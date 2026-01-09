Live TV

Giorgia Meloni îi dă dreptate lui Emmanuel Macron: „A venit momentul ca Europa să discute şi cu Rusia”

Data publicării:
Giorgia Meloni Welcomes Emmanuel Macron - Rome
Giorgia Meloni și Emmanuel Macron, în timpul vizitei președintelui francez în Italia, anul trecut. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Italia nu va trimite trupe în Ucraina

Premierul italian Giorgia Meloni a declarat că este de acord cu apelul lansat de Emmanuel Macron privind reluarea dialogului cu Moscova, afirmând că Europa nu poate contribui eficient la negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina dacă vorbește „doar cu una dintre părți”.

Europa ar trebui să reia dialogul cu Rusia, a declarat vineri prim-ministrul italian Giorgia Meloni, adăugând însă că este mult prea devreme pentru a discuta despre o reincludere a Moscovei în G7, ceea ce ar însemna revenirea la G8, relatează Reuters şi ANSA.

Meloni a spus că este de acord cu preşedintele francez Emmanuel Macron, care a cerut recent ca Europa să colaboreze cu Moscova, în contextul în care continuă eforturile pentru a se pune capăt războiului din Ucraina.

„Cred că Macron are dreptate în această privinţă. Cred că a venit momentul ca Europa să discute şi cu Rusia”, a spus ea la tradiţionala conferinţă de presă de început de nou an.

„Pentru că, dacă Europa decide să participe la această fază a negocierilor vorbind doar cu una dintre cele două părţi, mă tem că, în cele din urmă, contribuţia pozitivă pe care o poate aduce va fi limitată”, a adăugat ea.

Discuţiile pentru a pune capăt războiului de aproape patru ani s-au accelerat din noiembrie. Cu toate acestea, Moscova nu a semnalat încă disponibilitatea de a face concesii după ce Kievul a insistat pentru modificări ale unei propuneri a SUA care iniţial susţinea principalele cerinţe ale Rusiei.

Moscova nu a dat niciun semn public că ar accepta un acord de pace cu garanţiile de securitate preconizate de aliaţii Ucrainei, inclusiv prezenţa trupelor occidentale pe teritoriul Ucrainei.

Italia nu va trimite trupe în Ucraina

Meloni a declarat că Uniunea Europeană ar trebui să numească un trimis care să discute direct de preşedintele rus Vladimir Putin şi să se evite confuzia.

„Dacă am face greşeala de a decide, pe de o parte, să redeschidem dialogul cu Rusia şi, pe de altă parte, să procedăm dezorganizat, i-am face o favoare lui Putin”, a spus ea. „Am avut această problemă de la început. Prea multe voci care vorbesc, prea multe formate”, a adăugat şefa guvernului italian.

Printre propunerile înaintate de Statele Unite în noiembrie s-a numărat readmiterea Rusiei în clubul Grupului celor şapte naţiuni bogate, reînviindu-se astfel G8, desfiinţat între timp.

Meloni a spus că este „absolut prematur” să se vorbească despre primirea Rusiei înapoi în G7. De asemenea, ea a reiterat că Italia nu are nicio intenţie de a trimite trupe în Ucraina pentru a ajuta la garantarea vreunui acord de pace.

Luna trecută, Franţa şi Marea Britanie au semnat o declaraţie de intenţie privind desfăşurarea viitoare a unor forţe multinaţionale în Ucraina, odată ce se va ajunge la un armistiţiu.

Citește și Kremlinul anunță că Vladimir Putin este pregătit să discute cu Emmanuel Macron. Reacția Palatului Elysee

Editor : M.I.

