de soțul său la o lună după ce a anunțat despărțirea: „Nu am avut...
Film Now
Apariția lui Sydney Sweeney în „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”, eliminată din film: „Părea nelalocul ei”
Adevarul
Termocentrala Paroșeni, inaugurată acum 70 de ani. Ce se va întâmpla cu vechiul colos energetic după...
Newsweek
Viitorul ministrul al Muncii, nemulțumit de cum s-au recalculat pensiile. Nu vrea nici CASS pentru pensionari
Digi FM
A transformat covorul roșu în podium de modă. Lady Gaga, cuceritoare la premiera „Diavolul se îmbracă de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Patru lucruri pe care le poți face pentru a-ți proteja vederea odată cu înaintarea în vârstă, potrivit unui...
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
„Ce mai frumoasă femeie de 50 de ani”. Ali Larter, o nouă declarație de stil pe covorul roșu. Fanii, cuceriți...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit civil. Vezi imaginile de la eveniment