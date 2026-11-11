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Grevă generală în Spania, prima din ultimii 14 ani. Criza locuințelor scoate muncitorii în stradă înaintea alegerilor anticipate

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Atocha during the general strike on 11 November
Trenuri anulate din cauza grevei în gara Atocha din Madrid, Spania. Sursa foto: Profimedia Images
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Spania se confruntă cu un val de proteste față de creșterea chiriilor și lipsa locuințelor accesibile, care a culminat cu prima grevă generală din ultimii 14 ani, susținută de cele mai mari două sindicate din țară. Protestul are loc pe fondul tensiunilor sociale tot mai mari, cu doar câteva săptămâni înaintea alegerilor anticipate din 29 noiembrie. Potrivit datelor oficiale, chiria medie a ajuns să reprezinte aproape 99% din salariul lunar mediu al unui tânăr spaniol.

Aceasta este prima grevă generală din ultimii 14 ani susţinută de cele mai mari două sindicate din Spania, UGT şi CCOO, alături de alte organizaţii sindicale şi asociaţii ale chiriaşilor, nemulţumite de creşterea chiriilor şi de evacuări, transmite Reuters.

„Nu ne vom opri până când nu vom transforma complet modelul de locuire din această ţară, astfel încât casele să servească drept locuinţe, nu intereselor unei minorităţi care trăieşte din chirii”, a declarat Alicia del Rio, purtătoarea de cuvânt a Uniunii Chiriaşilor din Madrid.

Spania se confruntă cu un deficit de aproximativ 750.000 de locuinţe, cifră care, potrivit băncii centrale, este aşteptată să crească la peste un milion până în 2028.

În condiţiile în care tot mai puţine persoane îşi permit să cumpere o locuinţă, cererea pentru închirieri a crescut semnificativ, punând presiune pe această piaţă. Potrivit Consiliului Tineretului din Spania, chiria medie de 1.176 de euro este echivalentul a aproximativ 98,7% din salariul mediu lunar al unui tânăr în Spania.

Conform sindicatelor UGT şi CCOO, participarea la grevă a atins, în prima fază, 90% în porturi şi în sectorul auto, fiind raportată o „încetare totală a activităţii” în fabrici precum cea a Volkswagen din Navarra şi cea a SEAT din Barcelona. De asemenea, sindicatele au raportat o participare de 85% în industria cărnii, 82% în sectorul colectării deşeurilor şi 75% în sectorul energetic. În schimb, participarea a fost mai scăzută în domeniul sănătăţii şi al serviciilor sociale (38%), precum şi în serviciile poştale (35%).

Greva generală vine după săptămâni de demonstraţii şi proteste, declanşate de evacuarea şi moartea ulterioară a unei femei în vârstă de 87 de ani, la Madrid. Aceste proteste, coroborate cu respingerea de către Parlament, luna trecută, a unor decrete guvernamentale menite să limiteze evacuările şi presiunea asupra chiriilor, l-au determinat pe premierul Pedro Sanchez să convoace alegeri anticipate pentru data de 29 noiembrie.

Pentru creşterea chiriilor şi oferta insuficientă de locuinţe, Guvernul de la Madrid a dat vina pe opoziţia de dreapta, care administrează numeroase regiuni şi municipalităţi. Însă liderii sindicali şi mulţi dintre protestatari susţin că şi Guvernul central poartă responsabilitatea pentru criza locuinţelor, precum şi pentru cel de-al doilea accident feroviar mortal din Spania în acest an.

Marţi, și mecanicii de locomotivă din Spania au intrat în grevă, solicitând investiţii mai mari în mentenanţă şi siguranţă, fapt care a dus la perturbări majore ale transportului feroviar.

Editor : M.I.

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