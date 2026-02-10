Live TV

Germania va comanda drone de atac în valoare de peste o jumătate de miliard de euro. Unde vor fi ele trimise

Data publicării:
Drone HX-2 Helsing
Drone HX-2 Helsing fabricate în Germania. Foto: Profimedia

Guvernul de la Berlin intenţionează să comande drone de atac în valoare de 536 de milioane de euro de la două firme germane noi, Helsing şi Stark Defence, în cadrul unui efort de reînarmare după invazia rusă în Ucraina, transmite Reuters marţi, după consultarea unor documente care prezintă contractele respective.

Confor informaţiei publicate în premieră de revista Der Spiegel, dronele-kamikaze, capabile să survoleze o zonă vizată înainte de a se autodistruge lovind ţintele, fac parte dintr-un acord-cadru mai mare, cu costuri de 4,3 miliarde de euro, informează Agerpres.

Prima formalitate în vederea semnării contractelor, prevăzute pe un termen de şapte ani este aprobarea comisiei parlamentare pentru buget.

Dronele vor sprijini inţial Brigada a 45-a de tancuri, desfăşurată în Lituania. Livrările urmează să înceapă nu mai târziu de prima parte a lui 2027.

 

