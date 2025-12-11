Guvernul maghiar neagă că Viktor Orban ar lua în considerare introducerea unui sistem prezidențial: „Știri false de stânga”

Purtătorul de cuvânt al Guvernului maghiar a negat, joi, o știre din presă, conform căreia premierul Viktor Orban ar fi pe cale să introducă un „sistem prezidențial”, informează Reuters.

El a făcut acest comentariu pe X, după ce Bloomberg a relatat că naționalistul Viktor Orban, care se confruntă cu alegeri ce vor avea loc probabil în aprilie 2026, analizează această opțiune.

Citând o sursă anonimă familiarizată cu situația, raportul Bloomberg a afirmat că Orban se gândește cum să-și mențină controlul asupra Ungariei indiferent de rezultatul alegerilor și analizează ideea de a prelua președinția și de a rescrie legile pentru a o transforma în cea mai puternică funcție a Ungariei.

Din 1990, Ungaria este o democrație parlamentară, iar rolul președintelui este în mare parte ceremonial.

Purtătorul de cuvânt al guvernului, Zoltan Kovacs, a negat existența unui plan de schimbare a sistemului.

„Să fim clari: a repeta această idee iar și iar nu este nimic mai mult decât rutina obișnuită a știrilor false de stânga”, a scris Kovacs la X.

Orban este la putere din 2010. Având în vedere stagnarea economiei timp de trei ani, el se confruntă cu o luptă electorală dificilă împotriva contracandidatului său, Peter Magyar, și a partidului său de centru-dreapta Tisza, care conduce în majoritatea sondajelor față de Fidesz, partidul lui Orban.

Pentru a introduce un sistem prezidențial, constituția Ungariei ar trebui modificată.

Acest lucru este posibil doar cu o majoritate de două treimi în parlament, majoritate deținută în prezent de Orban.

Într-un interviu acordat canalului privat ATV luna trecută, Orban a declarat că a luat în considerare opțiunea trecerii la un sistem prezidențial de fiecare dată când partidul său a câștigat alegerile din 2010 încoace și a decis întotdeauna împotriva acestei opțiuni.

Editor : Ș.R.