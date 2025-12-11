Live TV

Guvernul maghiar neagă că Viktor Orban ar lua în considerare introducerea unui sistem prezidențial: „Știri false de stânga”

Data publicării:
Viktor Orban
Viktor Orban. Foto: Profimedia Images

Purtătorul de cuvânt al Guvernului maghiar a negat, joi, o știre din presă, conform căreia premierul Viktor Orban ar fi pe cale să introducă un „sistem prezidențial”, informează Reuters.

El a făcut acest comentariu pe X, după ce Bloomberg a relatat că naționalistul Viktor Orban, care se confruntă cu alegeri ce vor avea loc probabil în aprilie 2026, analizează această opțiune.

Citând o sursă anonimă familiarizată cu situația, raportul Bloomberg a afirmat că Orban se gândește cum să-și mențină controlul asupra Ungariei indiferent de rezultatul alegerilor și analizează ideea de a prelua președinția și de a rescrie legile pentru a o transforma în cea mai puternică funcție a Ungariei.

Din 1990, Ungaria este o democrație parlamentară, iar rolul președintelui este în mare parte ceremonial.

Purtătorul de cuvânt al guvernului, Zoltan Kovacs, a negat existența unui plan de schimbare a sistemului.

„Să fim clari: a repeta această idee iar și iar nu este nimic mai mult decât rutina obișnuită a știrilor false de stânga”, a scris Kovacs la X.

Orban este la putere din 2010. Având în vedere stagnarea economiei timp de trei ani, el se confruntă cu o luptă electorală dificilă împotriva contracandidatului său, Peter Magyar, și a partidului său de centru-dreapta Tisza, care conduce în majoritatea sondajelor față de Fidesz, partidul lui Orban.

Pentru a introduce un sistem prezidențial, constituția Ungariei ar trebui modificată.

Acest lucru este posibil doar cu o majoritate de două treimi în parlament, majoritate deținută în prezent de Orban.

Într-un interviu acordat canalului privat ATV luna trecută, Orban a declarat că a luat în considerare opțiunea trecerii la un sistem prezidențial de fiecare dată când partidul său a câștigat alegerile din 2010 încoace și a decis întotdeauna împotriva acestei opțiuni.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
prezidiu curtea de apel bucuresi la conferinta de presa dupa ancheta recorder
1
Război total și acuzații reciproce la Curtea de Apel după ancheta Recorder. „Suntem...
Judecătoarea Raluca Moroșanu.
2
Declarație manifest la Curtea de Apel București. O judecătoare spune că dezvăluirile...
ID216894_INQUAM_Photos_George_Calin
3
Cum explică Lia Savonea momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul...
8f90f2fd-bade-45b3-84d7-9981085affab
4
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel...
avion mig 29 in zbor
5
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul în schimb
O studentă de 19 ani a fost găsită moartă, a doua zi după ce a făcut "Trendul Diavolului" pe internet
Digi Sport
O studentă de 19 ani a fost găsită moartă, a doua zi după ce a făcut "Trendul Diavolului" pe internet
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
130th anniversary of construction of the Maria Valeria Bridge in Esztergom
Președintele Viktor Orban? Strategia care l-ar putea păstra la putere pe liderul maghiar indiferent de rezultatele din 2026
mae inquam octav genea
MAE atenționează transportatorii români: Ungaria introduce restricție de 7,5 tone la graniță din 1 ianuarie 2026
comisia europeana
UE se grăbește să ocolească Ungaria lui Viktor Orban, în privința activelor rusești, pentru a sprijini Ucraina (Financial Times)
politisti patruleaza pe langa gardul ridicat de ungaria la granita cu serbia
Ungaria refuză să implementeze pactul UE privind migraţia
viktor orban face declaratii
„Plămânii s-au separat de ficat”: Viktor Orban acuză comisarii de la Bruxelles că „îi atacă pe unguri pe la spate” pe tema migrației
Recomandările redacţiei
justitie, ciocanel
„Tăcerea nu este o opțiune”. Peste 170 de magistrați se solidarizează...
photo-collage.png (15)
„Justiție, nu corupție”. Protest în Piața Victoriei: sute de...
justitie, ciocanel
Asociațiile magistraților cer autorităților „să se abțină” de la...
CSM 2 consiliul superior al magistraturii
Procurorii din CSM au o reacție diferită față de secția pentru...
Ultimele știri
Israelul afirmă că militanții Hamas „vor fi dezarmați” în cadrul planului de pace pentru Gaza, susținut de SUA
Disidentul rus Kara-Murza: „Putin este un criminal. Planul de pace al lui Trump pentru Ucraina, pe lista dorințelor sale de Crăciun”
Disney investește 1 miliard de dolari în OpenAI. Sora va putea genera videoclipuri cu personaje Star Wars, Marvel și Pixar
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Neptun a intrat pentru ultima dată în Pești. Patru zodii își schimbă viața definitiv și trec printr-o...
Cancan
Rodica Stănoiu, înmormântată fără autopsie! Nimeni nu știe cauza exactă a morții
Fanatik.ro
Gestul făcut de Shakira după împăcarea cu Gerard Pique: ”Un moment care va rămâne în istorie”
editiadedimineata.ro
Administrația Trump declară război fact-checkingului: vize blocate pentru moderatori și verificatori ai...
Fanatik.ro
Judecătorul din documentarul Recorder renunță la robă. Ionel Laurențiu Beșu pleacă de la Tribunalul București...
Adevărul
Scandal în tabăra suveraniștilor. De ce era previzibilă ruptura și cum privesc alegătorii tensiunile dintre...
Playtech
'Dacă sunt singur la părinţi, trebuie să dezbat moştenirea?'. Avocatul explică exact
Digi FM
Cine este Raluca Moroșanu, care a confirmat dezvăluirile Recorder: „Tot ce a spus colegul meu e adevărat...
Digi Sport
Absolut neverosimil! Au bătut cu 9-0, dar au fost eliminați tocmai la criteriul golurilor marcate
Pro FM
Momentul în care Shakira cântă alături de cei doi băieți ai săi. Imaginile sunt virale: „Doamne, sunt...
Film Now
Cum s-a schimbat viața Margot Robbie după ce a devenit mamă. Actrița, extrem de fermă: „Am stabilit noi...
Adevarul
Cum au înfruntat românii cele mai cumplite ierni din istorie. Ziua când „gerul a luat proporții siberiene în...
Newsweek
Ministrul Muncii, anunț despre creșterea pensiilor pe care pensionarii nu voiau să îl audă. „Am luat decizia”
Digi FM
Daniela Nane și Octavian Ene, mai tânăr decât actriță cu 22 de ani, s-au despărțit. Tenorul, declarații...
Digi World
A fost descoperită cea mai veche dovadă a producerii focului. Momentul-cheie din evoluţia umanităţii s-a...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Cum au reacționat copiii lui Gwyneth Paltrow la scenele de sărut cu Timothée Chalamet: „Doamne, nu vreau să...
UTV
Elena Vîșcu iubește din nou. Fosta soție a lui CRBL are un nou iubit, la un an și jumătate după divorț