Grecia alocă sute de milioane de euro pentru a reduce impactul crizei combustibilului. Parte din bani, din zona jocurilor de noroc

Grecia va acorda în aprilie şi mai subvenţii pentru combustibili şi îngrăşăminte, precum şi reduceri la biletele de feribot, în valoare totală de 300 milioane de euro, pentru a contracara impactul economic al conflictului din Orientul Mijlociu asupra consumatorilor şi fermierilor, a anunţat, luni, premierul Kyriakos Mitsotakis, transmit Reuters şi publicaţia elenă To Vima.

Mitsotakis a subliniat abordarea duală a autorităţilor de la Atena: "Suntem în prima linie a dezvoltării unui răspuns european unificat şi, până atunci, acţionăm în mod unilateral, la nivel naţional".

Conform premierului, Guvernul va subvenţiona motorina în reţeaua de distribuţie cu 0,16 euro pe litru, ceea ce va avea ca rezultat o reducere netă de 0,20 euro pe litru inclusiv TVA.

Pentru a contracara majorarea preţului benzinei, va fi introdus un card digital de combustibili, utilizat la benzinării, transport public şi taxiuri. Sprijinul mediu este estimat la 0,36 euro pe litru, ceea ce timp de două luni va duce la economii de aproximativ 50 euro în Grecia continentală şi 60 euro în insule, pe baza consumului obişnuit de 70 litri pe lună.

Fermierii vor beneficia de o subvenţionare de 15% a îngrăşămintelor achiziţionate, pentru a atenua impactul creşterii bruşte a preţurilor.

Companiile de feriboturi vor primi o compensaţie de la Guvern ce prevede reducerea obligatorie a preţurilor la bilete, menită să le păstreze la nivelul celor de anul trecut.

Iniţiativa urmează să fie finanţată din fonduri publice şi dintr-o taxă specială pe profiturile operatorilor jocurilor online de noroc în stil cazinou, asigurând 100 milioane de euro pentru măsuri, a spus Mitsotakis.

El a adăugat: "Aceste iniţiative, permise de un management fiscal prudent, consolidează protecţia socială în perioade turbulente fără a pune în pericol realizările noastre. Ne menţinem rezervele financiare în cazul în care situaţia economiei mondiale se înrăutăţeşte semnificativ".

Săptămâna trecută, prim-ministrul anunţase că Grecia va plafona timp de trei luni marjele de profit la combustibili şi produsele de pe rafturile supermarketurilor, pentru a lupta împotriva celor care speculează creşterea preţurilor energiei ca rezultat al războiului din Iran.

"Aceste turbulenţe nu ar trebui să ducă la obţinerea de profituri excesive. Clar nu putem rezolva creşterile iniţiale de preţuri, dar cu certitudine trimitem mesajul că aceste turbulenţe nu pot duce la profituri nejustificate, care ar înrăutăţi problemele existente", a afirmat Kyriakos Mitsotakis în timpul întâlnirii cu preşedintele elen Konstantinos Tassoulas.

Grecia se confruntă deja cu o criză a costului vieţii care a început în timpul pandemiei şi s-a intensificat după invadarea Ucrainei de către Rusia, în februarie 2022.

